|"Одеваемся по-таджикски!" Ежегодная весенняя инициатива таджикских властей и ее последствия
19:20 01.03.2024
В Таджикистане с 1 марта в госучреждениях женщинам предложили носить национальные платья. Зимой, когда нет света и тепла…
Каждый год таджикские власти выступают с одной и той же инициативой – женщины республики должны весной ходить в национальной одежде.
Девушек и женщин, работающих в государственных учреждениях с 1 марта обязали носить национальные платья и наряды из атласа, адраса или чакана.
На этот раз инициатором стал Комитет по делам женщин и семьи - с 1 марта по 31 мая они придумали акцию для женщин и девушек из государственных министерств, ведомств, организаций и учреждений - "Тоҷикона мепӯшем!" ("Одеваемся по-таджикски!"). Акция считается добровольной. Но так как акцент сделан на госучреждениях, понятно, что женщин будут заставлять переодеваться.
В Комитете по делам женщин "Азия-Плюс" сообщили, что носить национальную одежду не обязательно, это всего лишь рекомендация – ее цель - защита национальной культуры и престижа Таджикистана в условиях глобализации.
Но на деле женщины уже сталкиваются с принуждением.
"Два дня назад нам рассказали об этом на собрании, но погода холодная и прийти на работу или в школу в национальной одежде невозможно", - жалуется сотрудница одного из ведомств.
Инициатива, как выяснилось, касается и девочек и девушек, обучающихся в школах, средних и высших учебных заведениях, об этом "Азия-Плюс" сообщили несколько читателей.
В Минобразовании опровергли информацию о том, что они обязывали учащихся школ и вузов надевать национальную одежду. Но при этом отметили, что "школьницы, добровольно, наравне с формой, в рамках акции могут носить платья из адраса или атласа".
В 2013 году среди встречающих главу государства в Фархорском районе была маленькая девочка, которая пожаловалась главе государства на то, что замерзла. Тогда президент потребовал не привлекать маленьких детей к таким мероприятиям.
Были еще несколько случаев, когда таджикистанцев возмущали фотографии девушек в летних платьях, встречающих чиновников, однако практика не прекратилась - независимо от погоды девушек "просят" надеть национальные платья.
…Атлас и чакан пользуются большой популярностью среди девушек и женщин Таджикистана, а во время праздника Навруз, который длится в стране неделю, принарядиться в национальное платье стараются многие. Конечно, по собственной инициативе и уж точно не в начале марта – эти ткани слишком тонкие, чтобы надевать их в такую погоду.
Между тем, ежегодно цены на них на рынках резко возрастают в предпраздничные дни. Накануне Навруза платье из атласа может обойтись минимум в 500 сомони.