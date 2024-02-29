"Одеваемся по-таджикски!" Ежегодная весенняя инициатива таджикских властей и ее последствия

19:20 01.03.2024

В Таджикистане с 1 марта в госучреждениях женщинам предложили носить национальные платья. Зимой, когда нет света и тепла…



Каждый год таджикские власти выступают с одной и той же инициативой – женщины республики должны весной ходить в национальной одежде.



