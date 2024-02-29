Танец у рубильника: в США выбирают между шатдауном и Украиной

20:02 01.03.2024 Новая серия американского политического шоу в год выборов



Андрей Кузмак



США вновь приближаются к шатдауну правительства. На сей раз правоконсервативное крыло республиканцев столкнулось в непримиримом противоречии не только с демократами, но и с солидной частью однопартийцев. Трамписты продолжают упрямо топить любую деятельность администрации Байдена, требуя выполнения обязательств по защите границы и борьбе с нелегалами. Каков расклад на этот раз и при чем здесь Украина, рассказывают "Известия".



Временные трудности



19 января Джо Байден подписал принятый конгрессом законопроект о временном финансировании четырех программ и связанных с ними агентств - федеральных структур, занимающихся их реализацией. Всего таких программ 12, они охватывают множество бюджетных сфер: от строительства жилья и энергетики до сельского хозяйства и пенсионного обеспечения военных. Закон гарантирует финансирование этих четырех программ до 1 марта, остальные восемь будут приостановлены 8 марта. Принятие еще одной временной резолюции ожидалось 25 февраля, однако этого не случилось. Основная причина та же, что и месяц назад: протрамповское правое крыло республиканцев в палате представителей.



История с шатдауном правительства США давно стала политическим сериалом с повторяющимся хеппи-эндом. Сначала республиканцы и демократы заявляют о незыблемости позиций и невозможности достигнуть компромисса из-за саботажа со стороны оппонентов. Белый дом традиционно призывает готовиться к худшему. Но в последний момент партийный истеблишмент приходит к соглашению "во имя будущего страны".



Первые признаки этого сценария уже были проявлены представителями обеих партий в сенате. Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что задержка вызвана тем, что республиканцам в палате представителей "нужно еще время, чтобы разобраться в себе", намекая на необходимость сделать выбор между политическими амбициями и стабильностью в стране. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл, также не питающий симпатий в отношении команды Трампа, подчеркнул, что шатдаун был бы вреден для Америки, и призвал к сотрудничеству. "У нас есть средства - и как раз достаточно времени на этой неделе, - чтобы избежать шатдауна и добиться серьезного прогресса в ежегодных ассигнованиях. Но, как всегда, стоящая перед нами задача потребует, чтобы все двигались в одном направлении: к чистым ассигнованиям и подальше от спекуляций", - цитирует Макконнелла издание The Hill.



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Предвыборный контекст



Проблема и основное отличие шатдауна 2024 года от предыдущих заключается в предвыборном контексте происходящего. Как и в случае с вопросом финансовой помощи Киеву, стороны испытывают принципиальные разногласия, причем наименее близкую к компромиссу позицию занимает протрамповская фракция "Кокус свободы". Ее длинный список требований начинается с включения в бюджет ассигнований на укрепление южных границ и преследования нелегальных мигрантов, а также сокращения расходов в рамках "климатической повестки". Кроме того, предлагается лишить государственного жалования "спорных чиновников". В первую очередь речь, разумеется, идет о министре внутренней безопасности Алехандро Майоркасе, 31 января ставшем первым с 1876 года членом правительства, за импичмент которого проголосовала палата представителей - опять же, из-за отсутствия результатов в деле защиты границы.



В конечном итоге трамписты заявляют о необходимости кардинального сокращения бюджетных расходов, имея в виду резкий рост ($6,24 трлн) государственного долга при администрации Байдена. Причем вероятность шатдауна их не пугает. "Выключение правительства не является идеальным, но это не самое худшее, - заявил глава "Кокуса свободы" конгрессмен Боб Гуд. - Было бы хуже усугубить проблему, еще больше увеличить наш долг и наши расходы, ухудшить нашу финансовую ситуацию, которая и так беспрецедентна, как вы знаете; продолжать финансировать правительство, которое способствует вторжению [нелегальных мигрантов]".



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Впрочем, и без того кажущаяся невозможной сделка между республиканцами и демократами на самом деле куда сложнее и содержит множество пунктов. Например, отдельным вопросом в дискуссии является структура и бюджет Программы дополнительной помощи в области питания, или, проще говоря, федеральной программы продуктовых карточек, которой, к слову, пользуется без малого 50 млн американцев (этот показатель неуклонно движется к рекордному значению времен Великой депрессии).



Алгоритм Джонсона



Отдельную интригу составляют дальнейшие действия спикера палаты представителей Майка Джонсона. Выбранный при непосредственном участии Трампа и являющийся при этом третьим (после президента и вице-президента) человеком в стране, он вынужден решать: поддержать трампистов и усилить тем самым политический клинч или выступить за диалог с демократами. Последнее, вполне вероятно, поставит под большой вопрос политическую карьеру Джонсона.



Одного спикера палаты представителей, Кевина Маккарти, правые республиканцы уже лишили должности (также впервые в истории). Как считают эксперты, Джонсон, ярый сторонник Трампа, едва ли станет так рисковать и вести переговоры с Демпартией.



Финансировать ли Украину



Однако важнейшим элементом дискуссии, с точки зрения администрации Байдена, является законопроект о финансовой помощи Израилю и Украине, который, как известно, был также ранее блокирован трампистами в палате представителей. В Белом доме очень боятся, что тему Украины утопят в текущей повестке. Более того, шатдаун как таковой интересует Вашингтон в гораздо меньшей степени, чем угроза внешнеполитической катастрофы на Украине. С другой стороны, Трамп заинтересован в этой катастрофе. Его приверженцы открыто заявляют о своих сомнениях относительно финансирования правительства, которое неспособно решить насущные проблемы страны. Таким образом, сам по себе шатдаун не является приоритетной проблемой для обеих сторон.



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27 февраля Байден собрал лидеров партий для обсуждения сложившейся ситуации. Помимо Джонсона, Шумера и Макконнелла присутствовал глава демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. Ожидалось, что все трое при поддержке президента обрушатся на Джонсона с требованием обеспечить помощь Украине. Итоги встречи пока остаются неясными, однако по ее окончании Джонсон повторил тезис о том, что ситуация на границе является важнейшим приоритетом, а угроза шатдауна вторична.



"Супервторник"



Еще одна важнейшая дата между двумя возможными шатдаунами - 5 марта, когда состоятся праймериз обеих партий в 15 штатах, так называемый "супервторник", где будут распределены 40% голосов республиканских делегатов в пользу единого кандидата от партии. Для Трампа вероятная победа будет означать открытие прямого пути на Белый дом. Для его оппонентов - исчерпание легальных способов его остановить.



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Вместе с тем результат "супервторника" окажет сильнейшее влияние на политику отдельных республиканцев, которые отныне любое свое действие (если, конечно, они рассчитывают продолжить политическую карьеру) будут просчитывать с оглядкой на фактического лидера партии. Это, в свою очередь, цементирует позицию GOP по отношению ко множеству вопросов внутренней и внешней политики.



Временный хеппи-энд



Опрошенные "Известиями" эксперты сходятся во мнении, что шатдаун, несмотря на куда меньшую значимость, сейчас не выгоден никому. А значит, будет выработан очередной временный вариант, не затрагивающий основополагающих интересов противостоящих сторон. Как отмечает эксперт клуба "Валдай", заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, вполне возможно, что США проживут весь 2024 год в условиях, когда финансирование федерального правительства будет обеспечиваться такого рода документами.



- Думаю, что шатдауна не будет. Но накал предвыборной борьбы создает вероятность того, что Соединенные Штаты в этом году не примут основной бюджет и так и будут жить в условиях постоянно продлеваемых временных договоренностей. Джонсону постоянно напоминают о судьбе Кевина Маккарти. Однако в данной ситуации его задачей будет убедить правое крыло республиканцев в том, что сам по себе шатдаун им невыгоден, так как возложит на палату представителей прямую ответственность за возникший в результате этого политический паралич в стране, - сказал собеседник "Известий".



"Супервторник" определит исходные позиции демократов и особенно республиканцев, комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



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- Складывается впечатление, что для Белого дома важнейшей целью является продлить существование Украины до 21 января 2025 года, поэтому они бьются за эти 60 млрд для Киева. С другой стороны - трамписты, которые стараются не дать этому финансированию случиться. Джонсон, я думаю, постарается избежать шатдауна 1 марта посредством временной резолюции, затем протянуть ситуацию до 5-го числа, чтобы потом, по итогам праймериз, выстраивать позицию партии по всем остальным вопросам, в том числе по Украине. В Америке, можно сказать, царит двоевластие. Действующий президент против Трампа, которого после 5 марта можно будет остановить только силовыми методами, - подчеркнул эксперт.



По информации Politico, опубликованной 28 февраля, договоренность о принятии "временной" резолюции была достигнута. Она подразумевает продление первых четырех программ финансирования до 8 марта, остальных восьми - до 22-го. Это не снимает опасность, но отодвигает новую серию дискуссий еще на две недели. Источник - Известия

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