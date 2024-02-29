В коррупции обвинен еще один экс-глава КазСпорта - боксер-чемпион Серик Сапиев

00:24 02.03.2024

Преследование Самата Ергалиева указывает на укрывательство Серика Сапиева – адвокат

Уголовное преследование бывшего председателя комитета по делам спорта Самата Ергалиева прямо указывает на укрывательство другого экс-председателя данного ведомства – именитого боксера Серика Сапиева, сказал адвокат Ерлан Макенов.



"Относительно задержания экс-главы комитета по делам спорта Ергалиева Самата хотелось бы подчеркнуть, что обвинение в отношении Ергалиева Самата необоснованно, напротив, прямо указывает на укрывательство бывшего тогда председателем комитета спорта Серика Сапиева от уголовного преследования", - сообщил Макенов редакции КазТАГ в пятницу.



Он уточнил, что до 2023 года выплаты выплата денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Казахстана по видам спорта и их возврата осуществлялось на основании постановления правительства РК от 27 марта 2020 года за №153.



"На сегодня данное постановление утратило силу, постановление правительства от 11 августа 2023 года №670, то есть, в данном случае хотелось бы разделить грань, это две ситуации. Орган досудебного расследования сразу обвиняет Ергалиева в том, что он имеет причастность к выплатам тренерам и незаконно принял тренера Аймухамбетова (Алишера – КазТАГ) на работу. Однако все, что связано с выплатами, связанными с данным постановлением правительства, список тренеров, утверждается в следующем порядке – собирается тренерский совет, тренера все участвуют и голосуют, составляется протокол, где избирается тот, кто получит выплаты, какой тренер. Данный протокол направляется в комитет спорта, после чего комитет спорта выносит приказ об утверждении состава тренеров, то есть состав тренеров был утвержден на тот момент председателем комитета спорта Сапиевым Сериком", - подчеркнул юрист.



Он пояснил, что его клиент не утверждал указанный документ.



"Ергалиев Самат не был председателем комитета на тот момент, не знаю, почему в СМИ везде выходит огласка, что он на тот момент был председателем комитета, он был в ДС, в дирекции спорта. В свою очередь какие функциональные обязанности были у дирекции, то есть Ергалиева? Он организовывал поездку всех участников, их проживание, перелет и возвращение, обратный перелет. После полученных медалей, занятых первых призовых мест, определяется список тренеров, поехавших, который уже был определен комитетом и утвержден комитетом и производятся выплаты. Выплаты производятся на основании постановления правительства, которое проходит проверку в минюсте, минфине, юридическом отделе канцелярии премьер-министра и в профильном министерстве, министерстве спорта. То есть, четыре организации проверяют, что да, этому тренеру, призеру предусмотрена выплата на определенную сумму и направляет на исполнение в ДРС, дирекцию", - сказал адвокат.



Он подчеркнул, что Ергалиев был обязан произвести выплаты.



"С момента поступления в течение трех суто, Ергалиев обязан был произвести выплаты. Как раз таки в этом постановлении указаны фамилии, их лицевые счета, куда и какую сумму необходимо выплатить каждому. Ергалиев произвел все выплаты на основании данного постановления правительства", - сказал юрист.



Также адвокат прокомментировал ситуацию с приемом на работу Аймухамбетова.



"Все, что касается якобы нарушений при приемке на работу Аймухамбетова Алишера, то в этой части хотелось бы отметить, что проведен отчет органом досудебного расследования, и сумма, полученнаяАймухамбетовым от дирекции на момент работы составляет Т710 тыс., то есть, если даже Ергалиев и может быть в чем-то обвинен, то только в рамках Т710 тыс. Но понятно всем, что на основании Т710 тыс. никто не сможет его задержать и водворить, поэтому Ергалиеву взяли и приписали чужие грехи. Он не подписывал, не издавал приказ об утверждении состава тренеров, этот приказ подписал Серик Сапиев. Почему орган досудебного расследования укрывает это все, большой вопрос", - сказал Макенов.



Также он сообщил, что задержанного ранее Ергалиева должны были освободить еще 28 февраля и было даже подготовлено соответствующее постановление, с которым экс-глава комитета спорта даже был ознакомлен, однако в последний момент данное решение было отменено.



Редакция КазТАГ предлагает Сапиеву и всем заинтересованным государственным органам считать данную публикацию запросом комментариев касательно описанной ситуации.



Ергалиев руководил комитетом по делам спорта с ноября 2021 года по февраль 2023 года.



Сапиев возглавлял тот же комитет с января 2019 года по октябрь 2021 года.



Напомним, сообщения об уголовном деле в отношении Ергалиева и его задержании были распространены 28 февраля.