Лишенные разума. Деградация западного истеблишмента, - Владимир Малышев

00:39 02.03.2024 Некорректные высказывания в адрес оппонента как свидетельство деградации западного истеблишмента

Владимир Малышев

01.03.2024

Лишенные разума

Такого руководители крупных государств не позволяли себе никогда. Напомним, президент США Джо Байден грубо, по-хамски, словно хулиган в подворотне, высказался в адрес главы российского государства. Выступая на предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, он заявил: "У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта…".



В истории отношений между руководителями крупных государств такого вообще никогда не было. Даже между теми, которые находились в состоянии войны или к войне готовились. Наполеон, например, в письме к Александру I из захваченной им Москвы обратился российскому императору так: "Милостивый государь, брат мой!". Германский кайзер Вильгельм, перед тем как начать войну с Россией подписывался в письмах к Николаю II такими словами: "Твой крайне искренний и преданный друг и кузен".



"Мой друг, Сталин!" - почтительно обращался в годы войны к вождю СССР британский премьер Уинстон Черчилль, который искренне и всеми фибрами души Россию ненавидел, призывая потом сбросить на СССР ядерные бомбы. "Уважаемый господин Президент!" - корректно писал генсеку Леониду Брежневу в разгар холодной войны президент США Рональд Рейган, хотя и называл Россию "империей зла". Даже Гитлер перед нападением на СССР, обращаясь к советскому лидеру, писал: "Уважаемый господин Сталин…".



Но вот теперь Джо Байден, даже уже не в частном письме, а публично говорит о руководителе мировой ядерной державы, используя лексику отмороженного хулигана. Что же произошло? Где дипломатический этикет? Где, наконец, элементарная вежливость и порядочность, особенно, учитывая тот факт, что Россия никогда на США не нападала, а, наоборот, в годы Второй мировой войны была их союзником?



Надо начать с того, что вообще происходит не только с руководителями западных государств, но и представителями, так называемой глобальной англосаксонской элиты, которая до последнего времени правила миром, да и с оболваненным западным обывателем тоже.



Первым, наверное, это заметил еще русский писатель Владимир Набоков. После революции он оказался в эмиграции в Лондоне и вот, что он написал тогда, наблюдая за молодыми европейцами, когда учился в английском Кембридже, где выращивалась и готовится и сейчас англосаксонская элита:



"…Сижу я, бывало, в уголке, - вспоминал писатель, - смотрю по сторонам на все эти гладкие лица, очень милые, что и говорить, - но всегда как-то напоминающие объявления о мыле для бритья, и вдруг становится так скучно, так нудно, что хоть гикни и окна перебей... Между ними и нами, русскими, - некая стена стеклянная; у них свой мир, круглый и твердый, похожий на тщательно расцвеченный глобус. В их душе нет того вдохновенного вихря, биения, сияния, плясового неистовства, той злобы и нежности, которые заводят нас, Бог знает, в какие небеса и бездны…".



Что же произошло? Одна из причин умственной деградации Запада, как считают, – генетика. Ученые давно установили, что постоянные браки между близкими родственниками, или тесного круга лиц одной социальной группы (правящей элиты) приводят к постепенному вырождению потомков. Такое веками происходило в сравнительно небольших по численности населения странах Европы или же в кругу так называемых избранных, из которых уже несколько столетий формируется правящая элита Запада. Эти негативные тенденции накапливались, что и привело к нынешнему состоянию прогрессирующего умственного вырождения англосаксов.



Последствия этого вырождения могут быть опасны. Одно из них - появление у рычагов власти в Германии Адольфа Гитлера, родом из маленькой Австрии, который был, по утверждению психиатров, человеком с неустойчивой психикой. Как известно, правление этого урода и психопата обернулось катастрофой Второй мировой войны, чудовищными преступлениями созданного им кровавого режима, пытавшегося истребить целые народы.



Деградацию Европы на уровне не элиты, а и других слоев населения, еще раньше, чем Набоков, заметил Федор Достоевский.



Указывая на всю ненормальность и уродливость того, что называем мы "нашей великой европейской цивилизацией", Достоевский отметил, что под ее влиянием в современном обществе "...затемнился идеал прекрасного и высокого,...извращается и коверкается понятие о добре и зле,...нормальность беспрерывно сменяется условностью,... простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накопляющейся ложью!"



"Они (либералы), - негодовал Достоевский, - там пишут о нашем народе: "дик и невежествен... не чета европейскому...". Да наш народ - святой в сравнении с тамошним! Наш народ еще никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения - юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки - и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это - в нравах, простая привычка, - и больше ничего. И эту-то "цивилизацию" хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними, - не уступлю".



Но сейчас ситуация еще хуже. Извращения в США и Европе стали стержнем так называемой государственной политики т.н. европейских ценностей правящего истеблишмента. Западная система образования, которую активно пытались навязать и нам, привела к тотальной умственной деградации не только элиты, но и широких слоев оболваненного пропагандой этими "ценностями" населения Евросоюза и США.



Еще в 2014-15 годах несколько университетов ЕС провели исследования, в ходе которых выяснилось, что средний уровень интеллекта, например, в Дании и Великобритании снизился на несколько пунктов по сравнению с показателями 1980-х годов. Как считают ученые, снижение рождаемости в странах ЕС и деградационная западная система образования привели к тому, что население Западной Европы на генетическом уровне потеряло умственный потенциал.



К этому добавляются ожирение, аллергии, диабеты, психические расстройства, крайне низкие и неадекватные иммунные реакции, небывалое количество редких (и очень многочисленных) генетических заболеваний … этого не знала медицина еще 60 лет назад. И теперь бедствие вырождения - уже в полный рост! А потому стоит ли удивляться, что сегодня в Европе у власти такие явно неадекватные персонажи, как Шольцы, Макроны, Бербоки, Джонсоны, Боррели, Урсулы и им подобные. А в США у власти президент с явными признаками деменции, который позволяет себя грязно оскорблять руководителя другого государства.



Деградацию нынешней правящей политической элиты Запада признают даже сами западные политики, но старого поколения, которые еще не лишились способности мыслить рационально. Как, например, недавно ушедший из жизни бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.



"Нынешние политические лидеры Европы некомпетентны. У них нет ни ориентиров, ни понимания, стоящих перед ними задач", - заявил он в интервью агентству Bloomberg. Киссинджер отмечал, что имеет в виду, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которые, по его мнению, в отличие от своих предшественников не чувствуют, в чем именно состоит их миссия. В пример им он ставил первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и генерала Шарля де Голля, ставшего символом французского Сопротивления, первым президентом Пятой республики, которые хорошо понимали свое предназначение и выполняли свою роль.



А в интервью USA Today экс-госсекретарь усомнился в способности и нынешних руководителей США вести рациональную политику, выразив сожаление, что Америке, как и западному миру в целом, не хватает "выдающихся лидеров". Личностей уровня Аденауэра, де Голля, Никсона или Тэтчер. Сегодня трудно не заметить - деградация западных политических элит достигла едва ли не критического уровня. То, что говорят и делают эти люди, зачастую не укладывается даже в рамки простого здравого смысла.



У них налицо явная утрата способности логически мыслить. Заявляют, например, что "Путин убил Навального". Простой вопрос: а зачем власти убивать человека, который сидит в далекой и усиленно охраняемой тюрьме за Полярным кругом, где еще проведет, как минимум, 19 лет? Чем он опасен тому же Путину? Понятно, что абсолютно ничем. Что убивать его российским спецслужбам нет никакого смысла. Что вспыхнувший вокруг убийства скандал будет использован для новых обвинений в адрес России. Зачем это нужно Путину?



Но так могут рассуждать люди, способные логически мыслить. На Западе же они такую способность утратили. А потому в любой абсурд, который им навязывает их собственная пропаганда, они легко верят. Правительства делают гневные заявления, обвиняя Россию, печать негодует, трубя о "новом варварском убийстве путинского режима", и т.д. и т.п.



И сегодня таких примеров клинического абсурда, в который верит западный обыватель, - бесчисленное множество. Россия сама обстреливала Донбасс, где живут русские. Россия сама сбила самолет, на котором перевозила украинских пленных военнослужащих для обмена. Зачем? Если бы она хотела их убить, было бы куда проще расстрелять их в лагере. Зачем сажать их в самолет, а потом взрывать? Чтобы уничтожить собственный дорогостоящий лайнер? Очевидная глупость, но в Европе ее с умным видом тиражируют практически все СМИ.



Другой пример такого же вздорного абсурда. Россия взорвала газопровод "Северный поток", который сама же построила, чтобы навредить Европе. Но ведь для этого она могла бы просто закрутить вентиль, зачем взрывать-то? Однако такая простейшая мысль выродившимся англосаксам и их сателлитам не приходит в голову. Что это, как не еще один пример генетического вырождения, полной утраты способности логически мыслить?



Как заведенные, в Европе в унисон твердят, что Россия оккупировала украинский Крым. Но Крым, исторически много сотен лет принадлежал России, 90% его жителей - русские. Получается, что Россия оккупировала саму себя? Но вникать в то, что Крым оказался в составе Украинской ССР по вине украинца Хрущева в нарушение существовавших тогда законов, в Европе не хотят. Не хотят разобраться в элементарных вещах, поскольку полностью лишены способности к анализу.



Только начисто лишенные элементарной логики люди могли возомнить, что Украина может "победить Россию" - страну, которая кратно превышает ее по всем параметрам: и по территории, и по численности населения, и по экономической мощи, да еще обладающую крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия.



Они усердно помогают Киеву, заваливают его оружием, не понимая, что все это "улетит в трубу", что эта помощь непременно обернется прахом, потому что Украина победить Россию никак не может. Не в состоянии этого сделать по определению. Но люди с генетически атрофированными мозгами этого понять уже не в состоянии.



Есть в руководстве Европы и совсем уже полные безумцы, которые заявляют о том, что по России следует нанести ядерный удар. Они не понимают, что в этом случае, от Европы и от них самих не останется абсолютно ничего? Что если на гигантской территории России в результате ядерной войны, может быть, хоть что-то и уцелеет, то крохотный и густо заселенный европейский континент превратится в обугленную ядерным огнем безлюдную пустыню.



Они, что - самоубийцы? Да, нет, это - попросту люди, лишенные способности рационально мыслить, умственно деградировавшие. Страшно то, что такие люди сегодня в Европе и США находятся у власти. Но они не могут там не находиться, поскольку таких там большинство, западная правящая элита уже неспособна выдвигать в руководство трезво мыслящих людей.



Их в ее среде уже попросту нет. Способные рационально мыслить люди там еще, конечно, есть, но их так мало, что они изменить уже ничего не могут. Заговорил правду, например, американский тележурналист Такер Карлсон, так его уже записали в предатели и подвергают на Западе бешеной травле. А оттого у руля, уже упомянутые, Байдены, Шольцы, Бербоки, Джонсоны, Урсулы, Боррели и им подобные. Да если в США и придет к власти Трамп, на которого уповают, разве ситуация изменится? К тому же и его многие уже называют "безумцем".



…У известного нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего есть знаменитая картина под названием "Слепые". Она написана в XVI веке, но будто - точное изображение современного Запада. Ослепшие, лишенные разума люди, гуськом, друг за другом покорно шагают к пропасти. И остановить этот самоубийственный марш уже невозможно. Источник - stoletie.ru

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