Бывшего главу КазФинпола Кожамжарова будут брать по "Хоргосскому делу"?

00:54 02.03.2024

Экс-подчиненные Кожамжарова дали признательные показания по "Хоргосскому делу"

Бывшие подчиненные экс-сенатора Кайрата Кожамжаров по агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финансовая полиция) дали признательные показания по громкому "Хоргосскому делу", сообщают информированные источники.



"По "Хоргосскому делу" расследование в отношении сотрудников финполиции подходит к завершению. Несколько человек уже дали признательные показания. Они признались в пытках фигурантов уголовных дел и фальсификации материалов уголовного дела в отношении тех, кого осудили. Один из тех, кого они (экс-подчиненные Кожамжарова – КазТАГ) вызывали на допросы, даже покончил с собой, хотя он проходил по делу лишь в качестве свидетеля. Расследование на стадии завершения и, скорее всего, через месяц уже будет передано в суд", - сообщил источник, знакомый с ситуацией, редакции КазТАГ в пятницу.



Эту же информацию агентству КазТАГ подтвердили сразу два независимых и не связанных друг с другом источника.



Редакция предлагает компетентным государственным органам считать данную публикацию запросом комментариев касательно описанной ситуации.



Напомним, 11 декабря 2023 года КазТАГ сообщал о задержании экс-подчиненного Кожамжарова – бывшего сотрудника финпола Улана Мадиева, которого обвиняют в пытках. Редакция тогда уточнила, что громкое "Хоргосское дело" получило продолжение. В информации о пытках, которые вменяют бывшим подчиненным экс-сенатора, в числе прочего упоминаются изнасилования девушек, которые стали подозреваемыми по "Хоргосскому делу". В материалах фигурируют имена Мадиева, бывшего высокопоставленного сотрудника финпола Талгата Татубаева (один из ближайших "протеже" Кожамжарова) и экс-главы департамента финпола по Алматинской области Сергя Потанина, которых Кожамжаров продвигал по карьерной лестнице. Примечательно, что, если Мадиев, Татубаев и бывший начальник департамента АБЭКП по Алматы Максат Дуйсенов просто названы выгодополучателями контрабанды на "Хоргосе", то сам Кожамжаров называется главным выгодополучателем указанных криминальных схем.



15 декабря 2023 года возобновление расследования по громкому "Хоргосскому делу" подтвердилось официально, а уже 9 января 2024 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщил о задержании еще одного экс-подчиненного Кожамжарова – бывшего сотрудника алматинского городского департамента финпола Кенжебая Жумабекова – данное задержание тоже подтвердилось позднее официально.



Незадолго до публикации материала о задержании Мадиева КазТАГ приводил информацию о том, что экс-прокурор Наурызбайского района Алматы Виктор Тихонов, осужденный по сфабрикованному делу и оправданный Верховным судом, указал на вероятную косвенную причастность подчиненных Кожамжарова к громкому убийству ключевого свидетеля по "Хоргосскому делу". 11 января 2024 года КазТАГ сообщал, что раскрыты детали касательно данного убийства.