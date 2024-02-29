Находка для шпиона: канцлер Германии выдал военные секреты союзников, - МК

00:57 02.03.2024

Почему Олаф Шольц решился раскрыть участие французов и британцев в военных действиях на Украине



Кирилл Иванов



Олафа Шольца трудно назвать везунчиком. Что ни делает немецкий канцлер, дела идут, мягко говоря, так себе. Пожалуй, лучше всего у него в последнее время получается защищать свою репутацию пасынка фортуны. Очередная такая защита прошла на уходящей неделе и была вновь выдержана главой правительства Германии "блестяще". Обосновывая отказ от поставок Украине крылатых ракет Taurus, канцлер вызвал нешуточный международный скандал.



Почему Олаф Шольц решился раскрыть участие французов и британцев в военных действиях на Украине



Следует пояснить, что ключевым аргументом критиков "нерешительности" канцлера в отношении вооружения Украины "Таурусами", являлась ссылка на британцев и французов, которые уже довольно давно, весной прошлого года, сняли табу на передачу Киеву своих ракет Storm Shadow/SCALP-EG. По своим тактико-техническим характеристикам немецкий "бычок" (в переводе с латыни Taurus - "телец", "бык") близок к англо-французскому собрату, но по ряду параметров - в частности, по дальности (свыше 500 километров) и способности преодолевать ПВО - превосходит его.



За язык Шольца никто не тянул. "Речь идет об оружии очень большой дальности, - заявил канцлер, доказывая свою позицию. - То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии... Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система... То, что делают другие страны, имеющие иные традиции и иные конституционные органы, это нечто, что мы таким же образом делать не можем".



Многие - и в Британии, и во Франции, и в самой Германии - восприняли это как "подставу" по отношению к союзникам, разглашение оберегаемой ими военной тайны. Конечно, об участии французских и британских военных специалистов в эксплуатации переданной Украине ракетной системы догадывались, мягко говоря, многие. Но все же секретом Полишинеля эти сведения считать никак нельзя.



"Британская поддержка Украины вряд ли является новостью для Москвы, учитывая неоднократные утечки, но раньше эта информация была скрыта, - негодует, к примеру, Джастин Крамп, генеральный директор Sibylline, связанной с разведкой британской консалтинговой компании. - Шольц очевидным образом прорвал завесу секретности".



"Это вопиющее злоупотребление разведывательной информацией, намеренно направленное на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственной ракетной системой большой дальности", - возмущается бывший председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд.



Не менее резки и немецкие критики Шольца. "Заявление федерального канцлера о предполагаемом участии Франции и Великобритании в эксплуатации крылатых ракет большой дальности, размещенных в Украине, совершенно безответственно", - бичует главу кабинета депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Норберт Реттген.



А вот мнение эксперта по вопросам безопасности Максимилиана Терхалле: "Он (Шольц. - "МК") подрывает сплоченность НАТО, ставит под угрозу сотрудничество с Украиной. Было грубой ошибкой обнародовать разведывательные данные ближайших союзников". И т.д. и т.п.



Официальные британские власти в лице Минобороны Туманного Альбиона заявление Шольца, само собой, опровергли: мол, и запуск Storm Shadow, и выбор целей для них - дело ВСУ. Британские военные не имеют к этому никакого отношения. Но судя по сухости и краткости опровержения, сделано оно, что называется, для галочки, без особой надежды, что кто-нибудь воспримет его всерьез.



Но даже отнестись к нему со всей серьезность, уровень доверия между Берлином и Лондоном это тоже, мягко говоря, не повышает. Получается, Лондон поздравил, как говорится, Берлин соврамши. Словом, с какой стороны не зайди - всюду клин: либо канцлер лгун и фантазер, либо болтун и находка для шпиона.



Вряд ли Олаф Шольц не ведал, что творил, предавая огласке секретные сведения - сомневаться в этом практически не приходится - и нарываясь, так образом, на неизбежный скандал. Но, похоже, большого выбора у него не было: на "фол последней надежды" его толкнуло колоссальное внутри - внешнеполитическое давление.



Напомним, что дебаты по вопросу о передаче "Таурусов" Киеву шли в Германии, по крайней мере, с начала осени прошлого года. И шли, как говорится, по нарастающей.



И вот, недавно, как показалось многим наблюдателям, правительство дрогнуло под напором симпатизантов Киева и дало зеленый свет походу "быков" nach Osten: бундестаг поддержал резолюцию, предложенную партиями, входящими в правящую коалицию, в которой говорилось, Украина должна "получить возможность наносить удары по военным объектам противника, находящимися далеко за линией фронта, таким как склады боеприпасов, пути снабжения и командные пункты".



Конкретно о "Таурусах" речи в резолюции не идет, но под данное в документе описание подходит лишь эта немецкая система. Однако Шольц быстро погасил надежды Киева и его более решительных союзников: поставок "быков" быть не может, потому что не может быть никогда.



Впрочем, есть подозрение, что это еще не конец "сказки про бычка". Как не был в свое время концом "танковой" саги категорический отказ Берлина передавать Украине "Леопарды-2": прошло совсем немного времени - и "Светофор", как называют в Германии правительственную коалицию, выключил красный свет и включил зеленый. Шольц канцлер, конечно, стойкий. Но отнюдь не железный.