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Молдова-Приднестровье: ситуация предвоенная? - Н.Межевич
01:04 02.03.2024

Блокада Приднестровья: для России и Запада второй конфликт в Европе назвали неблагоприятным
Кишинев не Киев, с ним еще можно договориться

Многие вчера, слушая послание президента РФ Федеральному собранию, гадали, что Владимир Путин скажет о кризисной ситуации в Молдове. Ведь всем известно, что Россия своих не бросает в трудный момент, тем более съезд депутатов Приднестровья как раз накануне обратился с просьбой о помощи к России в связи с экономической блокадой, которую Кишинев устроил ПМР. Отдельные горячие головы даже предполагали, что Тирасполь ждет судьба Донбасса и ему тоже предложат войти в состав РФ. Однако главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич уверен, что молдавский кризис в отличие от украинского еще можно решить дипломатическим путем. Кроме того, по его мнению, то, что творится сейчас в Молдове – это классическая провокация со стороны коллективного Запада. Чистый блеф – по принципу, у кого первого нервы не выдержат.

- Вчера заявление депутатов Приднестровья, сегодня делегация из Гагаузии. Вам не кажется, что эскалация ситуации в Молдове разгорается с каждым часом?

- Ясно, как божий день, что нас пытаются втянуть в новый конфликт в режиме "второй фронт". Но на сегодняшний день это для нас крайне нежелательно. Кроме того, нельзя уравнивать ситуации в Гагаузии и Приднестровье, они принципиально отличаются. В Приднестровье живут граждане РФ – их там примерно половина населения – и, согласно международному праву, мы с одной стороны обязаны, а с другой – имеем право защищать своих граждан, где бы они ни находились, даже если они очутились на Луне, и там их атаковали инопланетяне.

- Как вы думаете, почему именно сейчас молдавское правительство пошло на обострение ситуации в Приднестровье?

- Сама по себе Молдова с политической, экономической или военной точки зрения не представляет из себя такой силы, чтобы она могла диктовать ультиматум Российской Федерации. Понятно, что за ее спиной стоит Брюссель и Вашингтон, а вот в какой степени здесь еще замешан Бухарест – это предмет для дискуссии, хотя известно, что нынешний президент страны Майя Санду является гражданкой Румынии и безусловно продвигает ее политическую повестку.

- То есть коллективный Запад приготовил для нас очередную провокацию?

- Естественно. Запад хочет заставить нас открыть второй фронт и растянуть свои военные силы, оттянуть наше внимание от Украины на другой международный конфликт, подкинув нам еще одного черного лебедя.

Но Россия, хотя и готовит ответные меры, однако соблюдает осторожность и учитывает то обстоятельство, что ко второму фронту мы сейчас не готовы, и военно-политическая ситуация на этом потенциальном театре военных действий для нас неблагоприятная.

- Ну а как же девиз "Своих не бросаем"?

- Хочу обратить внимание, что съезд депутатов Приднестровья ничего не сказал о присоединении к России. Он попросил помощи, но помощь бывает разная – экономическая, гуманитарная, в виде политического заявления. Например, Россия может потребовать созыва экстренного совещания Совета безопасности ООН. Так что не следует воспринимать это обращение, как сигнал к немедленной эскалации конфликта. Хотя если быть точным, то толчок для эскалации конфликта дал Кишинев после того, как объявил Тирасполю экономическую блокаду.

- А у самого НАТО хватит сил помогать Молдове, учитывая, что их помощь Украине сейчас тоже застопорилась?

- С моей точки зрения вся эта ситуация – чистый блеф, конечно, им тоже не хватит сил поддерживать еще один конфликт в Европе. Но они надеются произвести на нас настолько сильное впечатление, чтобы напугать. А мы не испугаемся!

- Какой, на ваш взгляд, тогда будет реакция Кремля?

- Осмелюсь предположить, что уже идут какие-то неформальные переговоры с молдавской стороной по поводу кризисной ситуации. Возможно, их ведут через посольство Молдовы в Москве или через некое третье государство. В отличие от Украины с Молдовой переговоры еще возможны, поэтому решение кризиса дипломатическим путем, мне кажется, было бы наиболее оптимальным в данной момент.

Елена Березина

Источник - МК
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