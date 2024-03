Мир не прост. В этом убедился Белый дом после срыва санкционной войны против России, - "Завтра"

01:06 02.03.2024 Мир не прост

в этом убедился Белый дом после срыва санкционной войны против России



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



Через два года после того, как президент Байден заявил о нанесении российской экономике "сокрушительного удара" после начала войны на Украине, ожидается, что в этом году Россия будет расти быстрее, чем Соединенные Штаты, Германия, Франция или Великобритания.



Обозреватель The New York Times Дэвид Дж. Линч пишет (23.02.2024), что "новые санкции США, объявленные 23 февраля, вряд ли изменят эту реальность, учитывая устойчивость России на фоне эскалации столкновений на полях сражений в глобальной торговле и финансах".



"Президент России Владимир Путин до сих пор пережил попытки США и Европы подорвать его экономику, наращивая расходы на оборону и находя клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить торговых партнеров, которых он потерял на Западе".



Два года Белый дом пытается вести санкционную войну с Россией, но вместо этого все время "наступает на грабли" неприятия вводимых ограничений со стороны стран, которых считает своими союзниками.



"Это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все основные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической мощью. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", - сказал историк Николас Малдер из Корнельского университета, эксперт по санкциям.



Администрация Байдена попыталась 23 февраля изменить ситуацию, обнародовав раунд санкций в ответ на смерть Навального*. Официальные лица США заявляют, что российская экономика уже была ослаблена их первоначальными действиями и почувствует дальнейшую боль от новых мер, которые нацелены на более чем 500 частных лиц и компаний".



"Финансовые санкции и запреты на экспорт, введенные под руководством США в ответ на вторжение России в Украину, сделали ведение войны более трудным и дорогостоящим".



Но, по мнению Линча, "финансовые и торговые ограничения не привели к экономическому коллапсу, не говоря уже о том, чтобы убедить Кремль отказаться от своих планов завоевания".



"Люди переоценили силу санкций. Россия не пострадала от такого сильного удара, как ожидали оптимисты", - сказал Генри Фаррелл, автор книги "Подземная империя: как Америка превратила мир в оружие".



"Нынешняя ситуация не соответствует ожиданиям Белого дома и его европейских союзников.



Через несколько дней после первых атак России на Киев США и их европейские союзники разорвали связи между российскими банками и мировой финансовой системой, заблокировали доступ страны к передовым технологиям и внесли в черный список олигархов, которые поддерживали правление Путина. Западные власти заморозили более 300 миллиардов долларов резервов российского центрального банка, которые хранились на счетах за пределами страны.



Удар был быстрым и сильным. Рубль упал по отношению к доллару, и Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу впервые с 1918 года. Сотни глобальных корпораций, таких как BlackRock, McDonald's и Stanley Black & Decker, объявили о планах оставить Россию как государство-изгоя".



"В первый день войны Байден заявил, что уверен, что эти меры будут столь же разрушительными, как "российские пули, ракеты и танки".



Это не так, пишет Линч.



Валовой внутренний продукт России сократился в 2022 году на 1,2 процента, что намного меньше 15-процентного снижения, прогнозируемого Институтом международных финансов, промышленной группой в Вашингтоне. А в прошлом году Россия восстановилась, развиваясь быстрее, чем Соединенные Штаты.



"Шок был серьезным, но со временем он утих", - сказал Малдер, автор книги "Экономическое оружие: рост санкций как инструмент современной войны".



Ожидается, что в этом году темпы экономического роста в России составят 2,6 процента в год, что значительно превышает предыдущие прогнозы, по сравнению с 2,1 процента в США, сообщил в январе Международный валютный фонд".



В конце 2022 года администрация Байдена разработала ценовой предел, призванный ограничить доходы России от нефти, не прибегая к повышению цен на бензин в США, которое могло бы возникнуть в результате полного эмбарго. Согласно плану, нефть, транспортируемая западными нефтяными танкерами или застрахованная западными фирмами, не могла продаваться по цене более 60 долларов за баррель, что ниже рыночной цены.



Хотя правоприменение было неравномерным, согласно новому отчету Криса Миллера, Ника Кумлебена и Кэролайн Новак из Американского института предпринимательства, за последние два года этот механизм, возможно, обошелся России примерно в 50 миллиардов долларов из-за потерянных доходов от нефти.



Аналогичным образом иссякли традиционные источники импортных товаров в России, особенно высокотехнологичной продукции военного назначения. Но некоторые попавшие под санкции товары из Европы все еще доходят до российских покупателей, идя более окольным путем через Центральную Азию.



Экспорт ЕС в Россию резко упал после введения санкций весной 2022 года. Но поставки в более мелкие соседние страны, такие как Казахстан и Кыргызстан, в то же время выросли, согласно данным торговли, проанализированным Робином Бруксом, бывшим главным экономистом Института международных финансов.



"Экспорт почти каждой страны ЕС в Центральную Азию достиг заоблачных высот", - сказал он.



"По последним доступным данным, за первые 10 месяцев 2023 года ЕС экспортировал товаров в Россию на 32 миллиарда долларов по сравнению с более чем 82 миллиардами долларов за тот же период в 2021 году, до войны. Поставки ЕС в страны Центральной Азии за тот же период резко выросли, почти до 31 миллиарда долларов с примерно 18 миллиардов долларов".



"Если эти европейские товары продолжат путь через Центральную Азию в Россию, как полагают многие экономисты, они компенсируют примерно четверть того, чего санкции стоили российской экономике".



"Но самая важная помощь России исходит от Китая. По данным китайской таможни, двусторонняя торговля между странами в прошлом году превысила 240 миллиардов долларов, что является рекордным показателем, по сравнению со 147 миллиардами долларов до войны.



По словам экономиста Хели Симолы из Института развивающихся экономик Банка Финляндии, китайские компании заполняют пробелы в российских линиях поставок поставками токарных станков, самоходных механических экскаваторов и машин для производства полупроводников".



"Турция, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты также поставляли в Россию необходимые товары".



"Ключом к удивительной экономической устойчивости России стали большие суммы расходов на оборону, которые некоторые экономисты называют "военным кейнсианством", в знак уважения к поддержке британским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом использования государственных расходов для повышения экономического роста.



По данным Банка Финляндии, поскольку на Украине бушует война, расходы России на оборону в этом году, как ожидается, составят 28 процентов государственного бюджета. Это более чем в два раза превышает долю государственных расходов, которую Соединенные Штаты тратят на армию.



Эти средства увеличивают производство пуль, бомб и снарядов для российской армии, а также обеспечивают зарплату миллионам россиян, которые покупают одежду, едят в ресторанах, покупают автомобили и иным образом подпитывают экономику.



В феврале Путин заявил, что за последние 18 месяцев на оружейных предприятиях было создано более 520 000 рабочих мест. Безработица в России находится на рекордно низком уровне".



"На данный момент Россия может позволить себе тратить деньги на вооруженные силы, отчасти благодаря успехам России в обходе ограничений на продажу нефти. Правительство имеет скромный бюджетный дефицит, который оно финансирует за счет продажи государственных облигаций внутренним инвесторам и за счет средств российского суверенного фонда благосостояния.



По данным S&P Global, выручка от продажи нефти и газа в прошлом году превысила 99 миллиардов долларов, что примерно на четверть меньше, чем годом ранее, когда цены на нефть и добыча были выше.



По данным Международного энергетического агентства, Индия сейчас покупает у России 1,9 миллиона баррелей в день, по сравнению с почти нулевым показателем в 2021 году. Китай покупает больше, 2,3 миллиона баррелей, но до войны был крупным покупателем.



Свой подробный анализ провала санкционной войны против России сделали эксперты The Economist в статье "Россия перехитрила западные санкции – и Китай обращает на это внимание" (21.02.2024).



Они пишут:



"Мир является свидетелем беспрецедентного всплеска финансовой войны. Но по мере того, как Запад ужесточает санкции, способы их обхода становятся все более изощренными. Посетите любую страну, которая поддерживает бизнес Запада, не покупаясь на его принципы, и вы обнаружите, что компании и люди – родом из Китая, России и Ближнего Востока – находятся под санкциями и добиваются своих целей. С тех пор как Запад впервые принял ответные меры против России после начала боевых действий на Украине, именно в таких странах, как Индия, Индонезия и ОАЭ , которые имеют доступ к доллару, целям Америки и Европы мешают.



Любой враг Запада сталкивается с комплексом мер. Наиболее распространенными являются торговые эмбарго, в условиях которых страдают Иран и Россия. Американским компаниям запрещено экспортировать все, что может быть перепрофилировано российской армией, от дронов до шарикоподшипников. Ограничения на импорт сырьевых товаров, такие как ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, введенное Америкой и Европой, призваны ослабить враждебные державы. Запреты на ведение бизнеса с правительствами, также применимые к Ирану и России, должны еще больше подорвать их способность к войне.



Помимо этого, существуют финансовые санкции. Западные чиновники ведут черные списки, которые налагают различные ограничения на то, как их граждане могут обращаться с определенными фирмами и людьми. Суда, перевозящие иранскую нефть, находятся в американском списке, равно как и лидеры ХАМАСа и финансисты латиноамериканских наркоимперий. Иногда активы частных лиц замораживаются. Иногда целые банки блокируются. Резервы центрального банка России в Европе (половина их общего объема) были заморожены, 80% ее банков подвергнуты санкциям, а семь банков заблокированы для SWIFT, службы обмена сообщениями, используемой для совершения транзакций.



Однако все эти меры должны противостоять растущему процветанию и финансовой изощренности "третьих стран" - тех, которые не вводят американские и европейские санкции и сами не находятся под санкциями. 120 членов "движения неприсоединения", в число которых входят Бразилия и Индия, произвели 38% мирового ВВП в 2022 году по сравнению с 15% в 1990 году. В них расположены пять из 20 наиболее важных финансовых центров мира, измеряемых количеством и разнообразием банков. В то время как финансовые кризисы 1980-х и 1990-х годов вынуждали целые континенты брать займы у МВФ, сегодня эти страны имеют надежные финансовые системы. Поскольку международные фирмы пытаются избежать напряженности в отношениях между Америкой и Китаем, сидеть на заборе не только возможно, но и зачастую выгодно.



Бразилия, Индия и Мексика отказались участвовать в экономической войне Запада вскоре после того, как Россия начала боевые действия на Украине. Представитель Индонезии по иностранным делам пояснил, что его страна "не будет слепо следовать шагам, предпринятым другой страной". Однако нейтралитет – это деликатная игра. Хотя, например, Америка мало что может сделать с Россией, импортирующей больше технологий из Китая, это может усложнить жизнь некоторым финансовым институтам, которые могли бы помочь в торговле. В третьих странах враждебность к действиям Америки в сочетании с зависимостью от финансовой системы сверхдержавы создает странную картину: в некоторых местах санкции непреодолимы. В других они могут также отсутствовать.



Запреты на импорт товаров являются мерой, которую наиболее явно игнорируют неприсоединившиеся страны. Хотя покупка иранской нефти ограничена Америкой, ее экспорт находится на рекордно высоком уровне. Страны, которые не являются участниками установленного Западом ценового ограничения на российскую нефть, в которых проживает половина населения мира, готовы платить более 60 долларов за баррель.



Бразилия, Китай и Индия закупили больше этого товара с тех пор, как началась война на Украине.



Многие из крупнейших клиентов страны, в том числе ОАЭ и Турция, импортируют дешевое топливо для внутреннего использования и одновременно экспортируют свою более дорогую нефть, не подпадающую под эмбарго.



В 2022 году Китай, Индия, Сингапур, Турция и ОАЭ вместе импортировали из России нефти на 50 миллиардов долларов больше, чем в 2021 году. Между тем стоимость импорта нефти ЕС из этих стран выросла на 20 миллиардов долларов.



Законная торговля помогает скрывать товары, из которых в конечном итоге можно сделать бомбу или танк. В результате половина военной техники, собранной Россией в прошлом году, содержала западные технологии. Действительно, Россия импортировала чипы, разработанные на Западе, на сумму более 1 миллиарда долларов, и все это должно было быть ей вне досягаемости. Европейский экспорт в Центральную Азию увеличился более чем вдвое с 2021 по 2023 год. Самой быстрорастущей отраслью региона является логистика, объем которой в 2023 году увеличился на 20%. Нетрудно догадаться о конечном пункте назначения многих из этих товаров.



Недавняя ужесточение позиции Америки усложнило уклонение от торговых санкций. Помогает то, что более ранние правила также начинают действовать. Половина судов, принадлежащих западным фирмам и когда-то переправлявших российскую нефть, перешла на новую работу. А теперь Байден наделил чиновников полномочиями налагать "вторичные санкции" - которые применяются к компаниям за пределами Америки и ее противника - к банкам, которые помогают контрабандой военных технологий в Россию. По данным службы новостей Bloomberg, два государственных китайских финансовых учреждения с тех пор прекратили принимать российские платежи за запрещенные товары.



Корабли-призраки



Однако большая часть бизнеса просто вышла за пределы досягаемости Запада. Когда Америка и Европа запретили фирмам страховать суда, перевозящие российскую нефть, если она продается по цене выше установленного лимита, Индия и Россия создали свои собственные страховые агентства.



Теневой флот России сейчас перевозит 75% поставок нефти. В то же время торговля между Россией и Западом через такие места, как Центральная Азия и Таиланд, только растет, поскольку у компаний появляется больше времени для открытия магазинов.



Когда дело доходит до финансовых мер, третьи страны способствуют уклонению от санкций двумя способами.



Во-первых, это расширение возможностей, доступных врагам Запада. Учреждениям в Америке и Европе запрещено проводить транзакции, включающие что-либо из черных списков, под страхом наложения на себя санкций. Однако в большинстве случаев, как только деньги уходят с Запада, черные списки не несут никакой угрозы. Финансовая индустрия Дубая за последнее десятилетие росла быстрее, чем любая другая, за исключением Шэньчжэня, и ее расширение подпитывалось серыми деньгами. Другие важные транспортные узлы включают Гонконг и Сан-Паулу.



Многие третьи страны участвуют в платежных системах, основанных на рублях и юанях, - это усилия России и Китая по созданию долларовых альтернатив. ОАЭ и Россия объединились для работы над рублевой платежной системой, которая будет регулироваться из Дубая. А Индонезия участвует в испытаниях международной цифровой валюты Китая. Хотя эти усилия звучат устрашающе, на самом деле все не так плохо. В долларах и евро совершается столько же мировых транзакций, сколько и накануне вторжения России в Украину. Это часто рассматривается как победа Запада: доллар и, следовательно, арсенал финансового оружия Запада остаются доминирующими.



Однако есть второй, более важный способ, с помощью которого третьи страны мешают Западу: они способствуют уклонению от уплаты налогов, продолжая при этом использовать доллар. Некоторые иностранные банки гораздо более спокойно относятся к контролю, чем их американские и европейские коллеги, и большая часть их бизнеса теперь ведется, не затрагивая американских берегов. Если раньше они полагались на американские филиалы для долларового финансирования, то теперь у них есть 13 триллионов долларов, что эквивалентно более чем половине долларовых обязательств американской банковской системы, заимствованных из офшорных источников.



Без сотрудничества со стороны этих институтов западным банкам трудно понять, когда что-то не так, а это означает, что санкции не могут использовать финансовое разрастание Запада. Правила часто содержат оговорки: средствам разрешено поступать в Иран, например, для гуманитарной помощи, и в Россию для сельскохозяйственных операций. Несколько человек, находящихся под санкциями, сообщают, что ошибочная маркировка денег является обычной практикой. Америка обвинила Kuveyt Turk - один из крупнейших банков Турции - в аналогичных уловках, но она это отрицает. ЕС считает, что немецкий банк Varengold Bank позволил передать миллионы долларов иранскому Корпусу стражей исламской революции через третьи страны на том основании, что это была продовольственная помощь. Банк отрицает свою вину и говорит, что деньги были крайне необходимы для облегчения страданий.



Неудачная проверка личности также помогает. С 2022 года более 1000 российских фирм открыли свои представительства в Турции, а также 500 в ОАЭ, многие из которых, по мнению западных чиновников, являются прикрытием для других, находящихся под санкциями. Лоты регистрируются в "свободных зонах", призванных привлечь бизнес отсутствием бюрократической волокиты. Два года назад сеть сингапурских фирм была наказана за переправку миллиардов долларов за иранскую нефть. Они вновь появились в Дубае, используя смесь турецких, сингапурских и базирующихся в ОАЭ фирм для открытия счетов в американских банках.



Правительства многих третьих стран придерживаются принципа невмешательства в нарушение санкций или даже молчаливо одобряют это. Индонезия и ОАЭ включены в серый список Международного регулятора Financial Action Task Force отчасти потому, что их обвиняют в том, что они знали о плохом поведении местных банков. На вопрос, считают ли ОАЭ, что некоторые из их 500 новых фирм могут избежать санкций, европейские чиновники пожимают плечами: "Они знают, им просто все равно".



Растущая коммерческая значимость этих стран одновременно увеличила издержки и снизила выгоды от западных санкций. Американский и европейский капитал теперь может воспользоваться инвестиционными возможностями за рубежом. Компании и частные лица, попавшие под санкции, теперь имеют больше мест, где они могут вести бизнес. Что же тогда может сделать Запад?



Западные лидеры пока избегают самых радикальных мер. Байден заявил, что вытеснит иностранные банки из финансовой системы Америки, если они помогут обеспечить Россию оружием. Но он отказался высказать ту же угрозу в отношении чего-либо еще, и готовность его чиновников реализовать ее еще предстоит выяснить. Подобные шаги в прошлом были направлены против крошечных банков и осуществлялись совместно с местными властями. Проделать то же самое с крупными банками, над которыми Америка не имеет юридической власти, означало бы много роблем. Европейские чиновники говорят, что часто требуется 30 шагов по финансовой цепочке, чтобы отследить владельца счета в иностранном банке – в десять раз больше, чем десять лет назад. И если Америка будет более активно использовать такие меры, она рискует начать жестокие бои с такими союзниками, как Турция и Индонезия.



Более активные действия Америки могли бы уменьшить уклонения от уплаты налогов в тех странах, где используется доллар, но за счет поощрения стран к отказу от валюты. Скажем, в 1990-е годы страны полагались на финансовую систему Америки, потому что она охватывала все точки мира, требовала относительно небольших затрат и не имела альтернативы. Все три причины становятся менее убедительными по мере того, как финансовая война становится более интенсивной. Они станут еще менее убедительными, если американские чиновники начнут чаще вмешиваться за пределы своей юрисдикции. Не так уж много капитала нужно бежать в альтернативные финансовые системы, созданные конкурирующими странами, такими как Китай, чтобы санкции, которые уже нацелены на крошечную часть мировых транзакций, потеряли еще большую власть. Кампания Запада по восстановлению своего доминирования над мировой финансовой системой может привести к потере контроля раз и навсегда.



* штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены



