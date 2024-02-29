Мелих Алтынок: Путин во-время напомнил Макрону, чем закончилась интервенция Наполеона

01:08 02.03.2024

Sabah

Турция



Путин преподал Макрону урок, припомнив ему судьбу Наполеона

Sabah: Путин предостерег Запад от интервенции в Россию и преподал Макрону урок



Владимир Путин напомнил Макрону, чем закончилась интервенция Наполеона, пишет Sabah. Сравнение лестное, однако Западу действительно нужно задуматься: если тогда Россия сумела дать отпор могущественной империи, то что говорить о силе нынешней мировой ядерной державы, отмечает автор статьи.



Президент России Владимир Путин ответил французскому главе Эммануэлю Макрону, который недавно заявил, что не исключает отправки западных войск на Украину, отметив: "Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".



Макрон решил собрать целую армию для борьбы против российского лидера. Поэтому Путин и напомнил ему о судьбе французского императора Наполеона Бонапарта, который видел в России врага номер один на пути к его заветной цели - установлению господства в Европе.



Тогда Наполеон в качестве плацдарма для нападения на Россию использовал Варшавское герцогство, созданное на землях Польши, которые он отвоевал у Пруссии.Сегодня же Макрон для нанесения удара использует Украину.



Наполеон высоко метил. Рассчитывал разбить русскую армию, захватить Москву, заставить Россию сдаться и навязать ей мирный договор на выгодных для себя условиях.



Французская армия вошла в Москву 14 сентября 1812 года, спустя три месяца боев. Однако Россия, когда терять уже было нечего, не спасовала и даже в таком состоянии сумела победить могущественное государство Наполеона.



Поражение французской армии создало необходимые условия для освобождения народов Западной Европы и повлекло за собой крах наполеоновской империи.



Макрон, конечно, воспринял сравнение себя с Наполеоном в качестве комплимента.



Но сегодня Россия во главе с Путиным является мировой державой, обладающей ядерным оружием. И ее нельзя сравнивать с той страной, которая противостояла Наполеону.



Автор: Мелих Алтынок (Melih Altınok)