Отменены торги по продаже машиностроительного завода им. Кирова в Алматы

08:43 02.03.2024

Конкурс по реализации акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова" отменен. Торги не состоятся, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в министерстве промышленности и строительства РК.



"Министерством принято решение об отмене объявленного конкурса по реализации 100% простых акций АО "Машиностроительный завод им. С.М. Кирова". В этой связи 28 февраля текущего года направлено распоряжение в адрес АО "НК "Казахстан инжиниринг". Таким образом, торги проводиться не будут", - сообщает пресс-служба Минпромышленности.



Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых советом директоров АО "НК "Казахстан Инжиниринг" от 29 октября 2021 года №9.



Нефтеперерабатывающие заводы "КазМунайГаза" готовятся к переходу к трехлетнему безостановочному межремонтному периоду. Это значит, что заводы будут проводить капитальные ремонты НПЗ только один раз в три года.



Мухит Турсынали