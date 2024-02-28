Беги, Макрон, беги! Что стоит за призывом галльского петуха, - Александр Маслов

08:47 02.03.2024

ничего удивительного в таком поведении президента Франции найти нельзя

Александр Маслов

28.02.24



Недавно весь мир обошли видеокадры, на которых президент Франции Эмманюэль Макрон под защитой массы полицейских очень быстро, чуть ли не бегом покидает Международный сельскохозяйственный салон 2024 года в Париже - неожиданное место своей встречи с разъяренными и требующими его отставки французскими фермерами. Теперь стало понятно, куда он, собственно, так торопился: первым объявить о возможности ввода войск стран НАТО на Украину. Видимо, перспектива столкновения с земляками-фермерами внутренне страшит его куда больше, чем перспектива столкновения с российской армией. Да и если уж действительно все так невтерпеж, что мешало Макронув бывшей французской Африке повоевать против российских ЧВК, что было бы куда проще и безопаснее, чем в "незалежной"? Все это лишний раз подчеркивает реальный, очень невеликий, калибр политика, в течение вот уже почти семи лет руководящего одной из пяти ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН.



"Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не победила... Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", - такие цитаты из пресс-конференции Макрона по итогам проведенного по его инициативе совещания европейских лидеров приводят ведущие западные информагентства.



Конечно, нынешнего президента Фоанции не случайно именуют "Микроном", а в России еще - "мужем бабушки, но не дедушкой", однако все же до сей поры первые лица ведущих государств "альянса демократий" возможности прямого участия своих национальных вооруженных сил в украинском конфликте не допускали, а сам Эмманюэль, он же Маню, долгое время даже считался меньшим ненавистником России, чем его американские и британские коллеги.



Почему же он теперь запел самым первым (галльским) петухом? И стоит ли по этому поводу нашей стране и всему миру реально готовиться к рассвету (атомному и термоядерному) новой мировой войны? Или все-таки "прокукарекал, а там хоть не рассветай"?



Поскольку никто из публичных лидеров коллективного Запада неожиданную инициативу и новую позицию хозяина Елисейского дворца пока не поддержал, даже наоборот - все в один голос заверяют, что ни в планах, ни в мыслях у них ничего подобного нет, большинство комментаторов склонно считать, что в данном случае сверхбоевитый Эммануэль в очередной раз "дал петуха", "возомнив себя Наполеоном". Но, если учитывать текущую социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию в недружественных России странах, особенно европейских, и в самой Франции в том числе, после двух лет проведения Специальной военной операции, ничего удивительного в таком поведении Эмманюэля Макрона найти нельзя.



В своей глобальной гибридной войне против России весь "альянс демократий" столкнулся с необходимостью полной перезагрузки. Для Запада продолжение конфликта в заданном формате, несмотря на все выгоды ситуации, когда "русские убивают русских", да еще в долг перед Западом, в стратегическом плане оказалось абсолютно бесперспективным. Добиться "поражения России на поле боя", обрушения экономики и политической системы нашей страны США, Великобритании и их союзникам не удалось, а отступление на Украине будет воспринято во всем мире как поражение "альянса демократий" с неизбежным обрушением всего "порядка, основанного на правилах".



В интервью Такеру Карлсону Путин детально и в красках обрисовал эту ситуацию, предложив бывшим "партнерам" совместно подумать над тем, как договориться с Россией и с минимальными потерями выйти из нее. Вот они на наших глазах и думают вовсю, но системная инерция чрезвычайно велика, и резкая смена курса чревата многочисленными травмами и жертвами в среде нынешних западных "элит", большинство представителей которой по-прежнему рассчитывают добиться поставленной цели победы над Россией. Об этом свидетельствует не только нынешняя эскапада Макрона, но и множество других заявлений тамошних политиков. В частности, министр иностранных дел и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон не так давно высказывался в том духе, что совокупный ВВП "проукраинской коалиции" в 25 раз превосходит аналогичный российский показатель, а значит, при наличии необходимой политической воли, единства и мобилизации со стороны Запада Россия обречена на поражение.



Это классический вариант лжи от первого до последнего слова, причем независимо от того, лгал ли при этом Кэмерон самому себе или же его ложь была направлена только вовне. Прежде всего, приведенная им цифра исходит из показателя номинального ВВП, рассчитанного по обменному курсу рубля к доллару - ВВП по паритету покупательной способности дает примерно втрое меньшую цифру "западного превосходства". При этом значительная часть западной экономики приходится на сферу услуг, прежде всего финансовых. В той же Великобритании на долю банковского сектора приходится четверть официального ВВП.



Кроме того, воюют не экономики, а государства. Гитлеровский Третий рейх с его союзниками к началу Великой Отечественной войны превосходил экономику сталинского СССР по основным экономическим показателям производства примерно вдвое, но уже к концу 1941 года, на фоне тяжелейших военных поражений и массовой эвакуации промышленности на восток, Советский Союз по выпуску военной техники и боеприпасов добился превосходства над Германией, что во многом предопределило победу нашей страны в крупнейшей за всю историю человечества войне.



Нечто очень похожее наблюдается и в ходе нынешнего украинского конфликта: реальные возможности нынешнего российского оборонно-промышленного комплекса даже без перехода к "экономике военного времени" превосходят аналогичные совокупные показатели стран "альянса демократий", и на ликвидацию этого разрыва недружественным им понадобится, по самым оптимистическим оценкам, не менее пяти-семи лет.



И еще очень большой вопрос, способны ли в принципе западные "общества потребления" на такой не просто мобилизационный рывок, а на быструю совместную трансформацию в "общества постпотребления" по сценарию, сильно отличающемуся от глобальных планов "четвертой промышленной революции", "инклюзивного капитализма" и "большой перезагрузки" от Клауса Шваба. Выдержит ли "альянс демократий" подобный краш-тест? Тем более, что он потребует создания политической диктатуры, причем не "правого", а "левого" толка, поскольку западные "правые" сегодня, и в Америке, и в Европе больше консерваторы-традиционалисты, а не приверженцы неонацизма, как на Украине. И, соответственно, сторонники диалога, а не полной конфронтации с Россией.



Возвращаясь через эти общие соображения к нынешней военной эскападе Эмманюэля Макрона, известного, прежде всего тем, что он является ставленником "клана Ротшильдов", чей многолетний глава барон Джейкоб Ротшильд на днях отошел в лучший мир (могут ли быть два этих события связаны между собой?), необходимо отметить следующее. Поскольку нынешние западные "элиты" действительно не могут допустить "победы России" на Украине, но не имеют реальных возможностей для этого (за исключением эскалации конфликта вплоть до мировой войны с применением оружия массового поражения, в том числе ядерного), единственным выходом из подобного тупика является смена этих "элит". Эмманюэль Макрон, бегающий от собственных фермеров, - не только самый наглядный пример тому, но и едва ли не первый кандидат на "вылет", на то, чтобы попасть как "кур в ощип", чем, собственно, и объясняется его нынешняя воинственная, но чересчур демонстративная, напоказ, сверхактивность.