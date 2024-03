Канада – заповедник нацистов и особо опасных преступников, - А.Веселов

09:47 02.03.2024

1 маарта 2024 | Антон ВЕСЕЛОВ



Из повседневной практики "коричневого правосудия"



Визит В. Зеленского в Канаду в конце сентября минувшего года обернулся грандиозным скандалом в парламенте: президент Украины, премьер Канады и члены парламента страны стоя приветствовали продолжительными аплодисментами специально приглашенного Ярослава Гунько (Хунку), которого представили как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". На самом деле они чествовали эсэсовца, который воевал в составе дивизии СС "Галичина".

Последовали громкие протесты и требования расследования, причем из разных стран – Израиля, Польши, России, Белоруссии и других. Премьер-министр Джастин Трюдо был вынужден приносить извинения за "ужасную ошибку" и переводить стрелки на службу протокола. В итоге ответственность за приглашение военного преступника в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, который и ушел в отставку.

На Западе сделали вид, что инцидент исчерпан, но это не так. В начале февраля Следственный комитет РФ заочно предъявил Я. Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве и Центральном архиве Минобороны нашлись документальные подтверждения того, что бывший эсэсовец, уроженец села Умань, и его сослуживцы с 23 по 28 февраля 1944 года убили не менее 500 жителей села Гута Пеняцкая (Бродский район Львовской области УССР). Среди погибших были в основном евреи и поляки, людей расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле. Как следует из постановления о привлечении Гунько в качестве обвиняемого, он совершил преступление против мира и безопасности человечества, что квалифицируется законодательством как особо тяжкое деяние и не имеет срока давности.

Ответ Оттавы был ожидаем: как сообщили в МИД РФ, "отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами". И это закономерно стало еще одним доказательством правоты В. Путина, который в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул: "Гунько лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из украинских националистов, занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку". Аплодисменты бывшему эсэсовцу в парламенте Канады стали свидетельством того, что нацистская идеология все еще присутствует на Западе, заявил В. Путин и заключил: "Дело Гитлера все еще живет".

Между тем тема чествования ветерана СС привлекла внимание и канадской общественности, и, в особенности, что касается деятельности национальной программы по военным преступлениям (The War Crimes Program). Эта программа была создана для привлечения к ответственности тех, кто подозревается в геноциде и подобных военных преступлениях, но нашел приют в Канаде. То, что число скрывшихся в Канаде военных преступников исчисляется тысячами, было известно давно, и тема периодически поднималась в СМИ. Так, в 1985 году в нескольких канадских и американских газетах появилась информация, что в Канаде якобы видели известного нациста доктора Йозефа Менгеле, который пытался получить документы на проживание. Хотя информация именно об этом преступнике не подтвердилась, созданная специальная комиссия признала, что в Канаде могут проживать многие беглые нацисты, и рекомендовала провести тщательные расследования. Официальная реакция властей ограничилась созданием нескольких малочисленных групп в составе министерства юстиции и в полиции.

Лишь в 1998 году была запущена упомянутая The War Crimes Program, в которой, помимо органов юстиции и полиции, стало участвовать и ведомство по делам иммиграции. В 2003 году к программе подключили пограничную службу, одновременно были выделены два направления деятельности – по военным преступлениям, совершенным в период Второй мировой войны, и отдельно – в послевоенный период. Согласно отчетам, к 2008 году было расследовано более 1800 дел в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой, однако лишь двое были лишены гражданства Канады, еще двое предпочли покинуть страну до решения суда. Власти сообщили, что производство по другим было прекращено в связи со смертью подозреваемых. Что касается второго направления (послевоенный период), то из 33 тысяч возбужденных дел были депортированы 443 человека, около 600 лишены вида на жительство или гражданства.

Примечательно, что если до 2008 года отчеты о результатах проведенной в рамках программы работы обнародовались ежегодно, то в период 2008-2015 гг. – лишь дважды. И с тех пор по настоящее время отчетов не было, ни единого за почти девять лет! После позорного события в парламенте в обществе возникли вопросы, а чем же занимались все эти годы в рамках программы столь полномочные ведомства и какова позиция властей? Публичная критика достигла такого уровня, что министр по делам иммиграции Марк Миллер был вынужден реагировать.

Министр заявил, что, во-первых, бюджет программы составляет всего 15,6 миллиона канадских долларов в год и не изменялся уже много лет. Кроме того, многие архивные материалы периода Второй мировой до сих пор не рассекречены. Но главное, по его мнению, заключается в том, что обнародование персональной информации в отношении лиц, даже умерших, обвиняемых в совершении военных преступлений, может причинить нравственную боль их родственникам и наследникам. Особенно это касается случаев, когда решения суда не было и семьи вправе выставить иски, поскольку "им предстоит жить с грехами их отцов, которые то ли совершены, то ли нет. Это чрезвычайно чувствительное обстоятельство, которое мы обязаны учитывать".

Один из самых известных канадских юристов Дэвид Мэйтас назвал эти доводы нелепыми и добавил: "Открытость является одной из основ юриспруденции, поскольку это не просто состязание обвинения и защиты – на кону справедливость". Д. Мэйтас заявил, что "Канада должна изучить и понять, что было сделано неверно ранее, чтобы не допустить повторения в будущем" и улучшить работу всей судебной системы.

А то, что в этой системе есть изъяны, – очевидный факт. Согласно канадскому законодательству, даже приговоренные к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления имеют право на освобождение. Смягчение наказания называется Daily Patrol и предусматривает условно-досрочную форму, которая разрешает заключенным покидать место содержания и даже участвовать в общественных мероприятиях в течение дня и требует, чтобы они возвращались в свою тюрьму или реабилитационный центр по ночам. Часто это подготовительный этап к официальному освобождению или полному условно-досрочному освобождению, и приговоренный к пожизненному заключению имеет право на Daily Patrol после отбытия 22 лет. На практике этот порог бывает гораздо ниже – через 15, 13 и даже 10 лет, после чего заключенные освобождались от дальнейшего наказания. А ведь речь о тех, кто оказался за решеткой за массовые расстрелы, убийство полицейских, детей, каннибализм и даже терроризм! Еще в октябре 2018 года канадская англоязычная газета The National Post опубликовала обширную статью на эту тему, приведя массу фактов и доказательств.

Прошло почти пять лет, ситуация если и изменилась, то... В феврале 2024 года исполнилось 22 года, как в заключении находится Роберт Пиктон (Robert Pickton), на счету которого 49 убийств. То, что он может получить право на освобождение, вызвало резкий протест родственников его жертв – они собрали пресс-конференцию, на которой выразили требование не допустить появления на свободе маньяка. Особо подчеркивалось, что уже было немало случаев, когда опасные преступники вновь совершали тяжкие преступления, едва покинув места заключения. Причем некоторые были полностью освобождены, несмотря на нарушения ими условий условно-досрочного освобождения.



Родственники жертв серийного убийцы говорили, что не верят больше в судебную систему. Министр М. Миллер не задался вопросом, не задевает ли такая практика чувств близких погибших. Впрочем, как принято говорить на Западе, – это другое.