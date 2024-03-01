Отважный Шольц. Война исподтишка или психическая атака? - А.Белов

11:52 02.03.2024

01.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Зачем высшие офицеры бундесвера обсуждали возможность удара по России "под чужим флагом"



Вот и пришел ответ на мучивший меня несколько дней вопрос: а чего это канцлер ФРГ Олаф Шольц стал вдруг таким многословным, чересчур откровенным и к тому же явно идущим не в ногу со всем прочим "прогрессивным" Западом, призывающим отправить киевскому режиму как можно больше нового оружия?



Сначала – это было в понедельник – он заявил, что германских дальнобойных (до 500 км) ракет Taurus у ВСУ не будет. Более того, херр Шольц объяснил это необходимостью личного присутствия на Украине немецких военных, которые одни только могут управлять этой сложной техникой, в случае если бы ракеты были-таки переданы.



Как сообщило издание Focus, канцлер подчеркнул, что "не хочет возникновения ситуации, при которой немецкие знания и опыт будут использоваться непосредственно для обнаружения российских целей".



Затем, в процессе дополнительной аргументации собственного отказа, Шольц сослался на опыт британских и французских коллег, которые "вынуждены" самостоятельно управлять, направлять и обслуживать свои ранее переданные Украине ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, чем вызвал грандиозный скандал в "благородном" западном семействе.



"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. Любой, кто имел дело с этой системой, знает это", – заявил бундесканцлер.



Проще говоря, Шольц ничтоже сумняшеся подтвердил догадки российских военных экспертов о том, что западные военные принимают непосредственное участие в войне против России на стороне Украины.



Как пишет британская The Telegraph, на главу германского правительства тут же обрушился шквал критики как со стороны Лондона – бывший председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд охарактеризовал поведение Шольца как "вопиющее злоупотребление разведданными", так и из Берлина – старший депутат от крупнейшей оппозиционной партии ХДС Норберт Роттген назвал заявление канцлера "совершенно безответственным".



При этом Эллвуд предположил, что целью подобной эскапады германского лидера было "отвлечение внимания от нежелания Германии вооружить Украину собственной ракетной системой большой дальности".



Может, и так. Но буквально через пару дней, реагируя на совершенно безрассудное предложение французского президента Макрона отправить натовских военных на Украину, Шольц, практически срываясь на крик заявил, что ноги немецких солдат там не будет.



"НАТО не является и не будет являться стороной в этой войне. Это остается неизменным. Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между Россией и НАТО. Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками. Это также означает, что Германия не будет участвовать в войне. Говоря прямо, как канцлер Германии я не буду отправлять солдат бундесвера на Украину. Это так. Наши солдаты могут на это рассчитывать. И вы можете на это положиться".



Видимо, дело не только в нежелании делиться ракетами или страхом перед новой большой войной. Тогда в чем же еще?



И вот сегодня стало известно, что четверо высокопоставленных германских военных и чиновников министерства обороны обсуждали планы по нанесению ракетно-бомбового удара по Крымскому мосту. Об этом утром в своем телеграм-канале написала главред RT Маргарита Симоньян.



"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков. На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю. Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно", – рассказала журналистка.



Чуть позже Симоньян, ранее призвавшая посольство ФРГ в России дать пояснения содержанию разговора и, разумеется, никакой реакции от немецких дипломатов, увы, не дождавшаяся, обнародовала имена участников беседы, среди которых были начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор BBC Герхартц и два сотрудника центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.



В ходе обмена мнениями представителями немецкого военного командования были затронуты даже некоторые технические подробности возможной военной операции.



"Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", – заявил один из собеседников.



Так вот, судя по всему, откровенно истерическое (иначе не скажешь) поведение Шольца на этой неделе связано с информацией о том, что русские завладели записью переговоров и планируют ее обнародовать. Понимая, что у него под ногами начинает гореть земля, канцлер не придумал ничего лучшего, как сдать подельников, рассказывая, что британцы и французы давно уже занимаются тем, о чем немцы только разговаривают.



Впрочем, большой неожиданностью для руководства нашей страны ни признания Шольца, ни смысл беседы четырех наследников вермахта не стали. Как заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, публикация разговора между германскими военными, конечно, поразительна, но РФ и так доподлинно знает о деятельности военных НАТО на Украине.



В связи со всем вышеизложенным меня занимает один вопрос: немцы на самом деле настолько глупы, что хотят втянуться в совершенно ненужную им войну, или это, как и призыв Макрона двинуть на восток, в большей степени попытка психической атаки на Россию, в момент когда украинский фронт грозит обрушиться в любую минуту?



Если бы речь шла, скажем, о британцах, давно и плотно культивирующих в себе ненависть к России, то ответ был бы однозначным – да, они готовы воевать, пусть и прикрывшись украинским флагом. Но в Германии довольно сильны скептические настроения по поводу продолжения украинского конфликта, и значительная часть местного истеблишмента не хотела бы окончательного разрыва с Россией, к которому немцев подталкивает Лондон и Вашингтон.



Вот послушайте, что рассказал на днях бывший председатель военного комитета НАТО генерал люфтваффе Харальд Куят.



"Существует непонимание на Западе. Считается, что поставки вооружений могут позволить Украине повернуть стратегическую ситуацию в свою пользу. Это заблуждение. Мы достаточно хорошо знаем эту веру в чудо-оружие из нашей собственной истории. Такого чудо-оружия не существует… В конце концов, будет найдено дипломатическое решение. Поэтому любой, кто продолжает поддерживать Украину в борьбе до победного конца, я считаю, вредит Украине".



С другой стороны, нынешний министр обороны Германии Борис Писториус, также как и Шольц подвергший резкой критике идею Макрона, заявил, что "сапоги на земле", как он выразился, "не вариант для Федеративной Республики Германия, не может быть вариантом и не будет вариантом".



Но ведь то "на земле". В своей беседе офицеры ВВС Германии предлагали бомбить с воздуха. По поводу такого варианта возражений от Писториуса мы пока не услышали. Впрочем, скандал только разгорается. Подождем. Но одно можно сказать со всей определенностью уже сейчас: почувствовав гнилостный запах поражения, Запад ведет себя как крыса, загнанная в угол, готовая пусть умереть, но потянуть за собой весь мир. Это очень серьезно. И подобную вероятность придется учитывать.