Американская трагедия. К 110-летию учреждения Федерального резерва США, - В.Катасонов

12:48 02.03.2024



Почему все попытки провести аудит де-факто частного финансового регулятора заканчивались неудачей?



23 декабря 1913 года Конгресс США принял закон о Федеральной резервной системе США, и в тот же день американский президент Вудро Вильсон этот закон подписал. Таким образом, 110 лет назад Америка обрела свой Центральный банк. В 1914 году ФРС США приступила к работе. Учреждение Федерального резерва стало событием, оказавшим решающее влияние на ход мировой истории и истории Америки. Вдумчивые историки обращают внимание на то, что сразу же после создания Федерального резерва была развязана Первая мировая война. И что это неслучайное совпадение: в мировой войне были заинтересованы учредители и хозяева ФРС США. Одна из последних публикаций на эту тему – статья Давида Лифшульца (David Lifschultz) под названием "Федеральная резервная система была создана как раз к первой мировой войне" (The Federal Reserve was Created Just in Time for War World 1). Статья начинается так: "Федеральная резервная система США была создана 23 декабря 1913 года по приказу барона Эдуарда де Ротшильда, как раз к Первой мировой войне, как и планировалось".



Если говорить об истории США, то, как считают патриотически настроенные историки, политики и общественные деятели Америки, с момента учреждения Федерального резерва страна утратила национальный суверенитет. Власть в стране перешла к хозяевам ФРС США. И это стало самой настоящей американской трагедией, которая продолжается уже 110 лет.



История создания американского Центробанка и деструктивная роль Федерального резерва для Америки и всего человечества описаны во многих работах как американских, так и неамериканских авторов. В них говорится о роли Федерального резерва в развязывании как Первой, так и Второй мировых войн, о секретном сотрудничестве Федерального резерва с Третьим рейхом. Также о том, как ФРС США содействовала созданию системы частичного (неполного) резервирования для частных банков, что спровоцировало в 1929 году экономический кризис, ставший вскоре мировым. О вмешательстве Федерального резерва в политическую жизнь страны, о контроле над СМИ, образованием, культурой, социальной сферой. Об установлении контроля над другими странами после того, когда доллар США на конференции в Бреттон-Вудсе (1944 г.) получил статус мировой валюты. О связях Федерального резерва с глубинным государством. О том, что значительная часть акционеров ФРС США вообще не имеет никакого отношения к США. О том, что учреждение и существование Федерального резерва противоречит американской конституции. И т. д. И т. п.



Назову лишь некоторые книги, в которых раскрываются тайны Федерального резерва и которые дают альтернативную точку зрения на американский центральный банк (отличную от той, которая навязывается СМИ и большинством учебников по экономике, истории и политологии). Вот они (приводится дата первого издания):



Юстас Муллинс. Секреты Федеральной резервной системы (The Secrets of The Federal Reserve), 1952.



Мюррей Ротбард. Дело против ФРС (The Case Against the Fed), 1994.



Эдвард Гриффин. Существо с острова Джекилл: второй взгляд на Федеральный резерв (The Creature from Jekyll Island: A Second Look at the Federal Reserve), 1994.



Энтони Саттон. Заговор Федерального резерва (The Federal Reserve Conspiracy), 1995.



Рон Пол. Покончить с ФРС (End the Fed), 2009.



О каждой книге и о каждом авторе можно говорить долго. Все авторы – американцы. Первым заговор молчания вокруг Федерального резерва прорвал американский писатель и политический обозреватель Юстас Муллинс (1923-2010). На рубеже 40-50-х гг. он работал в библиотеке Конгресса США, имел доступ к самым редким источникам. Книга "Секреты Федеральной резервной системы" была написана им быстро – в 1949-1950 гг. Однако все издательства наотрез отказывались публиковать работу. Лишь в 1952 году книгу с большим трудом удалось издать небольшим тиражом. Она переводилась на другие языки. Но нигде широко не издавалась, в основном это был "самиздат". В Германии издание было даже подвергнуто сожжению.



В 1985 году Юстас Муллинс выпустил книгу-продолжение "Мировой порядок: исследование гегемонии паразитизма" (The World Order: A Study in the Hegemony of Parasitism). В 1992 году книга была дополнена и издана под названием "Мировой порядок: Скрытые правители, которые нами управляют" (The World Order: Our Secret Rulers). Автор полагает, что Федеральная резервная система и центральные банки других стран являются инструментом "Мировой системы семьи Ротшильдов" (Rothschild World system) со штаб-квартирой в Лондоне. Автор отмечает, что хозяева Федеральной резервной системы США рвутся к захвату власти во всем мире. Для этого будут через подконтрольные им центробанки разных стран расшатывать устои государственной власти, размывать национальную идентичность (через навязывание "массовой культуры"), насаждать полицейский режим, выстраивать мировой концлагерь. Многие предположения Юстаса Муллинса, за которые ему при жизни приклеили ярлык "конспиролога", сегодня сбываются.



А вот автор последней из названные выше книги Рон Пол (род. в 1935 г.). Он один из "ветеранов" Конгресса США, был членом палаты представителей с 1979 по 2013 г. Дважды баллотировался на пост президента США (в 2008 и 2012 гг.). На протяжении многих лет пребывания на Капитолийском холме Рон Пол добивался проведения полного аудита Федерального резерва, а затем – полной и окончательной ликвидации этого института. Как противоречащего Конституции США и осуществляющего систематическое ограбление американцев. Рон Пол акцентировал внимание на том, что ФРС США искусственно создает инфляцию. А она является невидимым налогом на каждого гражданина страны. Главная цель и предназначение ФРС – спасать банки (особенно крупнейшие), которые начинают "тонуть" во время кризисов. А "тонут" они по той причине, что Федеральный резерв разрешает им осуществлять операции без полного резервирования. Т. е. банки могут делать деньги из воздуха. Все это Рон Пол объясняет в своей книге "Покончить с ФРС".



Хотел бы остановиться на нескольких моментах, касающихся истории и нынешнего положения Федерального резерва США.



Люди, которые глубоко интересуются Федеральным резервом, наверное, помнят, что в 2012 году в мировых СМИ стала горячо обсуждаться тема возможного закрытия ФРС США. Некоторые эксперты утверждали, что 23 декабря 2012 года Федеральный резерв должен будет остановить работу своего "печатного станка". Это утверждение строилось на том, что, мол, по американскому праву срок действия лицензии, или концессии, или "хартии" (по-английски – chart) не может превышать 99 лет. 23 декабря 1913 года Конгресс США принял закон о ФРС, согласно которому он передал свои полномочия по части эмиссии денег (они определены Конституцией США) организации, называемой "Федеральная резервная система США". Но не навечно. А на срок. Какой?



Знатоки обратились к тексту того документа, который был принят конгрессом 23 декабря 1913 года. В разделе 4 указанного закона (в том виде, как он был принят в 1913 году) сказано, что полномочия Федеральным резервным банкам, составляющим ФРС (всего их двенадцать), предоставляются на срок 20 лет, т. е. до конца 1933 года. При этом оговаривалось, что полномочия могут быть отозваны и ранее указанного срока, если Конгрессом США будет принят по этому поводу специальный закон или если Федеральный резерв будет нарушать положения закона 1913 года. Для наиболее пытливых приведу этот фрагмент документа на английском языке: "To have succession for a period of twenty years from its organization unless it is sooner dissolved by an Act of Congress, or unless its franchise becomes forfeited by some violation of law" (P.L. 63-43, 38 STAT. 251, 12 USC 221). Ни о каких 99 годах "лицензии" в законе 1913 года упоминания вообще нет.



Закон 1913 года предусматривал все те же двадцать лет, на которые Конгресс США выдавал лицензии Первому банку Соединенных Штатов (в 1791 году) и Второму банку Соединенных Штатов (в 1816 году). Отцы-основатели Америки хорошо понимали, насколько опасным является зверь по имени "центральный банк". Именно поэтому они и записали в Конституции США, что право эмиссии денег принадлежит Конгрессу США. А тогдашний Конгресс США предпочитал держать центральный банк на "коротком поводке" длиной в 20 лет.



Я помню, что тогда (в 2012 году) были публикации, в которых говорилось, что, мол, в 1933 г. тихой сапой в закон о Федеральном резерве была внесена поправка, которая отменяла срок в 20 лет. Некоторые эксперты склонялись к тому, что это было сделано при новом президенте Франклине Рузвельте в самом начале 1933 года, когда тот после выборов занял Белый дом. В частности, эта версия была изложена в статье Вайна Крауткрамера (Wayne N. Krautkramer) "Федеральный резерв – его создание, история и текущая стратегия" (The Federal Reserve - Its Origins, History & Current Strategy). Он пишет о судьбе закона 1913 года: "Параграф 341, часть 2. Закон действует в течение 20 лет, если за это время он не будет отменен конгрессом или, если лицензия ФРС не будет отменена в связи с нарушением закона. Федеральному резерву был определен срок жизни 20 лет! То есть до 1933 года. Кто был президентом в это время? Франклин Рузвельт, конечно. Прекращения деятельности Федерального резерва не произошло".



Однако Франклину Рузвельту приписывают несуществующую заслугу перед банкирами Федерального резерва. Мои разыскания привели к ответу на вопрос о том, почему 23 декабря 2012 года ФРС США не прекратила свое существование. Оказывается, американский Центробанк получил право на "бессмертие" при президенте Калвине Кулидже (30-й президент США, находился в Белом доме в 1923-1929 гг.). 25 февраля 1927 года Конгрессом США был принят закон, который получил название Акт Макфаддена (по имени конгрессмена-республиканца); в тот же день он был подписан президентом Кулиджем. Он снял временные ограничения на право Федерального резерва выпускать деньги. Это положение отражено в кодексе законов США: 12U.S.C. § 341. В оригинальном тексте закона сказано: "To have succession after February 25, 1927, until dissolved by Act of Congress or until forfeiture of franchise for violation of law". Очень похоже на формулировку закона 1913 года, только без фразы "на срок двадцать лет".



Итак, Федеральный резерв получил еще 97 лет назад право на "бессмертие". Но право условное. Если Конгресс США не примет иной закон. Или если не будут выявлены нарушения в выполнении закона о ФРС США.



Попыток полного упразднения ФРС за 110 лет ее существования почти не было. Если не считать попытки, которая была предпринята Роном Полом (членом подкомитета палаты представителей по денежно-кредитной политике) в начале 2010 года. Он представил предложение H.R. 833, "упраздняющее Совет управляющих Федеральной резервной системы и федеральные резервные банки, [и] отменяющее Закон о Федеральной резервной системе"; однако под этим предложением не рискнул подписаться ни один из "народных избранников".



А вот попыток сократить полномочия Федеральной резервной системы был несколько. Такие попытки, в частности, предпринимались со стороны республиканца Луиса Томаса Макфаддена (Louis Thomas McFadden) в 1930-е годы; республиканца Райта Патмана (Wright Patman) в 1970-е годы; республиканца Генри Гонзалеса (Henry Gonzalez) в 1990-е годы; уже упоминавшегося Рона Пола (Ron Paul) в 1990-е и нулевые годы. Однако до сих пор ни одна попытка не увенчалась успехом в основном из-за сильной политической оппозиции на национальном уровне.



Что касается попыток выявить в деятельности ФРС США нарушения, то их со стороны американских "народных избранников" было гораздо больше. Проявлялись они в виде требований проведения полного аудита Федерального резерва. Так, в декабре 1931 года конгрессмен, представитель Пенсильвании, бывший председатель комитета палаты представителей по банковскому делу и валюте (1920-1931) Луис Томас Макфадден призвал Конгресс США провести аудит Федерального резерва. Спустя полгода, 10 июня 1932 года он выступил в Капитолии с развернутой речью о ФРС, назвав ее "одним из самых коррумпированных институтов, которые когда-либо знал мир", "обнищавшим и разорившим народ США; обанкротившим себя и практически обанкротившим правительство". Он вновь призвал провести "аудит Совета ФРС и федеральных резервных банков".



С тех пор попыток добиться проведения аудита Федерального резерва было немало. Но все они заканчивались неудачей. И лишь в 2011 году был проведен первый почти за вековую историю аудит Федерального резерва. Он касался проверки того, сколько и кому кредитов американский Центробанк выдал в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Некоторые секреты Федерального резерва тогда приоткрылись. Но об этом в следующий раз. Источник - fondsk.ru

