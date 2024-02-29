"Центр зеленого водорода" создадут в Узбекистане при поддержке США

13:05 02.03.2024

В Узбекистане при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) будет создан Центр зеленого водорода (Green Hydrogen Hub). В рамках проекта ране в магистратуре ТГТУ совместно с Университетом Делавэра была внедрена учебная программа по зеленому водороду.



Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с Министерством энергетики Узбекистана и другими партнерами работают над созданием в Узбекистане Центра зеленого водорода (Green Hydrogen Hub).



Новая инициатива, реализуемая в рамках регионального проекта USAID "Энергетика Центральной Азии", была представлена в Ташкенте 29 февраля, сообщила пресс-служба посольства США.



В мероприятии, где обсуждался начальный этап реализации концепции Центра зеленого водорода, в том числе приоритеты и дальнейшие действия, участвовали заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамадаминов и исполняющий обязанности директора миссии USAID в Узбекистане Эдвард Михальски.



Зеленый водород определяется как водородная энергия, вырабатываемая с использованием возобновляемых источников энергии. Водород становится одним из ведущих вариантов хранения и потенциальной транспортировки энергии из возобновляемых источников на большие расстояния.



Центр будет функционировать как хаб и поможет повысить уровень знаний специалистов энергетического сектора в области новых экологически чистых энергетических технологий, чтобы сформировать будущий энергетический ландшафт региона и внести вклад в Стратегию развития возобновляемой и водородной энергетики Узбекистана.



В рамках стратегии власти Узбекистана поставили задачу обеспечить 25-процентную долю производства возобновляемой энергии (солнечной, ветровой и гидроэнергии) к 2030 году и углеродную нейтральность к 2050 году.



Устойчивое будущее зависит от коллективных усилий по переходу на более чистые и эффективные источники энергии, заявил на церемонии Эдвард Михальски. "USAID стремится поддержать страны Центральной Азии в стремлении развития чистой энергетики и других энергетических приоритетов, поскольку это не просто цель, а необходимость", - отметил он.



Ранее USAID наладило партнерство между Университетом Делавэра из США и Ташкентским государственным техническим университетом для внедрения новой учебной программы по зеленому водороду, которая была внедрена в программу магистратуры вуза.



В разрабатываемой концепции Центра зеленого водорода будут оцениваться ключевые аспекты успешной реализации, включая потенциал возобновляемых источников энергии, доступность воды, методы производства чистого водорода и экспортный потенциал. Среди других компонентов определения оптимальных мест для работы - оценка площадки, проектирование хранилища, планирование логистики, анализ рынка, нормативные оценки и рассмотрение воздействия на окружающую среду.



Региональный проект USAID "Энергетика Центральной Азии" с общим бюджетом в 39 млн долларов США рассчитан на пятилетний период и направлен на улучшение показателей энергетического сектора, ускорение развития экологически чистой энергетики, а также повышение энергетической безопасности и устойчивости за счет расширения региональных связей и расширения трансграничной торговли электроэнергией.



Благодаря этому проекту USAID уже привлекло 2,2 млрд долларов инвестиций в чистую энергетику и способствовало установке 2241 МВт мощностей чистой энергии по всей Центральной Азии.