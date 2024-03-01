Китай запускает проект по благоустройству заливов

14:32 02.03.2024

26 февраля, "Жэньминь жибао" онлайн -- В этом году Министерство охраны окружающей среды КНР приступит к реализации программы по развитию заливов, в рамках которой сосредоточится на обустройстве более 100 заливов по всей стране, а также проведет масштабные работы по предотвращению загрязнений, экологической защите и восстановлению прибрежных вод и окружающей среды на пляжах.



Китай приступил к благоустройству заливов в 2021 году. Для экологического мониторинга было введено три основных показателя – оценка состояния окружающей среды заливов, биологической экологии и качества морской среды. Кроме этого, было оказано содействие прибрежным провинциям, регионам и городам в обустройстве заливов посредством инновационных мер – усиления многоканальной финансовой поддержки, совершенствования механизма управления и экспертной технической помощи на местах.



К настоящему времени значительно улучшилось состояние окружающей среды заливов, биологической экологии и качества морской среды в 20 заливах, в числе которых юго-восточная акватория города Сямэнь, залив Дапэн в Шэньчжэне и залив Линшань в Циндао, и они были выбраны в качестве показательных примеров благоустройства заливов.



Последние результаты мониторинга показывают, что качество воды в 102 заливах по всей стране значительно улучшилось по сравнению с 2022 годом, а вместе с этим повысилась степень общественного признания проекта по благоустройству заливов.