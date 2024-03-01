Новым владельцем заправок "Узбекнефтегаза" стал придворный олигарх Камилов-младший

14:33 02.03.2024

Кто стал новым владельцем заправок "Узбекнефтегаза"



Компания Данияра Камилова (сына Абдулазиза Камилова, заместителя секретаря Совбеза при президенте) стала владельцем компании UNG Petro - сети из 78 автозаправочных станций "Узбекнефтегаза".



Новым владельцем компании UNG Petro, которой принадлежит 78 автозаправочных станций в Узбекистане, стала компания Petroleum Technology Group, следует из Единого государственного регистра предприятий и организаций Узбекистана.



Ранее владельцем заправок была компания "Узбекнефтегаз". В конце мая прошлого года Агентство по управлению госактивами объявило о начале отбора консультанта для продажи UNG Petro (уставной фонд - 265 млрд сумов), однако до сих пор не сообщала о начале приема предложений и итоговых результатах приватизации.



Когда и за какую сумму Petroleum Technology Group купила UNG Petro не сообщается.



Компания Petroleum Technology Group зарегистрирована 4 октября 2023 года и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее учредителями указаны компания Delta Global Dynamics (1%) и Данияр Абдулазизович Камилов (99%) - сын бывшего министра иностранных дел, ныне заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Абдулазиза Камилова. Данияр Камилов также владеет 100-процентной долей в Delta Global Dynamics.



В феврале 2022 года одна из компаний Данияра Камилова First Premium Alliance приобрела крупнейший в Узбекистане спиртовый завод. Предприниматель также владеет компанией Progressgortech-Asia (обслуживание поставщиков авиакеросина в аэропортах Узбекистана, работает в 9 аэропортах Узбекистана) и Metropol Group (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).



Metropol Group в июне 2021 года приватизировала бывшее здание Службы национальной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов. На его месте планируется строительство отеля премиум-класса Radisson.