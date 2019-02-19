Сколько мне еще сидеть? Суды и прокуратура Алматинской области – рассадник "правосудия", - К.Сыроежкин

14:35 02.03.2024 Суды и прокуратура Алматинской области – рассадник "правосудия"



Константин СЫРОЕЖКИН



Письмо в редакцию ZonaKZ и открытое обращение к Генеральному прокурору РК



Уважаемая Редакция!



Вы опубликовали много моих материалов по проблемам судебно-правовой системы Казахстана. Я благодарен Вам за поддержку, как благодарен и Вашим читателям, которые не оставили без внимания мои "Записки неравнодушного".



К сожалению, реакция со стороны общества, правозащитников, а главное – власть предержащих оказалась нулевая. Что называется "воз и ныне там".



Возможно, это объясняется почти полным отсутствием в сегодняшнем Казахстане публичной политики и гражданского общества, а также катастрофическим снижением уровня управляемости государством и обюрокрачиванием всех звеньев государственной власти.



Возможно, тем, что мое уголовное дело засекречено и в отношении ко мне явно просматривается политический или корпоративный заказ.



А возможно и тем, что какой-то "третьей силе" выгодно сохранение сложившегося статус-кво. А потому все благие начинания президента К. К. Токаева либо блокируются (саботируются), либо реализуются с точностью до наоборот, о чем я неоднократно писал в своих "Записках неравнодушного".



Во всяком случае, пока единственным очевидным результатом проведенный судебно-правовой реформы стало то, что беззаконие и коррупция в судах (а если точнее – судебно-правовой беспредел) в "Справедливом Казахстане" стали нормой жизни.



А это не только противоречит политическому курсу президента К. К. Токаева и интересам национальной безопасности, это – прямая и явная угроза самой государственности в том виде, каковой ее видит президент К. К. Токаев.



Согласитесь, если судьи с осознанием выполненного долга открыто нарушают Закон, а прокуратура делает вид, что не замечает этого, ни о каком правовом государстве не может быть и речи, а о таких понятиях как "правосудие", "демократия", "права человека", "цивилизационное развитие" и т. д. можно вообще не говорить.



И если специфическое отношение к нарушениям Закона в моем деле и полное игнорирование моих обращений и ходатайств в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Администрацию президента, Сенат и Мажилис Парламента РК, уполномоченному по правам человека РК и даже в Конституционный суд РК я еще могу как-то понять и объяснить. Все-таки имеет место заказ, а секретность спишет все нарушения закона. То наблюдаемые мною в течение 4 лет многочисленные факты намеренного и целенаправленного нарушения судьями Алматинской области действующего уголовного законодательства при рассмотрении дел по условно-досрочному освобождению (УДО) других осужденных я ни понять, ни объяснить не могу.



Именно по этой причине, дождавшись "суда" по рассмотрению вопроса об удовлетворении моего ходатайства об условно-досрочном освобождении и закономерно получив отказ в его удовлетворении, я обратился к Генеральному прокурору РК с просьбой дать оценку законности вынесенных судом города Конаев и Алматинским областным судом постановлений об отказе в удовлетворении ходатайств осужденных об их условно-досрочном освобождении, а также оценку участвующих в рассмотрении дел прокуроров и соотносимости их решений Конституции РК и КЗРК "О прокуратуре".



Поскольку мой горький опыт предыдущих обращений в Генеральную прокуратуру подсказывает, что я получу очередную формальную отписку от зам. начальника 2-ой службы г-жи Дубаевой Р. и учитывая общественную значимость поднимаемого вопроса, прошу Вас опубликовать мое обращение дополнив его (если это еще практикуется и не запрещено новым законодательством о СМИ) официальным обращением к Генеральному прокурору, поставив перед ним следующие вопросы.



1. Почему судьи при вынесении решения применяют норму Закона не подлежащую применению и игнорируют норму подлежащую применению?!

2. Почему судьями игнорируется принцип единообразного применения закона? Каковы законные основания удовлетворения судом ходатайства по УДО в одном случае и отказе в его удовлетворение в другом при абсолютно идентичных статусных позициях осужденных?! Не есть ли это очевидный признак коррупции?!

3. Чем объяснить, что судья при вынесении решения, абсолютно игнорируя мнение администрации учреждения и требования УИК РК, берет на себя смелость давать оценку процессу и степени исправления осужденного?!

4. Чем, исключая Закон и Совесть, руководствуются судья, вынося заведомо неправосудные судебные акты?

5. Почему судьи апелляционной инстанции соглашаются с заведомо незаконным решением суда первой инстанции, тем самым вынося свой заведомой неправосудный судебный акт?!

6. Почему участвующие в судебных процессах прокуроры закрывают глаза на вопиющее и многократное нарушение Закона?! Почему, за редким исключением, они не опротестовывают заведомо неправосудные судебные акты, вынесенные судьями суда города Конаев, а напротив потворствуют нарушению Закона?

7. Конституция РК провозглашает принцип равенства всех перед Законом. На этом же акцентируют внимание президент К. К. Токаев. Осужденные совершили преступление и несут за это определенное законом наказание. Почему же судьи и прокуроры, многократно нарушающие Закон и по сути совершая уголовные преступления, предусмотренные конкретными статьями УК РК (в частности, статьей 418), не несут за это абсолютно никакой ответственности?!



Может быть именно поэтому в последнее время они, ощущая себя почти богами, которые выше Закона и которым все дозволено, нарушают (либо игнорируют) нормы закона с наслаждением и чувством исполненного долга!!!



В надежде на понимание и солидарность, а также на то, что Генеральная прокуратура прислушается хотя бы к вам.



С уважением, профессор Сыроежкин К. Л.



***



Генеральному прокурору Республики Казахстан

Г-ну Асылову Б. Н.

От осужденного по ст. 175, ч. 1 УК РК к 10 годам л/с

Сыроежкина К. Л.

н.с. 19.02.2019 г. – к.с. 28.09.2028 г.

отбывающего наказание в учреждении №57 ДУИС

по Алматинской области и области Жетысу

по адресу: 040805 Алматинская обл., пос. Заречный



Открытое обращение о беззаконии в судах Алматинской области



Уважаемый Берик Ногайулы!



Обратиться к вам и общественному мнению меня вынуждают не только безапелляционный и незаконный отказ в удовлетворении моего ходатайства по условно-досрочному освобождению, но и наблюдаемые мною в течение 4-х лет многочисленные факты намеренного и целенаправленного нарушения действующего уголовного законодательства судьями судов Алматинской области (суд города Конаев и судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда).



Не меньшее недоумение вызывают и факты либо замалчивания этого со стороны прокуроров, участвующих в судебных процессах, о чем свидетельствует почти полное отсутствие случаев прокурорского реагирования на вынесение судьями суда г. Конаев заведомо неправосудных судебных актов. Либо, как имело место в моем случае 15.02.2024 г., прямое нарушение норм уголовного законодательства РК, пункт 1 статьи 83 Конституции РК, статей 1, 4 КЗРК "О прокуратуре" самим прокурором.



Речь в данном обращении об очевидном (и легко проверяемом при желании) нарушении Закона – порочной практике рассмотрения судами Алматинской области ходатайств осужденных по их условно-досрочному освобождению от отбытия наказания и частных жалоб на вынесенные заведомо неправосудные судебные акты.



Казалось бы, все однозначно определено в Законе, согласно которому одной из главных задач уголовного процесса является "правильное применение уголовного закона" (часть 1 статьи 8 УПК РК). Причем, согласно части 3 статьи 10 УПК РК "нарушение закона судом … влечет за собой установленную законом ответственность (статья 418 УК РК) и признание недействительными незаконных актов и их отмену" (пункт 4 статьи 433 УПК РК).



Однако, как показывает мое знакомство с многочисленными постановлениями суда г. Конаев (Капшагайского городского суда), при вынесении постановления суд, за редкими исключениями, о которых речь ниже, применяет норму закона не подлежащую применению.



Абзацы 1 и 2 части 1 статьи 72 УК РК предусматривают различные случаи удовлетворения через суд ходатайства по УДО.



Абзац 1 предусматривает лишь возможность реализации через суд этого права осужденными. Именно поэтому в норме Закона законодатель использует слово "может" быть условно-досрочно освобожден, отдавая прерогативу окончательного решения суду.



Абзац 2, кроме общей нормы – фактическое отбытие сроков, указанных в частях 3, 4 и 5 статьи 72 УК РК, – содержит перечень специальных условий, при наличии которых осужденный подлежит освобождению условно-досрочно. И речь в данном обращении именно об этих случаях.



К числу этих специальных условий законодатель относит:

– полное возмещение ущерба, причиненного преступлением;

– отсутствие у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.



Детально разъясняет разницу случаев и пункт 2 (абзац 3) НП ВС РК от 02.10.2015 года №6 "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания…", обращая внимание судов на то, что в случае соблюдения специальных условий осужденный "подлежит условно-досрочному освобождению без каких-либо дополнительных условий".



А абзац 5 пункта 2 НП ВС РК от 02.10.2015 года №6 (в редакции 2019 г.) подчеркивает: "Осужденный, к которому не предъявлены исковые требования по возмещению материального ущерба, причиненного преступлением, в случае отсутствия злостных нарушений подлежит обязательному освобождению условно-досрочно по отбытию установленной части срока наказания".



И уж совсем категоричное разъяснение этой нормы содержится в "Комментарии к УК РК", изданном в 2015 году под редакцией генерального прокурора РК Даулбаева А. К. В этом разъяснении прямо подчеркивается, что во втором случае удовлетворение ходатайства по УДО – есть не право суда, а обязанность (см. Борчашвили И. Ш. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Общая часть (т.1) – Алматы, 2015 – с. 425).



Неужели эти нормы и разницу в случаях, предусматриваемых абзацами 1 и 2 части 1 статьи 72 УК РК не понимают судьи и прокуроры?!! В это как-то не верится.



Следовательно, возникает вопрос: почему они осознанно идут на нарушение Закона и судья выносит заведомо неправосудный судебный акт?



Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Во всяком случае для нас – осужденных, попытавшихся в установленном Законом порядке реализовать через суд свое право на условно-досрочное освобождение.



Думается, если Генеральная прокуратура инициирует прокурорскую проверку законности судебных актов, вынесенных по статье 72 УК РК судьями суда города Конаев и Алматинского областного суда хотя бы за последние полгода – год, она также легко ответит на данный вопрос.



Один из основополагающих принципов отправления правосудия требует единообразного применения Закона. Однако, судьями указанных выше судов этот принцип абсолютно игнорируется.



При абсолютно идентичных статусных позициях осужденных в одном случае ходатайство удовлетворяется, а в другом – нет. При этом абсолютно очевидно (и подтверждено курсирующими по учреждению слухами), что "внутреннее убеждение судьи" формируется не на основе Закона и уж тем более Совести, а мотивировано совершенно иными основаниями, среди которых "телефонное право" и тучность "барашка в бумажке" занимают далеко не последнее место.



Не хотелось бы верить, что это явление приобрело системный характер, но почему-то за многократное совершение уголовных преступлений, предусмотренных конкретными статьями УК РК, ни судьи, ни прокуроры не несут никакой ответственности.



О такой мелочи как "индивидуальный подход" я уже не говорю. Судьи указанных выше судов этим вопросом вообще не заморачиваются. Знакомство с многочисленными постановлениями об отказе в удовлетворении ходатайства по УДО, как и ответами на частные жалобы в апелляционную инстанцию показывает, что они написаны словно под копирку, с одинаковыми стилистическими и орфографическими ошибками и даже с ошибками в указании пола (!!!) осужденного.



Уважаемый Берик Ногайулы!



На основании вышеизложенного и руководствуясь Конституцией Республики Казахстан и КЗРК "О прокуратуре", прошу:



1. Инициировать прокурорскую проверку законности вынесенных судом города Конаев и Алматинским областным судом постановлений по ходатайствам осужденных по условно-досрочному освобождению от отбывания наказания за последние полгода – год.



2. Дать оценку профпригодности прокуроров, участвующих в судебных процессах и соотносимости их решений и действий с Конституцией Республики Казахстан и КЗРК "О прокуратуре".



26.02.2024. Источник - zonakz.net

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