 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сводки с УкрФронта. Контрудар ВСУ под Авдеевкой: Два котла под Орловкой и "мясорубка" в Бердычах
16:02 02.03.2024

Контрудар ВСУ под Авдеевкой: Два котла под Орловкой и "мясорубка" в Бердычах
Войско незалежного "генерала-неудача" Тарнавского угодило в ловушку на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи
Александр Ситников

В сводке нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (за период с 24 февраля по 1 марта 2024 г.) сообщается, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении.

Также отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское (ДНР). Укровермахт потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Кстати, вражеские эксперты вынуждены считаться с выверенной информацией, которую озвучивает руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций генерал Игорь Конашенков. Даже если в Сети появились железобетонные пруфы об освобождении того или иного населенного пункта, пресс-служба МО РФ информирует об этом с лагом в несколько дней - после окончательной зачистки и надежного закрепления.

Сообщение об отражении вражеских накатов в Тоненьком, Орловке и Первомайском, как минимум, обозначает наше присутствие в этих поселках. Но тут есть интересный момент, на который обратили внимание многие эксперты. У ВСУ должны были быть очень веские причины для суицидальных атак в условиях нашего бесспорного огневого преимущества.

В "мясных штурмах" без поддержки своей "арты" участвовала даже элита 47-й ОМБр "Магура", чего ранее не наблюдалось. Стало известно, что при выполнении особо важного задания, связанного со "спасением захисников", прямиком к Бандере отправился лучший в ВСУ наводчик M2 Bradley Олег Гильжинский с позывным "Вуйко".

Известный в неньке милитари-блогер предположил, что речь шла о попытке прорвать окружение важных пiдроздiлiв, которых нужно было вызволить любой ценой. Он как в воду глядел.

По данным "Военной хроники", "под Авдеевкой образовалось два небольших котла - между тремя населенными пунктами: Тоненькое-Орловка-Бердычи. В них фиксируются переговоры ВСУшников, техника и личный состав. Эти „мертвецы" должны затормозить продвижение Российской армии, которая, как ожидается, к концу марта дойдет до водораздела - реки Волчья".

Между тем, согласно инсайдам украинской "телеги", "генерал 200" перебросил под Авдеевку значительные силы, "найденные в ходе военного аудита", а также части полицейского спецназа.

Самостийные наблюдатели пишут, что в преддверии незаконной узурпации власти путем антиконституционного переворота Зеленский (его президентство истекает 20 мая, а выборы отменены) приказал стабилизировать авдеевский фронт любой ценой, а еще лучше вернуться в "фортецю".

Эта информация согласуется с данными нашей стороны. Так, Борис Рожин пишет: "Противник сейчас активно задействует резервы, чтобы затормозить наше наступление и выиграть время для укрепления третьей линии обороны. То, что линия Бердычи-Орловка-Тоненькое будет им оставлена, особых сомнений нет". Сейчас идет битва за время.

С передовой пошли сообщения о начавшихся качелях на участке Тоненькое-Орловка-Бердычи, который на картах Генштаба ВСУ обозначен как третья оборонительная линия, которая, кстати, вдвое короче второй - Петровское-Ласточкино-Северное. По ту линию фронта утверждают, что ее строительство курировал лично бывший главком Залужный, который планировал вывести ВСУ из жилой застройки с сохранением за собой Коксохима.

Более того, плач пропагандиста-власовца Бутусова о том, что укровояки обороняются в голом поле, поскольку "ничего не подготовлено", на поверку оказался дезинформацией. С учетом присланного резерва и более короткого участка обороны, здесь сформировался новый мощный укрепрайон самостийной армии.

Правда, не зря же командующему группировки "Таврия" Тарнавскому дали кличку "генерал-неудача". Прорыв первой и второй линий ВСУ нашими бойцами оказался настолько быстрым, что ряд пiдроздiлiв попали в котлы. Но самый главный его прокол заключается в сдаче 17 февраля АКХЗ практически без боя, поскольку по оценке "хероев" Коксохим был "всему голова".

Если бы он остался под контролем укровермахта, то Ласточкино оказалось бы в серой зоне, а снабжение захисников осуществлялось ночной "москитной" логистикой. Во всяком случае, об этом рассуждают на армейских форумах ВСУ. Достаточно вспомнить, как, не скрывая воплей отчаяния, горевал Юлиан Репке из Bild, когда узнал о драпе бандеровцев с завода.

Теперь же ценой огромных потерь 47-я ОМБр смогла отбить местный аэродром под Бердычами, хотя "это полный идиотизм", даже по оценке вэсэушников. Зато у говорящих голов неньки появился повод для подбрасывания чепчиков. Но можно не сомневаться, что эта жовто-блакитная радость продлится недолго. Сейчас наша артиллерия может работать из авдеевской промзоны по 3-й линии с дистанции 5−6 км по наводке с АКХЗ, а местами лупить из 120-мм минометов с дистанции 3−4 км.

Насколько быстро ВС РФ перемелют вражескую пехоту, сказать сложно. Но чтобы было понятно, что сейчас происходит с самостийными солдатами, следует привести сведения из оперативки, озвученные Тарнавским. По его словам, за минувшие сутки (1 марта) в операционной зоне ОСГВ "Таврия" армия России нанесла 36 авианалетов крылатыми ФАБами и 118 ударов дронами-камикадзе, в том числе "Геранями", а также осуществила 1074 артобстрела. Больше половины этого "ада" пришлось на участок Тоненькое-Орловка-Бердычи.

Особо отметим, что эти села находятся под контролем ВС РФ. Да, есть недобитки в Тоненьком и Бердычах, но они тупо гибнут на окраинах. Зато западные мозговые центры опять запели любимую песенку о "позиционных боях", хоть и процитировали генерала-неудачу, что "российские войска усиливают непрямой огонь и увеличивают численность своих штурмовых групп на Авдеевском направлении".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709384520


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