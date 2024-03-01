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"Газпром" проскочил турецкие потрясения
17:19 02.03.2024

1 марта 2024

Экспорт российского газа в Турцию остался на прежнем уровне.
В 2023 году в Турции существенно снизилось потребление газа и началась добыча на крупном месторождении в Черном море. Несмотря на это, "Газпром" сохранил экспорт газа в страну на уровне предыдущего года. Доля компании в импорте Турции даже выросла - до 42%. Этому помогли проблемы Ирана и снижение цен на топливо в Европе.

В 2023 году экспорт "Газпрома" в Турцию остался почти на уровне 2022 года. По данным турецкого регулятора EPDK, компания поставила 21,33 млрд кубометров, из которых часть - это СПГ с балтийского комплекса "Портовая".

Показатели 2023 года лишь на 200 млн кубометров меньше предыдущего года. Безусловно, докризисный экспорт был значительно выше - 26−28 млрд кубометров. Однако сохранение поставок уже может быть хорошим показателем на фоне событий, которые происходили в Турции в прошлом году.

По данным EPDK, потребление газа в стране из-за высоких цен снизилось более чем на 5% или 3 млрд кубометров - до 50 млрд. А импорт газа - почти на 8% или 4,2 млрд кубометров, также до 50 млрд кубометров. В то же время в апреле началась добыча на первом крупном месторождении Турции в Черном море "Сакарья". Его запасы оценивают в 710 млрд кубометров.

В этой ситуации "Газпром" не только сохранил поставки, но и увеличил свою долю в Турции - до 42% вместо 39%.

"Думаю, это вопрос конъюнктуры. Кроме того, во втором полугодии почти обнулился экспорт из Ирана. Российский газ закрыл дыру в балансе",
- говорит замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач.
Власти Ирана не сообщают о ситуации на газовом рынке страны, однако оппозиционное Iran International пишет о том, что страна столкнулась с серьезной нехваткой газа: внутреннее потребление растет быстрее добычи. Издание приводит данные вице-президента Ассоциации производителей стали Ирана Амина Эбрахими о том, что поставки газа сталелитейной промышленности страны в течение прошлого года снизились вдвое.

Турецкий регулятор публикует данные о том, что импорт из Ирана в 2023 году упал сильнее, чем потребление в стране, на 42% или 4 млрд кубометров - до 5,4 млрд. В июле и сентябре поставок не было вообще.

Замдиректора ФНЭБ полагает, что турецкие контракты "Газпрома" перевели на гибридное ценообразование, когда цена зависит как от стоимости нефтяной корзины, так и котировок газа на европейских биржах. И это также могло сыграть в плюс "Газпрому", который, начав неудачно первую половину года, во второй нарастил упущенное.

"Турки увеличили отбор по долгосрочным контрактам, значит, им было это выгодно по сравнению с альтернативными вариантами",
- говорит Алексей Гривач.
В апреле президент Турции Реджеп Эрдоган дал старт добыче на первом и единственном крупном месторождении страны - "Сакарья" в Черном море. В Анкаре рассчитывают, что промысел сможет покрывать до четверти потребления газа в стране. Но на полную мощность месторождение планируют вывести с 2027 года. И в 2023-м объемы газа из Черного моря оказались небольшими - 338 млн кубометров при общей добыче 816 млн кубометров.

В условиях неопределенности с экспортом российского газа в Европу Турция приобретает все большую роль для "Газпрома". И как будет развиваться ситуация дальше, во многом зависит от создания газового хаба для европейских потребителей. Изначально президент России Владимир Путин предлагал направить на него объемы газа, которые поступали в ЕС по "Северному потоку". Турецкая сторона заявляла о желании привлечь к центру по торговле газом как можно больше поставщиков, включая Туркмению. В этом вопросе, очевидно, есть разногласия: Москва и Анкара уже несколько месяцев согласовывают дорожную карту.

Отдельное место в этой ситуации может занимать Азербайджан. Поставки каспийского газа в 2023 году выросли на 17% или 1,5 млрд кубометров - до 10,25 млрд кубометров. В то же время возможности Азербайджана ограничены, а часть закупаемого в Турцию топлива идет на реэкспорт: в Грецию, Болгарию, Швейцарию и Румынию отправили почти 900 млн кубометров.

"Турция второй по величине импортер российского трубопроводного газа, после Китая, и вероятно таковым и останется на обозримую перспективу",
- считает замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач.

Источник - eadaily.com
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