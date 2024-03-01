РосМинюст внес "движение ЛГБТ" в реестр экстремистских организаций

17:47 02.03.2024

Минюст России внес "движение ЛГБТ" в реестр экстремистских организаций

"Международное общественное движение ЛГБТ" внесли в реестр экстремистских организаций. Поводом стало решение Верховного суда от 30 ноября



"Международное общественное движение ЛГБТ" и его структурные подразделения внесены в реестр экстремистских организаций, говорится на сайте Минюста России.



В ведомстве назвали основанием для внесения в этот реестр решение Верховного суда от 30 ноября 2023 года. Тогда суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его деятельность на территории России.



С декабря 2022 года в России была запрещена "пропаганда ЛГБТ" для всех возрастов, до этого законодательство предусматривало запрет на нее среди граждан младше 18 лет. Нарушителям этого закона грозит штраф: для физических лиц - до 400 тыс. руб., для юридических - до 4 млн руб.



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