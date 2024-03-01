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|РосМинюст внес "движение ЛГБТ" в реестр экстремистских организаций
17:47 02.03.2024
Минюст России внес "движение ЛГБТ" в реестр экстремистских организаций
"Международное общественное движение ЛГБТ" внесли в реестр экстремистских организаций. Поводом стало решение Верховного суда от 30 ноября
"Международное общественное движение ЛГБТ" и его структурные подразделения внесены в реестр экстремистских организаций, говорится на сайте Минюста России.
В ведомстве назвали основанием для внесения в этот реестр решение Верховного суда от 30 ноября 2023 года. Тогда суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретил его деятельность на территории России.
С декабря 2022 года в России была запрещена "пропаганда ЛГБТ" для всех возрастов, до этого законодательство предусматривало запрет на нее среди граждан младше 18 лет. Нарушителям этого закона грозит штраф: для физических лиц - до 400 тыс. руб., для юридических - до 4 млн руб.
Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ разъяснил, когда есть претензии к радуге
Один из авторов запрета "пропаганды ЛГБТ" депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее объяснил, после чего могут последовать претензии на фоне обновления законодательства. По его словам, демонстрацией принадлежности к этому движению может быть воспринят образ человека, если он не оставляет "сомнений, кто перед тобой". Депутат также отметил, что символом ЛГБТ является шестицветная радуга, а к "нормальной" претензий нет.
1 февраля на пять суток арестовали жительницу Нижнего Новгорода из-за сережек в форме лягушки с изображением радуги из семи цветов. Против девушки завели дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами"). Адвокат девушки рассказал центру "Эгида", что в суде не определили, какой именно символ был продемонстрирован и какие признаки символики экстремистской организации он имел.