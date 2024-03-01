В России стартовал Всемирный фестиваль молодежи

20:24 02.03.2024 Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

Президент России Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи



СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, проходящего на федеральной территории "Сириус", и дал старт мероприятию.



"Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым", - сказал президент.







По словам главы государства, гости мероприятия лично смогут убедиться, что "улыбка для нас - не дежурная маска", а искреннее проявление чувств, и "что если уж мы даем слово, то всегда его держим". Он также отметил, что сотни тысяч заявок на участие из 190 стран показали - для молодежи не существует границ и разделительных линий. Президент подчеркнул, что братство народов всегда оставалось и остается главной опорой, преимуществом и силой России.



"Многонациональное единство для нас - величайшая ценность. И это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", - заявил он.



Как отметил Путин, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Он добавил, что беречь и защищать их нужно сообща.



"Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты", - уточнил президент.



Он также подчеркнул, что в таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек может свободно говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков. Глава государства добавил, что участники мероприятия мечтают о том, каким должен быть безопасный мир, и именно им его созидать. Он отметил, что фестиваль даст возможность обсудить им это со сверстниками.



"Уверен, на фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России", - подчеркнул президент.



Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь.



Участникам обещают насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия.



Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками фестиваля.



В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе десять тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.



Источник: fest2024.com



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Все флаги в Сочи будут к нам: как стартовал Всемирный фестиваль молодежи

Участники из разных стран обсуждают фундаментальные вопросы и учатся петь "Калинку"



Елена Сергиенко, Известия



Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), открывшийся на федеральной территории "Сириус" в Сочи, собрал 20 тыс. участников из более чем 180 стран. Для них подготовили насыщенную образовательную и культурную программу, призванную установить взаимный диалог по важным темам. Фестиваль открыла яркая церемония, рассказывающая о любви, взрослении и важном выборе. Помимо серьезных секций и тем, участников ждет и масса развлекательных мероприятий - соревнования, ледовые шоу и концерты. Иностранные гости рассказали "Известиям", что надеются познакомиться с культурой и природой России и узнать больше о нашей стране.



Олимпийское дежавю



На площадках федеральной территории "Сириус" в Сочи раскинулся целый "город молодежи мира" - здесь 2 марта открылся Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). Он собрал 20 тыс. участников из более чем 180 стран. Сердцем мероприятия стала Медальная площадь, которая на время получила название "Душа России". Здесь расположились кампусы крупных городов и регионов страны: Белгорода, Москвы, Нижнего Новгорода, ЯНАО и Казани.



"Город молодежи мира" охватил также ледовый дворец "Айсберг", планетарий "Сириус", академию единоборств, стадион "Фишт" и дворец спорта "Большой". Попадают участники в "город" через университет "Сириус", стилизованный под Международный аэропорт ВФМ-2024. На стойках регистрации выдают даже специальные посадочные талоны.



Атмосфера праздника на фестивале напоминает Олимпиаду, которая проходила в Сочи 10 лет назад, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



- Легкое ощущение доброго дежавю Олимпийских игр в Сочи. И огромная радость от того, как эффективно используется здесь, в "Сириусе", олимпийское наследие, - отметил он.



Гостей "города молодежи" повсюду встречает символ фестиваля - Чебурашка. Есть у мероприятия и своя песня, ее исполняет дуэт Nansi&Sidorov - Анастасия Белявская и Олег Сидоров. Строки припева начинаются с букв аббревиатуры фестиваля.



- Во имя общей идеи, Флаги поднимутся ввысь, Мы здесь, и пришло наше время, - процитировала исполнительница строки из песни.



Основные ценности фестиваля заложили и в яркую экипировку для участников, ее дизайнерами выступила молодая семейная пара Тарас и Татьяна Шарыга под брендом "Береги".



- Важно, что сама идея этой экипировки вдохновлена природой и каждый элемент одежды - это ода главным достопримечательностям природы нашей страны - морям, океанам, озерам, горам. Одна из ценностей для любого молодого человека сегодня - это экологичность во всех ее проявлениях, - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.



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"Жители России всегда держат слово"



На церемонии открытия фестиваля зрителям показали яркое шоу - главные герои, Аделина и Андрей, по дороге к мечте вынуждены были принять несколько сложных решений. Но главным вызовом для них стало выбирать себя на пути взросления. Полноправным участником стал искусственный интеллект, голос которому подарил известный актер Константин Хабенский. Шоу объединило танцевальные, музыкальные, хоровые номера в исполнении артистов из разных стран.



Фестиваль объявил открытым президент Владимир Путин. На арене в день открытия собрались представители почти 300 разных народов, отметил он в видеообращении к участникам. Именно братство народов, по его словам, было и остается главной опорой и преимуществом России, которое помогает стране покорять все новые вершины.



- Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм, - подчеркнул глава государства.



Президент выразил уверенность, что фестиваль даст возможность сверстникам из разных стран обсудить мечты о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир.



- Уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории, также, как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, - сказал Владимир Путин.



Жители России, напомнил он, всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску, и участники фестиваля смогут в этом убедиться.



- Не сомневаюсь, именно такая доверительная, дружеская атмосфера будет царить на площадках Всемирного фестиваля молодежи. Более того, это все происходит весной, в весенние дни. А в культурах мира они символизируют не только пробуждение природы, но и новые надежды и обновление, самые светлые мечты, веру в успех и в будущее, и, конечно, в любовь. Уверен, на фестивале вы получите колоссальный заряд позитивных эмоций и возвратитесь домой с любовью к России, - добавил глава государства.



Культурное шефство



Гостями фестиваля стали около 90 тыс. человек, рассказал советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков. В самой программе форума участвуют 20 тыс. человек. Среди них 10 тыс. иностранцев, 10 тыс. россиян. Иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет приехали из 180 стран, в том числе Великобритании, США, Германии, Франции, Индии. Среди них лидеры молодежных НКО, представители политических партий, молодые дипломаты, ученые, эксперты в области международных отношений, журналисты, предприниматели, деятели культуры, студенты и волонтеры.



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Впервые в истории фестивального движения участвуют подростки от 14 до 17 лет, представляющие различные детские организации и объединения.



Одна из самых многочисленных делегаций прибыла из Индии. Российское гостеприимство они почувствовали уже в аэропорту: их встречали с национальными песнями и танцами. Ребята пообещали достойно ответить на теплый прием.



- Мы не с пустыми руками, у нас подготовлено много подарков, - рассказали "Известиям" представители делегации Бапак и Нирман Шакри.



Форум собрал лучших ребят, которые заинтересованы в международном сотрудничестве, отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.



- Они приезжают с очень осмысленными целями. Ребята заинтересованы в формировании открытого диалога, готовы создавать вместе. Для них фестиваль является лишь стартом для последующих больших и значимых проектов, - подчеркнула она.



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По ее словам, здесь каждый день посвящен важным смыслам, что и отражает программа.



Так, темой 2 марта стала ответственность за судьбы мира. На следующий день основной фокус будет на многонациональном единстве, 4 марта - на мире и возможностях для каждого. 5 марта участники будут говорить о сохранении семьи во имя детей и мира, а 6 марта пройдет тематический день "Мы вместе с Россией". Всего за фестивальную неделю проведут множество мероприятий - от мастер-классов до дискуссий, концертов, ледовых шоу и соревнований.



Кроме содержательного диалога, зарубежные участники надеются на близкое знакомство с Россией и ее культурой.



- Россия - огромная страна. Тут так много интересного, красивые города. Я просто хочу насладиться - людьми и культурой, - отметила участница фестиваля из Индии Садаф Хан.



В этом году делегации российских регионов взяли "культурное шефство" над иностранными делегациями и решили научить их петь наш гимн, а также знаменитую "Калинку", рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.



Всемирный фестиваль молодежи призван развеять стереотип о том, что Россия находится в международной изоляции, подчеркнула Ксения Разуваева. Источник - РИА Новости

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