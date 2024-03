Угрожает ли миру финансовый "нейропузырь", - А.Башкатова

00:08 03.03.2024

Стоимость крупнейших IT- и техногигантов больше, чем ВВП целых стран

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

29.02.2024



Крупнейший "чипмейкер" Nvidia создает технологическую базу для ИИ-революции.

Пока футурологи пытались вообразить условное "восстание машин" из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), этот интеллект уже сейчас в каком-то смысле восстал, подчинив себе финансовый рынок США. Капитализация крупнейших IT- и техногигантов, сумевших оседлать ажиотаж вокруг ИИ, превышает ВВП ряда стран, будь то Россия, Южная Корея или Австралия. И, по экспертным оценкам, не исключено, что выпуск очередной версии чатбота с генеративным ИИ будет влиять на настроения рынка даже сильнее, чем "скучные" решения Федеральной резервной системы США.



Уже неделю рынок лихорадит от очередного успеха американского "чипмейкера" – производителя графических микрочипов Nvidia Corp. В прошлом году капитализация этой компании впервые превысила 1 трлн долл. И это был не предел. Теперь компания удвоила свою рыночную стоимость.



В конце февраля капитализация Nvidia впервые превысила отметку 2 трлн долл. Причем уже было зафиксировано, что за один день Nvidia дорожала сразу на 277 млрд долл. – это в принципе рекордные темпы роста для одной какой бы то ни было компании.



Затем, однако, показатель скорректировался – на текущий момент речь идет о капитализации на уровне 1,94 трлн долл., что, впрочем, радикально не ухудшает положение техногиганта. Рыночная стоимость одной только Nvidia стала сопоставима или даже выше, чем ВВП ряда стран – стран, экономики которых сложно назвать "маленькими", допустим, это Россия, или же Южная Корея, или Австралия.



Эту новость подхватили многие аналитики, доказывая, какое огромное влияние могут иметь отдельные лидеры индустрии. Хотя, конечно, Nvidia – не единственный представитель отрасли, который так много "весит".



Например, главные роли в клубе "триллионеров" сейчас играют Microsoft и Apple – у каждой капитализация топчется около отметки 3 трлн долл. Помимо этого в списке самых дорогих компаний мира есть и нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco с капитализацией около 2 трлн долл., что тоже говорит о многом – не цифровизацией единой жива мировая экономика.



Но все же такой стремительный рост рыночной стоимости ряда игроков, а также в принципе доминирование на финансовом рынке IT- и техногигантов эксперты считают уникальным и отчасти пугающим фактором.



"Впервые как минимум за 43 года, а возможно, и за всю историю более трети индекса S&P 500 приходится всего на 10 акций", – сообщают авторы Telegram-канала Proeconomics. Из чего, кстати, иностранные аналитики делают вывод о монополизации фондового рынка США.



"Последние 100 лет состояли из непрерывного технологического прогресса, когда создавались целые индустрии: автопром, машиностроение, химия, аэрокосмические технологии, компьютеры и интернет", – перечисляет финансовый аналитик Павел Рябов (Telegram-канал Spydell_finance). Но, по его уточнению, "никто и никогда не рос так стремительно", как индустрия, связанная с технологиями ИИ.



Те же успехи Nvidia сейчас во многом обусловлены ростом продаж высокопроизводительных вычислительных графических процессоров, крайне востребованных у крупнейших IT-компаний. "Чипы Nvidia лежат в основе всех самых передовых систем искусственного интеллекта. Доля Nvidia на рынке аппаратного обеспечения для сферы ИИ оценивается более чем в 80%", – пояснил "НГ" эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.



Феноменальный рост акций Nvidia произошел по нескольким причинам. "Во-первых, это массовая перекупленность первой пятерки технологических компаний, которые одно время оттягивали на себя часть платежеспособного спроса и тоже занимались разработкой графических ускорителей, видеокарт. Nvidia стала безальтернативной возможностью для инвесторов всего мира вкладывать средства в ликвидные бумаги компании – производителя графических ускорителей для дата-центров, – напомнил начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. – Во-вторых, сказывается рост спроса на дата-центры, в основе которого развитие технологий ИИ и машинного обучения".



А провайдерами новой технологической революции выступают прежде всего Microsoft/OpenAI и Google, разрабатывающие разные версии чатботов с искусственным интеллектом, на которых, в свою очередь, построены тысячи других сервисов, отмечает Рябов. В итоге, по его мнению, "в условиях технологической революции абсолютную власть и контроль над миром приобретают технологические корпорации, а такие скучные и неинтересные события, как данные по ВВП или заседание Федеральной резервной системы, уже никого не интересуют" (см. об этом же "НГ" от 28.01.24).



Но такой масштабный успех одновременно может породить и столь же масштабные проблемы – новый финансовый, скажем так, "нейропузырь", который, если он лопнет, чреват финансовым коллапсом. "Единственный пример за 100 лет, когда технологии оказывали видимый макроэкономический и рыночный эффект – распухание пузыря доткомов в конце 90-х, но тогда все было в разы скромнее", – отметил Рябов.



"Например, выручка Nvidia за 2023 год выросла в 2,5 раза, а сами акции почти в 8 раз. И нет никакой гарантии, что компания будет наращивать финансовые показатели с такой же скоростью", – пояснил "НГ" аналитик компании "Финам" Никита Степанов.



Эксперты по-разному ответили на вопрос о том, чего в текущем скачке IT- и техногигантов больше: спекуляций или объективных предпосылок.



"Переток средств в компании-производители аппаратного и программного обеспечения вызван объективными предпосылками: это рост потребности в вычислительных мощностях (развитие крипторынка, цифровых валют, ИИ, робототехники), снижение доходности и стагнация в традиционных отраслях, большие перспективы развития IT-сектора", – перечислил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. Но, как он уточнил, есть и много спекулянтов.



"Сегодняшний рост цен на акции технологических компаний, в том числе Nvidia, конечно, может вызывать беспокойство. Эти компании торгуются на очень высоких коэффициентах "цена–прибыль", – продолжил завлабораторией Института прикладных экономических исследований Президентской академии Александр Абрамов. Тем не менее он уверен, что здесь все же не прослеживаются признаки пузыря в классическом понимании, "ведь речь идет о новых технологиях с высокими перспективами доходности". В технологические акции вкладываются вполне разумные инвесторы, просчитывающие свои риски.

"Да, искусственный интеллект – отличная технология, которая в долгосрочной перспективе будет необходима чуть ли не любой компании. Эта технология может оптимизировать издержки, сократить брак, повысить эффективность. Более того, она уже сейчас помогает компаниям это делать", – пояснил Степанов. Но, по его мнению, то, как рынки относятся к активам, которые так или иначе связаны с ИИ, все равно настораживает.



Если понимать под объективными предпосылками растущую потребность в применении новых технологий, то предпосылки, конечно, есть: потребность растет. Но, как следует из комментария гендиректора Национального центра компетенций по информационным системам управления холдингом Кирилла Семиона, весь вопрос в том, насколько долго она будет расти. Вовсе не исключен риск образования подобия пирамиды. "Тот, кто вложится в начале и успеет выйти, будет в плюсе. Остальные это оплатят. Как ни странно, спасет только государственное регулирование, – считает Семион. – И у нас это намного более вероятный сценарий".