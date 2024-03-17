В Подмосковье найдена уникальная монета - полтина с Елизаветой

00:13 03.03.2024 В Подмосковье найдена уникальная монета ценой в миллионы: откопал для хозяев крот

Полтина с Елизаветой стоит огромных денег



"На ловца и зверь бежит". В справедливости такой поговорки убедился московский кладоискатель Владимир Порываев. Десятки лет он вел поиски потерянных, забытых всеми ценностей, уезжая порой ради возможного успеха очень далеко от дома. Но самую уникальную, самую дорогостоящую находку сделал посреди своего дачного участка – случайно. Благодаря помощи маленького неказистого живого существа, которое разом обогатило Владимира на несколько миллионов.



- Кладоискательский стаж у меня – более 45 лет, - рассказал корреспонденту "МК" Порываев. – Из числа находок особое внимание уделяю монетам. Ведь увлечение нумизматикой тоже давняя моя страсть. Все это время мечтал откопать какую-нибудь особо редкую монету. Но никак не получалось – вплоть до прошлой осени. Именно тогда и произошла "сбыча мечт", причем не в поисковой экспедиции, а на собственной даче.



В один прекрасный – он действительно стал для меня прекрасным! – осенний день, приехал на свой подмосковный загородный участок. Пройдясь по "угодьям", обнаружил, что там разгулялись кроты: среди поникшей уже травы во многих местах видны холмики земли, свежевырытой этими "тоннелестроителями". Досадуя по поводу нашествия непрошенных гостей, носком ботинка ковырнул один из кротиных бугорков, желая его разровнять, и тут…



Глаз у меня наметанный на такие вещи. Сразу заметил среди рассыпавшихся комьев характерный кругляшок, облепленный землей. Монета! Поднял, почистил пальцами, желая выяснить, что за экземпляр мне "презентовал" крот, а когда разглядел открывшееся изображение – не мог поначалу поверить своим глазам.



Да ведь это выпущенная в Санкт-Петербурге серебряная полтина 1745 года с отчеканенным на лицевой стороне поясным портретом императрицы Елизаветы Петровны! Одна из самых уникальных российских монет!



- Поясните, пожалуйста. Много ли таких существует?



- В каталогах степень их редкости обозначена следующей формулировкой: "известны единичные экземпляры". Полтины 1745 года с поясным портретом Елизаветы публично продавались лишь дважды. Первое из "появлений на публике" относится к 1932 году. На аукционе Adolph Hess в Берлине выставили в качестве лота такой раритет, привезенный из СССР в рамках осуществлявшейся советским правительством программы по распродаже музейных коллекций ради получения валюты на индустриализацию страны. Второй раз "поясная" полтина 1745-го "засветилась" на аукционе в Москве 12 апреля 2014 года. Она была продана за 9 200 000 рублей, - 300 тысяч долларов по тогдашнему курсу.



Кроме этих двух экземпляров есть, конечно, и другие, которые хранятся, будучи скрыты от посторонних глаз, в частных собраниях. Однако общее количество таких полтин вряд ли больше 10-15 штук.



В многолетней кладоискательской практике Порываева было несколько случаев внезапного крупного успеха. Один из них связан с удачной находкой в Крыму, случившейся еще в первой половине 1990-х.



- Каждый год ездил на побережье отдохнуть, а заодно и походить по окрестностям с металлодетектором в поисках интересных "потеряшек", - вспоминает Владимир. – Как-то подошел ко мне пожилой татарин - хозяин кафе, которое я часто посещал, - и обратился с просьбой: "Вижу, у вас прибор специальный есть, не могли бы помочь отыскать спрятанное? Готов за это заплатить".



Объяснив, что мне предварительно нужно понять, не связаны ли схрон и его поиск с какими-то криминальными обстоятельствами, я узнал от неожиданного просителя некоторые подробности.



Оказывается, целью предполагаемой экспедиции являлся чемоданчик с драгоценностями, припрятанный отцом моего заказчика. Тот стал обладателем этих богатств еще в 1920-м, когда белые покидали полуостров: мужчина приютил у себя дома тяжело заболевшего офицера, у которого при себе был саквояж, а когда тот несколько дней спустя скончался, забрал имущество покойного себе. В чемоданчике оказались золотые украшения - броши, ожерелья, кольца с камнями… Видимо фамильные драгоценности, которые белогвардеец хотел увезти в эмиграцию.



Ситуация в Крыму была тогда сложная, захватившие его красные наводили свои порядки, применяя самые жесткие меры. Поэтому новый владелец сокровищ предпочел их спрятать, закопав в землю. Во время Великой Отечественной мужчине не по своей воле пришлось покинуть родные края. Много лет он провел в Средней Азии и все это время никому из близких не рассказывал о кладе. Лишь незадолго до смерти поделился тайной с сыном, перечислив приметы, по которым можно было бы отыскать место, где зарыт саквояж.



Уже в перестроечные годы наследник перебрался в Крым. Но здесь выяснилось, что надежные ориентиры, упомянутые отцом, пригодиться уже не могут: эти деревья "с развилкой" и "с дуплом", успели спилить на дрова. В итоге территория поиска оказалась очень большой и методом тыка действовать было бесполезно. Вот мужчина и решил привлечь к "операции" специалиста с металлодетектором, – благо такой человек появился в поле его зрения.



Выслушав эту историю, я дал согласие, но при условии, что сокровища – если их удастся найти, - мы поделим пополам. Мое предложение озадачило просителя. Все-таки, поразмыслив и понимая, что без помощи сложной кладоискательской техники успех невозможен, дал свое согласие.



В условленный час к дому, где я снимал комнату, подъехала машина с хозяином кафе и двумя крепкими ребятами – его сыновьями. Вчетвером мы тронулись в путь. Когда добрались до места, я увидел обширную поляну, покрытую пеньками. Где-то здесь, по словам заказчика, и спрятан заветный чемоданчик.



Поиски продолжались несколько часов. В конце концов неподалеку от пня, оставшегося от старой груши, я услышал четкий сигнал прибора о нахождении под землей некоего объекта. Дальше пришла пора пустить в ход лопату. Вскоре инструмент звякнул о металл. Это была обрезанная металлическая канистра, внутри которой находился полуистлевший саквояж, а в нем золотые и серебряные украшения – кольца, перстни, цепочки, серьги с изумрудами и рубинами...



Честно говоря, вместе с радостью от такой находки я испытывал тогда определенное беспокойство. Вдруг хозяин кафе со своими бравыми сынками решит меня "исключить из списка концессионеров"? Место пустынное, противостоять в одиночку троим вряд ли смогу…



Однако мои страхи не материализовались. Старик-татарин оказался честным человеком и слово свое сдержал. Вечером того же дня, вернувшись в город, мы засели у него дома, тщательно рассортировали добытые из-под земли драгоценности и поделили их на две примерно равные части. А потом кинули жребий: кому какая половина достанется.



Наличие такого неожиданно свалившегося на меня богатства, резко изменило курортные планы. Гулять по приморским окрестностям и плескаться среди волн, когда на дне оставленного в доме рюкзака лежит увесистый сверток с золотой ювелиркой, как-то не очень комфортно. Поэтому я уже день спустя уехал в Москву.



Ценность доставшейся мне доли выкопанного наследства неизвестного белогвардейца, умершего в 1920-м, оказалась очень большой. В переводе на доллары по тогдашнему курсу – несколько десятков тысяч "зеленых".



Еще один запомнившийся моему собеседнику случай "моментального обогащения" относится уже к 2000-м. Правда, Порываев на сей раз стал лишь свидетелем чужого супер-успеха.



- В нашу кладоискательскую контору зашел как-то клиент. Из разговора с ним выяснилось, что парень приехал в столицу на заработки – занимается здесь монтажом натяжных потолков, а на досуге захотел попытать счастья в поиске кладов. Мы подобрали ему подходящую для дебютанта модель металлодетектора и пожелали удачи в занятиях "копом".



Пару недель спустя этот человек появился опять. И – буквально горстями - выложил на стол кучу старинных монет. Екатерининские рубли, полтины и рубли времен Петра III и Павла I…



Что же оказалось? В один из первых же своих "выходов на охоту" парень решил прочесать с металлодетектором приглянувшуюся ему березовую рощицу (все это происходило буквально в 40 километрах от Москвы). Около дерева потолще прибор подал сигнал, и его хозяин откопал там большую крынку, набитую монетами второй половины XVIII – начала XIX веков. В общей сложности их оказалось 500 штук.



Свою находку удачливый "металлодетекторист"-новичок принес нам, чтобы проконсультироваться насчет ее ценности. Так вот по предварительной оценке этот "улов" потянул на несколько миллионов рублей.



Александр Добровольский Источник - МК

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