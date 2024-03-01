 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп победил Хейли на партийном собрании в Мичигане с результатом 98% голосов
00:29 03.03.2024

Дональд Трамп победил Никии Хейли на партийном собрании в Мичигане с результатом 98% голосов

Tекст: Денис Тельманов

Бывший президент США Дональд Трамп победил свою конкурентку, экс-постпреда при ООН Никки Хейли на партийном собрании в штате Мичиган с результатом почти 98% голосов.
Согласно прогнозу телеканала NBC по итогам подсчета 99% голосов, Трамп получает 97,8% голосов, Хейли - 2,2%.

Отмечается, что на партийном собрании определяется, за кого отдадут свои голоса 39 делегатов от Мичигана на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где будет определен номинант на президентские выборы в ноябре.

На предыдущем собрании, где определялись голоса 16 делегатов, Трамп получил 12 голосов.

Кокусы также прошли в штате Миссури, где Трамп получил все 100% голосов делегатов, и в штате Айдахо, где продолжается подсчет голосов.

Источник - взгляд
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