Трамп победил Хейли на партийном собрании в Мичигане с результатом 98% голосов

00:29 03.03.2024

Дональд Трамп победил Никии Хейли на партийном собрании в Мичигане с результатом 98% голосов



Tекст: Денис Тельманов



Бывший президент США Дональд Трамп победил свою конкурентку, экс-постпреда при ООН Никки Хейли на партийном собрании в штате Мичиган с результатом почти 98% голосов.

Согласно прогнозу телеканала NBC по итогам подсчета 99% голосов, Трамп получает 97,8% голосов, Хейли - 2,2%.



Отмечается, что на партийном собрании определяется, за кого отдадут свои голоса 39 делегатов от Мичигана на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где будет определен номинант на президентские выборы в ноябре.



На предыдущем собрании, где определялись голоса 16 делегатов, Трамп получил 12 голосов.



Кокусы также прошли в штате Миссури, где Трамп получил все 100% голосов делегатов, и в штате Айдахо, где продолжается подсчет голосов.