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"Это немыслимо!" Поляки блокируют украинскую границу, а белорусскую - нет
00:30 03.03.2024

КРИСТИНА ИСМАГИЛОВА

29 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии по примеру соседей в Латвии.

Такое постановление латвийский парламент принял 22 февраля, сроком как минимум до июля 2025 года. Известно, что запрет будет касаться сельскохозяйственных и животноводческих товаров, которые остаются в Латвии, а не тех, что отправляются в другие страны - члены Европейского союза.

Правительство республики в течение двух недель с момента вступления закона в силу должно установить в нормативных актах перечень конкретных продуктов. Латвия стала первым государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения.

Туск в свою очередь указал, что в польском правительстве проанализируют действия Риги, и в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий, входящих в правящую коалицию, разработать и принять соответствующий законопроект.

По словам польского премьера, "сельскохозяйственная продукция из России и Белоруссии также вызывает искажения на рынке" и Евросоюзу необходимо "серьезно сосредоточиться на улучшении регулирования, когда речь идет об импорте зерновых и продуктов питания с востока".

"Немыслимо, чтобы мы говорили о том, что Украина должна быть обложена пошлинами, а российская и белорусская продукция поступает в Европу без ограничений", - пояснил Туск.

В тот же день, 29 февраля издание "Украинская правда" опубликовало материал журналиста Михаила Ткача, в котором утверждается, что последнее время поставки из России и Белоруссии в Польшу только растут. Корреспондент, который несколько дней находился на польско-белорусской границе, заявил, что "изоляция украинского сельского хозяйства выгодна Кремлю", и в качестве доказательства провел расследование.

Ткачу удалось договориться с одной из польских компаний Agrolok на доставку рапсового шрота из Бреста, импорт которого с Украины в Польшу запрещен с сентября 2023 года. Услышав, что происхождение товара на самом деле российское, несмотря на белорусские документы, представитель фирмы никак не отреагировал и просто попросил прислать детали предложения на почту.

Позднее, правда, оказалось, что другая сотрудница компании, услышав информацию о происхождении товаров, заявила, что "это совсем другой разговор" и "лучше уточнить". Кому еще пытались звонить журналисты, чтобы провернуть похожую схему, - неизвестно. Но в таможенных данных, проанализированных другими СМИ, нет никаких следов торговли Agrolok с Россией после 2017 года.

При этом журналисты "Украинской правды" указывают на информацию Главного статистического управления Польши. Согласно данным ведомства, в прошлом году стоимость импорта товаров из Белоруссии в республику составила 450 млн долларов, из России - 2,6 млрд долларов.

Однако в расследовании не указывается, что в 2022 году, например, ввоз товаров из Белоруссии был на уровне аж 1,13 млрд долларов. А еще журналисты упускают тот факт, что в 2022-м с Украины в Польшу было продано агропродукции на 1,3 млрд долларов, тогда как из РФ или Белоруссии - на 117 млн долларов и 55 млн долларов соответственно. То есть объем этого импорта значительно меньше, чем украинского.

Помимо шрота, Варшава почти не ввозит из стран Союзного государства те товары, на украинские аналоги которых наложено эмбарго. Единственная позиция, которая все еще присутствует, это российские семена подсолнечника, но объемы до смешного мелкие- около 50 тыс. долларов в месяц.

Также в поисках доказательств Ткач и его оператор провели несколько дней на польско-белорусской границе. Они снимали на видео, как фуры с номерами Польши въезжают в республику со стороны Белоруссии, пока грузовики с Украины стоят в многочасовых очередях.

За "дежурства" на границе Ткача и его оператора 28 февраля задержали польские полицейские. По словам журналиста, после того как все друг другу представились, правоохранители начали "хватать камеры и обыскивать". После этого их привезли в комендатуру, где "около 10 человек" стали обыскивать автомобиль. Ткач отметил, что полицейские выбросили вещи на капот автомобиля, забрали карты памяти из камер, телефоны и документы.

Он также рассказал, что в комендатуре их допрашивали сотрудники спецслужб: спрашивали, знают ли о работе журналиста украинские чиновники и правительство, а также пытались выяснить имена источников. Кроме того, уточняли, будут ли задержанные публично рассказывать об инциденте.

Ситуацию уладили после вмешательства посольства Украины. При этом сами поляки официально отреагировали только на уровне полиции: там указали, что мужчины снимали "критически важную инфраструктуру" и их наблюдение за границей "обеспокоило жителей". В связи с этим и была организована проверка их личностей.

Однако похоже, что ни этот инцидент, ни само расследование никакого эффекта "взорвавшейся бомбы" не произвели и особенной реакции в Польше не вызвали. Как-то оказалось, что во всей этой истории поляки выглядят гораздо лучше, чем украинцы, которые сеют панику, не разобравшись в деталях. В этой связи взвешенная и спокойная реакция Туска только придает ему политических очков.

Ну а в целом подобная информация свидетельствует об углублении раскола в украинско-польских отношениях, и вполне вероятно, что дальше взаимные претензии сторон будут лишь множиться. Огромную роль в этом процессе играют проукраинские медиа, которые раз за разом пытаются спровоцировать общественность и выставить происходящее как попытку Варшавы открыть против Киева второй фронт.

На деле же в разрушающихся связях между Польшей и Украиной нет ничего странного. Мировая история неоднократно доказывала, что эти соседи жить спокойно не умеют и при любой удобной возможности готовы подлить масла в уже догорающие хаты.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709415000


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