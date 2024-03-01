"Русские везде". Французы сходят с ума из-за "российской угрозы, - Жорж Мишель

00:34 03.03.2024

Boulevard Voltaire

Франция



Русские вошли в Париж – под звуки хорошо знакомой песни

Boulevard Voltaire: Франция во всем видит российскую угрозу



Франция во всем видит российскую угрозу, пишет Boulevard Voltaire. Особенно в ультраправой партии "Национальное объединение". Политики от правящей партии выступают с резкими заявлениями, и многие выходят за рамки "допустимых пределов свободы слова".



Русские вошли в Париж - под звуки песни Сержа Реджани (имеется в виду песня "Волки вошли в Париж", Les loups sont entrés dans Paris. - Прим. ИноСМИ)! В последний раз это случилось в 1814 году. Если говорить точнее, то 30 марта 1814 года (почти 190 лет назад!) (Фактически почти 210 лет назад - Прим. ИноСМИ). Казаки из Императорской гвардии - при полном параде - прокладывали дорогу своему царю. Они проникли во французскую столицу через ворота Сен-Мартен, а затем расположились на Елисейских полях. Сегодня в Париж вошли не казаки и не царь, но русские, - это если верить словам Габриэля Атталя (премьер-министр Франции - Прим. ИноСМИ), который, вспомним, согласно Конституции, является лицом, "ответственным за национальную оборону", и, следовательно, фигурой серьезной, не обязанной нести чушь, чтобы наводить шумиху в полукруглом зале для заседаний Национального собрания.



Своего рода ветер безумия, кажется, проносится над Парижем



Эти российские войска, - ведомые, очевидно, Марин Ле Пен (лидер ультраправой партии "Национальное объединение" - Прим. ИноСМИ), - представляют собой новую "пятую колонну", которая пересекает наши деревни, города и столицу. В вышедшей вчера вечером передовице редактор Габриэль Клюзель (Gabrielle Cluzel) осудила недвусмысленные заявления премьер-министра. Только седьмая кампания при свете луны (отсылка на французскую комедию 1977 года "La 7e compagnie au clair de lune" о местном движении сопротивления немцам в 1942 году. - Прим. ИноСМИ), управляющая всеми нами, повсюду видит не карликов, а русских. Эти русские - или, по крайней мере, их ставленники - это кремлевско-путинская клика, возглавляемая адским дуэтом Ле Пен - Барделла (Жордан Барделла, председатель ультраправой партии Национальное объединение - Прим. ИноСМИ). В идеале эта парочка должна бы включать третьего человека, тогда мы могли бы называть ее русским словом "тройка", troïka. Но это было бы слишком хорошо. Жаль. Пока мы не осмеливаемся обозначать их коллаборационистами, но чувствуем, что у дуэта даже зудит от стремления к этому и что он без промедлений наберет обороты - с удивительной скоростью.



Итак, русские везде. Вот пример: цены на энергию скакнули? Это все Путин... Знаете, тот, который "товарищ Марин Ле Пен". Следовательно, в росте счетов за электроэнергию виновато "Национальное объединение". Все даже чересчур хорошо. Брюно Ле Мэр преуспел в своей непримиримой риторике. Если бы мы набрались храбрости... Так давайте сделаем это: ведь все просто, "русские везде"! Ну или почти. Кажется, над Парижем проносится своего рода ветер безумия. "Этот ритм, что увлекает тебя всю ночь, пробуждает в тебе вихрь безумного ветра". (Цитата из песни Nuit de folie дуэта Début de Soirée. - Прим. ИноСМИ.)



Это как с толстяком и охотником - есть хороший заговор и есть плохой



Ветер заговора дует с востока. Это безусловно. Но будьте внимательны: как есть толстяк и охотник, так есть и хороший, и плохой заговор. С плохим вы уже знакомы, тут нет нужды углубляться в детали: это он будоражит маленькие черепушки тех, кто находится в самом низу. Речь идет о людях, которые когда-то разбивали лагеря на кольцевых дорогах в желтых жилетах; или о тех (зачастую, мадам, это были одни и те же люди), кто совсем недавно, во времена борьбы с COVID-19, отказывался играть с Оливье Вераном (французский министр здравоохранения. - Прим. ИноСМИ) в "сидеть - лежать - спать", сидя в кафе (вероятно, имеется в виду, что они нарушали режим самоизоляции. - Прим. ИноСМИ). Это те самые люди, которые недавно вдруг раскрыли, что по телевизору можно смотреть не только каналы TF1 или BFM TV, что можно составить мнение о том, куда движется мир, не только слушая болтовню Анн-Элизабет Лемуан с Патриком Коэном на Пятом канале. Нет, хороший заговор - это совсем другое. Это нечто более благородное, более тонкое. Более тонкое, да что вы? Посмотрите только на однозначные заявления Атталя.



"Я с содроганием думаю о том дне, когда „Национальное объединение" придет к власти"



Пример хорошего заговора мы найдем в высказываниях некоего Гийома Анселя (Guillaume Ancel), бывшего офицера и периодически писателя, окончившего военное училище Сен-Сир. Он может позволить себе говорить умопомрачительные вещи прямо в эфире BFM TV, комментируя судьбу Алексея Навального* перед представителем посольства России во Франции: "Я с содроганием думаю о том дне, когда „Национальное объединение" придет к власти. Неужели с нами будут обращаться также? Неужели нам нужно начинать беспокоиться, что нас могут отправить в тюрьму, потому что мы осмелились на малейшую критику в адрес власть имущих?" (Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об "экстремизме" - Прим. ИноСМИ). Говоря между нами: может, стоит немножко успокоиться? При этом тот же самый Ансель - в эфире RTL во вторник утром - приветствовал воинственное заявление Макрона, которое, по собственным словам военного, "нарушило табу". Но Эммануэль Макрон не только нарушил табу. Возможно, он также утратил те немногие остатки доверия, которое испытывали к нему французы...



Добавим, что Гийом Ансель, который, видимо, не любит осторожные высказывания, в 2021 году без колебаний написал в Интернете, что Юбер Ведрин - "персонаж до того высокомерный, что не способен сомневаться в себе". Ансель обвинил последнего в "коллаборации с нацистами в Руанде", сравнив бывшего министра иностранных дел с Морисом Папоном (коллаборационист, сотрудничавший с Германией во время немецкой оккупации Франции в годы Второй мировой войны - Прим. ИноСМИ). Ведрин это не слишком оценил и подал в суд за клевету. Ансель был осужден в мае 2022 года. 17-я коррекционная палата пришла к заключению, что экс-офицер вышел за рамки "допустимых пределов свободы слова". Сделали ли он то же самое во вторник на съемочной площадке BFM TV? Но тут, учитывая, что "русские вошли в Париж", легко понять, почему мы немного потеряли голову.



Автор: Жорж Мишель (Georges Michel)



* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.