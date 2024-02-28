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"Яростные муллы" нашли подход к странам Центральной Азии, - Лариса Шашок
00:38 03.03.2024

28.02.2024

Соседи России все активнее сотрудничают с хозяевами Афганистана

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН.

Казахстан в декабре 2023 года официально исключил движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных террористических организаций, в который оно было внесено в 2005 году. Комментируя это решение, официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров пояснил: "Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение "Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических". Примечательно, что в июле 2023 года МИД Казахстана заявлял, что менять статус талибов не планируется. Похоже, изменение взглядов правительства могло быть вызвано растущим взаимодействием Афганистана со странами Центральной Азии.

С тех пор как талибы вернулись к власти в августе 2021 года, Афганистан расширил сотрудничество со своими северными соседями по ряду вопросов, связанных с важнейшими энергетическими и инфраструктурными проектами. Хотя ни одно из государств региона официально не признало режим талибов, все они сохранили дипломатическое присутствие в Кабуле. Даже Таджикистан, который первоначально критиковал "Талибан" за то, что тот не сформировал инклюзивное правительство, в конечном итоге принял делегацию представителей движения в марте 2023 года.

В дипломатическом плане Казахстан и Узбекистан опередили своих соседей в вопросах взаимодействия с "Талибаном". В апреле 2023 года Астана предоставила аккредитацию дипломатам движения, став первой страной Центральной Азии, сделавшей такой шаг. Узбекистан выступил инициатором создания нескольких многосторонних диалоговых платформ по стабилизации внутриполитической ситуации в Афганистане. В апреле 2023 года в Самарканде состоялась четвертая министерская встреча стран – соседей Афганистана. Среди участников были министры иностранных дел Узбекистана, России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана, а также высокопоставленные представители "Талибана". В ходе дискуссий особое внимание уделялось усилению региональных мер по борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также звучали призывы к Западу взять на себя финансовое бремя восстановления Афганистана.

Экономическое и торговое сотрудничество Центральной Азии с Афганистаном значительно возросло с тех пор, как талибы вернулись к власти. За последние два года объем торговли между Казахстаном и Афганистаном увеличился почти вдвое, достигнув 987,9 млн долл. На казахстанско-афганском бизнес-форуме в Астане в августе 2023 года обе стороны обязались увеличить объемы торговли до 3 млрд долл. По данным правительства талибов, в 2023 году объем торговли с Узбекистаном увеличился в шесть раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 266 млн долл. Однако, по оценкам Ташкента, объем торговли был еще выше, достигнув к ноябрю не менее 784 млн долл. В конце 2023 года Туркменистан и "Талибан" договорились увеличить торговый оборот до 1 млрд долл.

Растущее сотрудничество выглядит выигрышным сценарием для всех вовлеченных сторон. Для государств Центральной Азии Афганистан предлагает множество торговых и транзитных возможностей, открывая двери на обширные рынки Южной Азии и за ее пределами. Афганистан с населением более 40 млн человек представляет собой важный рынок для таких гигантов – экспортеров пшеницы и муки, как Казахстан. Так, на бизнес-форуме в Астане Казахстан и "Талибан" подписали соглашения на сумму 190 млн долл. на экспорт различной сельскохозяйственной продукции.

Узбекистану, не имеющему выхода к морю, Афганистан предлагает альтернативные транспортные и торговые маршруты, которые позволят доставлять узбекские товары на мировые рынки через пакистанские порты. В 2022 году Узбекистан и Индия впервые обменялись товарами по этому маршруту. В данный момент реализуется крупный железнодорожный проект, соединяющий Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Взаимодействие Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана с "Талибаном" открыло двери для крупных проектов энергетической инфраструктуры, таких как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) и проект "Центральная Азия – Южная Азия 1000" (CASA-1000).

Для "Талибана" расширение сотрудничества с Центральной Азией означает разрешение продолжающегося гуманитарного кризиса в Афганистане, предоставление стране большего числа возможностей для обеспечения своей продовольственной и энергетической безопасности. Что еще более важно, с каждой сделкой, заключенной с государствами Центральной Азии, "Талибан" приближается к обретению политической легитимности и укреплению своего режима в глазах международного сообщества.

Для крупных региональных и глобальных держав взаимодействие между Центральной Азией и "Талибаном" соответствует их интересам в стабилизации Афганистана. Для США и Европы стабильность в Афганистане, достигнутая благодаря усилиям других, станет значительным преимуществом. Для России, которая рассматривает Центральную Азию как часть своей сферы влияния, стабильный Афганистан является приоритетом для сохранения главенства в регионе. Для Китая усиление "Талибана" – вопрос внутренней безопасности.

По мнению Пекина, движение сможет смягчить угрозы, исходящие от базирующегося в Афганистане "Исламского движения Восточного Туркестана" (запрещенная во многих странах региона и РФ террористическая организация). Кроме того, успех Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), флагманского проекта в рамках китайской инициативы "Один пояс – один путь", отчасти зависит от ситуации в сфере безопасности в Афганистане, поскольку террористические организации внутри страны представляют серьезную угрозу для проектов, связанных с КПЭК.

Несмотря на определенные преимущества, которые несет в себе активизация взаимодействия между странами Центральной Азии и "Талибаном", маловероятно, что соседи Казахстана в ближайшее время последуют его примеру и исключат движение из списков террористических организаций. Для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые граничат с Афганистаном, такой шаг, вероятно, будет иметь негативные последствия с точки зрения безопасности. Однако сотрудничество стран региона с "Талибаном", по всей видимости, продолжит расширяться. Астана может стать основным координатором политического сотрудничества, которое в конечном итоге поспособствует обретению талибами легитимности не только в Центральной Азии, но и на более широкой международной арене.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709415480


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