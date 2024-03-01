Болгарские правители подарили Зеленскому исторический артефакт - меч хана Кубрата

00:57 03.03.2024

В Крыму посчитали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата



Решение болгарского правительства подарить украинскому президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, сообщил РИА Новости глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.



Как сообщали украинские СМИ, ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков совершил поездку Киев. В ходе визита он подарил Зеленскому меч основателя и первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата.



"Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч - это исторический позор", - уверен Иван Абажер.



Он отметил, что Зеленский своими действиями "развалил Украину и обрек ее народ на вымирание". По этой причине политик не достоин подарка в виде меча.



Абажер также предложил болгарским властям задуматься о национальных интересах своей страны. Он призвал их перестать прислуживать "заокеанскому хозяину" вместе с Зеленским.



Ранее аналитик Зев Фэйнтуш предупредил украинского лидера о потере новых территорий вслед за Авдеевкой при прекращении помощи со стороны Соединенных Штатов.