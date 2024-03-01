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В Узбекистане значительно увеличены штрафы за вырубку деревьев
01:29 03.03.2024

Президент Узбекистана подписал закон, которым размеры штрафов за вырубку деревьев увеличены в 5 раз. Вводится обязательство по посадке 100 деревьев вместо каждого вырубленного дерева, а также отдельные штрафы для юрлиц до 102 млн сумов. Ранее президент отклонил закон из-за низких штрафов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 29 февраля подписал закон, направленный на ужесточение наказания за незаконную вырубку деревьев.

Документом значительно увеличивается размер штрафов за вырубку деревьев, вводится обязательство по посадке деревьев на том же месте, где они были вырублены, а также введены штрафы для юридических лиц (сейчас наказываются только физические и должностные лица).

Согласно поправкам, за незаконную порубку, раскорчевку, повреждение, уничтожение или пересадку деревьев, кустарников, других растений и молодняка (статья 79 Кодекса об административной ответственности) штраф увеличивается в среднем в 5 раз: для граждан - с 5−10 базовых расчетных величин (1,7−3,4 млн сумов) до 25−50 БРВ (8,5−17 млн сумов), для должностных лиц - с 10−15 БРВ (3,4−5,1 млн сумов) до 50−75 БРВ (17−25,5 млн сумов).

За те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения административного взыскания (часть 2 статьи 79 КоАО), штраф для граждан вырастет с 10−20 БРВ до 50−75 БРВ (17−25,5 млн сумов), должностных лиц - с 20−30 БРВ до 75−100 БРВ (25,5−34,0 млн сумов) с конфискацией орудия совершения или непосредственного предмета административного правонарушения. Кроме того, в список наказаний за это нарушение включается административный арест до 15 суток.

Поправками также вводится административная ответственность за разработку проектной документации, повлекшей вырубку, выкорчевку, повреждение или уничтожение ценных пород деревьев и кустарников (часть 4 статьи 79 КоАО) в виде штрафа от 15 до 25 БРВ (5,1−8,5 млн сумов).

В закон "Об охране и использовании растительного мира" вводятся поправки, предусматривающие обязательство по посадке 100 деревьев и кустарников вместо каждого вырубленного дерева, а также по уходу за ними в течение трех лет.

Для юридических лиц вводится отдельный штраф за незаконную вырубку ценных сортов деревьев и кустарников в размере от 100 до 300 БРВ (от 34 млн до 102 млн сумов).

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата наделяется правом применять финансовые санкции к юрлицам, если они признают вину. Если нарушитель не признает вину и не оплачивает штраф по решению Минэкологии, дело передается в суд.

Исключаются особые положения о повреждении защитных лесопосадок вдоль железных дорог (статьи 113 и 148), которые предусматривали более низкие штрафы - не более 2 БРВ (680 тысяч сумов).

Напомним, в августе прошлого года президент из-за низких размеров штрафов отклонил закон, принятый парламентом и одобренный Сенатом, об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев.

Источник - Газета.uz
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