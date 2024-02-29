Кто виноват в армянской катастрофе? - Нерсес Арутюнян

08:47 03.03.2024 В ожидании Зеленского: "Два лжеца и молчун" - кто виноват в армянской катастрофе?

29 февраля 2024



Встреча Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна 22 апреля 2018 г., во время "бархатной революции" в Армении. Фото: armenpress.am

Раз уж в Армению собрался сам украинский президент-комик Владимир Зеленский и там, как говорят, специально к его приезду решили изгнать из международного аэропорта Звартноц российских пограничников, то и мы начнем статью об Армении с Украины.



Главное, что сегодня должно быть очевидно всем, поскольку является подтвержденной официальными лицами правдой, это то, что военные действия на Украине продолжаются целиком и полностью из-за действий Великобритании и США. Лондон последовательно проваливает переговоры между Москвой и Киевом, не дает им состояться, а Вашингтон накачивает Украину оружием.



Глава парламентской фракции украинской правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия публично заявил, что документ, парафированный им же самим в Стамбуле, содержащий четкий пошаговый план завершения военных действий и дальнейшего обустройства Украины таким образом, чтобы она не угрожала интересам России в сфере безопасности, был выброшен на помойку из-за позиции тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по сути дела, убедил или заставил Зеленского не идти ни на какие соглашения с Москвой и продолжать "просто воевать".



Запомним это и перейдем к Армении.



На днях действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян и бывший президент Серж Саргсян устроили очередную заочную перепалку относительно того, кто из них больше виноват в армянской катастрофе - поражении в войне 2020 года с последующим полным изгнанием армян из Нагорного Карабаха и нависшей уже над самой Арменией азербайджанской угрозе с оккупацией ряда армянских стратегических территорий.



Серж Саргсян, проходящий по делу о хищении дизтоплива на сумму 1 млн долларов, в очередной раз устроил брифинг для журналистов прямо у здания суда. По данному уголовному делу наряду с экс-президентом проходит компания "Флэш". Эти перманентные брифинги Саргсяна у здания суда один из армянских оппозиционных деятелей Вардан Гукасян весьма остроумно назвал "флэшмобами".



Главный вопрос, который был адресован экс-президенту Армении журналистами, состоял в следующем: почему он, Серж Саргсян, нарушил данное народу слово не претендовать больше, после двух сроков правления, ни на один высший государственный пост и тем самым спровоцировал так называемую бархатную революцию в 2018 году?



Экс-президент Саргсян в целом оставил этот вопрос без ответа, посоветовав журналистам изучить его прошлые выступления по этой теме. Тем не менее под напором пишущей братии он все-таки уточнил свою позицию по данному вопросу. Саргсян заявил, что сделал это для того, чтобы спасти Армению от той катастрофы, которая настигла республику после его "свержения" под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.



Отвлечемся от темы и приведем весьма остроумную и объективную оценку того же Вардана Гукасяна, который считает, что если за десятилетия руководства страной Серж Саргсян стал фигурантом только одного уголовного дела на сумму всего 1 млн долларов, то его надо было не "бархатно" свергать и судить, а устлать перед ним бархатные же ковровые дорожки и просить руководить страной посмертно. Ведь Никол Пашинян раскочегарил свою так называемую бархатную революцию только лишь благодаря тому, что обвинял Саргсяна и его родного брата в масштабном многомиллиардном грабеже республики. Однако сейчас, в сухом остатке, ни о каких миллиардах речи не идет, рассматривается дело "о несчастном миллионе", позволяющее Саргсяну оставаться в центре внимания общества и проводить эти свои "флэшмобы". Заодно, как оказалось, Серж Саргсян сохраняет за собой должность главы Федерации шахмат Республики с нехилым бюджетным финансированием.



Как и ожидалось, вышеприведенное заявление Сержа Саргсяна через пару суток парировал Никол Пашинян, который по устоявшейся традиции использовал сказанное экс-президентом в свою собственную пользу. А именно Пашинян сказал, что "приветствует" заявление Сержа Саргсяна о том, что вокруг карабахского конфликта к моменту "бархатной революции" сложилась ситуация "надвигающейся катастрофы". Мол, признание Сержа Саргсяна как раз полностью оправдывает самого Пашиняна, которого обвиняют в том, что он эту самую катастрофу спровоцировал. Кроме того, Пашинян заявил, что бывшие до него армянские власти не оставили после себя "ни одного конкретного документа" по карабахской проблеме, что является абсолютной ложью.



Таким образом Серж Саргсян и Никол Пашинян в очередной раз своеобразной "игрой в пас" пытаются выгородить друг друга и снять с себя ответственность за тысячи погубленных жизней, сотни тысяч беженцев, потерянные территории и уничтоженную систему безопасности Армении. Между тем реальность состоит в том, что виноваты они оба, причем, можно даже сказать, в равной мере.



Сейчас мы попробуем это доказать, исходя из того, что и Серж Саргсян, и Никол Пашинян пытаются скрыть главное - детали своих решений и обстоятельства, при которых они принимались.



Начнем с Саргсяна. Экс-президент Армении действительно обманул народ. Он действительно сказал, что, если армяне поддержат на референдуме его новую версию Конституции, изменяющую форму правления с президентской на парламентскую республику (хотя Россия настоятельно просила его не делать этого), он не будет претендовать на кресла президента или премьер-министра, в целом на власть. Последовавшие за этим парламентские выборы возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении выиграла только благодаря тому, что первым номером в партийном списке выступил харизматичный политик Карен Карапетян, многие годы своей жизни возглавлявший компанию "Газпром-Армения" и успевший побывать мэром Еревана.



Одержав победу на выборах, Карапетян во главе списке РПА стал и. о. премьер-министра, получив поздравительное послание от президента России Владимира Путина. В этот момент Серж Саргсян вдруг резко изменил свои планы, нарушил свое обещание народу и заявил, что намерен занять пост премьера. Объяснил он свои действия тем, что Карен Карапетян (и стоящая, по сути дела, за ним Россия) могут не справиться с урегулированием карабахской проблемы. Что же, Сержу Саргсяну нужно будет как-то обосновать эти свои опасения. Почему он вдруг так решил? И Карену Карапетяну стоило бы прервать свой обет молчания и высказаться по этому поводу: справился бы? Или нет? Как он думает?



Фактически задвинув Карена Карапетяна, который и был победителем выборов, Серж Саргсян в дальнейшем не предпринял никаких действий, чтобы остановить беззаконие, творимое в официальных зданиях притопавшей из Гюмри группкой Никола Пашиняна, сплошь и рядом состоящей из воспитанников Джорджа Сороса и прочих западных НКО.



В итоге, дождавшись катарсиса, он вручил им власть на блюдечке с голубой каемочкой, устроив театрализованную встречу с Пашиняном в гостинице "Мариотт Армения", которая продлилась не более минуты. До того "бархатную революцию" Пашиняна легитимировал прямо на протестной площади гражданин Великобритании Армен Саркисян, с легкой руки Сержа Саргсяна занявший к тому времени церемониальный, но крайне важный с точки зрения координации и страховки (Лондоном) будущей катастрофы пост президента Армении.



Такова была хронология процесса. И сейчас журналисты совершенно правы, когда спрашивают: почему Серж Саргсян в 2018 году вдруг решил, что его собственная Республиканская партия, правящая в результате выборов, но во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном, которого уже успел поздравить Путин, провалила бы переговорный процесс по карабахскому конфликту и привела бы Армению к катастрофе, а вот Никол Пашинян и Арарат Мирзоян, ведомые якобы улицей, но в реальности Лондоном и Вашингтоном, - нет? Он что, умышленно выбрал катастрофу?



Почему Серж Саргсян не предпринял никаких действий по нейтрализации "революции" Пашиняна в зародыше, хотя мог это сделать, а предпочел вручить ему власть в стране, да еще и заявив напоследок: "Я ошибался, а Никол Пашинян был прав". В чем?



Логично предположить, что Серж Саргсян, до этого серьезно углубивший персональные и партийные отношения с США, Великобританией и европейскими партийными лидерами, передал власть Пашиняну, а не Карапетяну по той простой причине, что Карапетян представлял российский полюс влияния, с которым Саргсян подпортил отношения, а Пашинян представлял англосаксонский полюс влияния, усиленный к тому времени в Армении персоной президента Армена Саркисяна.



Таким образом, в 2018 году в Армении произошла не внутренняя "бархатная", а внешнеполитическая цветная революция, во главе которой стояли Серж Саргсян, Армен Саркисян и Никол Пашинян, ведомый Госдепом в группой Сороса.



Теперь о документах, которых, как заявил Пашинян, он не получил в наследство от Саргсяна. Здесь действующему армянскому премьер-министру стоит еще раз перечитать Мадридские принципы урегулирования карабахского конфликта (плюс основанный на их базе документ, который в Ереване называли "планом Лаврова" и освистали), а также все резолюции Совбеза ООН и ОБСЕ, а заодно Майендорфскую декларацию, плюс заявления президентов России, США и Франции в Аквиле 10 июля 2009 год и Мускоке 26 июня 2010 года и много чего другого. И он поймет, наверное, что в этих международных документах, обращенных к Еревану и Баку, четко установлено, что карабахский конфликт "не имеет силового решения", право народа Нагорного Карабаха должно уважаться при сохранении территориальный целостности Азербайджана.



НКАО имела статус автономии не только в Азербайджанской ССР, но и в самом СССР. Пашиняну следовало бы прочитать законы СССР о порядке выхода республик, в том числе его родной Армении, из состава СССР и проистекающих законов о правовом статусе автономий в этом случае. Документов Пашиняну его предшественники оставили очень много, но что он с ними сделал? Слил в унитаз, как Киев слил Стамбульские соглашения? Под чьим влиянием? Того, с кем Пашинян встречался в Мюнхене, но по статусу своему и должности встречаться не должен был?



А ведь еще задолго до этого под влиянием других аналогичных "встреч" Пашинян уже успел заявить, что выбрасывает все эти документы в урну и начинает переговоры с новой, своей точки - с нуля, а затем поехал в Степанакерт и проорал там с трибуны: "Арцах - это Армения, и точка", спровоцировав ту самую катастрофу, угроза которой, по его словам, висела над Арменией еще до "бархатной революции". А кто просил Пашиняна угрожать Алиеву революцией? Тоже Мур?



Угроза катастрофы висит над Арменией уже несколько тысяч лет до рождения Пашиняна. И таких катастроф с армянами произошло слишком много. Обидно только, что катастрофа, которую приближает своими импульсивными решениями и заявлениями Пашинян, может стать фатальной. Армянский народ, наполовину вырезанный теми, кто сегодня запрещает Пашиняну смотреть на гору Арарат на гербе страны, а смотреть пока только со своего балкона утром и вечером, практически рассеян по всему миру. Больше всего армян живет в России, и они не преминут в случае чего приютить у себя свою родню. Это прекрасно понимают власти в Баку и Анкаре, которые уже видели, как несколько сотен тысяч армян снялись из Арцаха с баулами и уехали в сторону Еревана на собственных машинах. Это что, было их собственное такое самоопределение? Или их заморили голодом, напугали до смерти, а кого и мученически убили. Этого всего в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе не заметили? Нефть и газ с Апшерона, а также жесткие тычки под дых от Эрдогана держат брюссельских и вашингтонских "гуманистов" в благоприятном тонусе. Business as usual! Им нужно, чтобы с Турцией воевала только Россия? А еще лучше будет стравить с ними Иран.



В таком случае армянам следует помнить, что после геноцида 1915 года за армянами осталась и превратилась в сегодняшнюю Республику Армения та часть Закавказья, которая была освобождена от владычества Ирана и Турции Россией - Восточная (российская) Армения. Оставшаяся под владычеством османов Западная Армения была очищена от армян гораздо более жестко, чем был очищен в наши дни Карабах. Их города и церкви сегодня разрушены или превращены в хлева. Некоторые - в музеи без крестов. Вера попрана. Но сегодняшняя Армения воюет и с собственной Церковью. Гордо заявляя о своей стране, первой в мире на государственном уровне принявшей христианство, основная масса армян носит кресты по наитию, не следуя заповедям Божьим. В период, когда страна под угрозой, война продолжается, в республике обсуждают все что угодно, но не вопросы веры и будущего. Актуальная сегодня тема - аукцион с продажей за 300 тысяч долларов номерного знака на автомобиль без единого натурального числа - одни нули и буквы "о". Пустота!



Пашинян и есть катастрофа для Армении. Чтобы понять это, достаточно прочитать его статьи, написанные задолго до 2018−2020 годов. Мы уже приводили одну из них, где он предлагает армянам вдобавок к вере еще и отказаться от своей истории (в концовке статьи - "Падение Арцаха": Армения сдала Нагорный Карабах Баку в угоду Западу и назло России). Его "бархатная революция" и "геройства" в Арцахе загнали народ в такой ступор, в какой впадают люди под воздействием телефонных мошенников, отдавая последнее и калеча себя.



Сегодня мы публикуем статью Пашиняна о судьбе армянского южного города Мегри.



Граничащий с Арменией - самый южный город Армении Мегри обозначен красной стрелкой. Карта: dzen.ru

Статья под заголовком "Мы и наши интересы" написана Пашиняном аж в 2001 году. Дается без его постскриптума. Судите сами.



"Вхождение вопроса Мегри в повестку дня, если выражаться бытовым языком, - это следствие армянской недоброжелательности. Вернее, это следствие постановки недоброжелательности в основу государственной политики. Турки знают, чего хотят. Они хотят выхода в Центральную Азию, и, если принять во внимание, что у США в Центральной Азии нет иного союзника с претензиями, получается, что в лице Турции на Центральную Азию хотят выйти сами США.

Армения не знает, чего она хочет. Армения знает лишь, что должна сделать все для того, чтобы воспрепятствовать проникновению Турции в Центральную Азию, потому что так выгодно России и Китаю, недавно ставшему нашим другом. И США задаются вопросом: если Армения, пренебрегая собственными интересами, всю свою территорию отдает в услужение России, что мешает тому, чтобы небольшая, совсем крохотная территория послужила интересам США и Турции? Этой небольшой территорией является Мегри, и, если идея данного коридора будет реализована, Армения больше не сможет препятствовать Турции и США, поскольку перестанет быть геополитическим фактором. В настоящее время Армения является геополитическим фактором, и серьезным фактором, в том числе благодаря своему географическому положению (на которое так принято жаловаться). Но сегодня это - геополитический фактор, мешающий чужим планам. Конечно, никто никогда безоговорочно не отдает себя реализации программ своих соседей: каждый пытается совмещать их с собственными интересами. Однако в нашем случает курьез в том, что выход Турции в Центральную Азию ничем не противоречит нашим интересам, но, повторим, противоречит интересам России и Китая.

Кстати, планы отделения Мегри по своей сути очень напоминают планы геноцида 1915 года с точки зрения побудительных причин. И тогда армяне, пренебрегая собственными интересами, попали в объятия безграничной русофилии и недоброжелательства. А что получилось из этого, мы все знаем. Теперь обратимся к Мегри. То, что Мегри нужен туркам и США, просто великолепно, потому что в этом случае Мегри из обычной территории превращается в козырь, и это - наш козырь. Для меня непонятна позиция, заключающаяся в том, что мы должны держать свой козырь в рукаве. Это инфантильный подход. Позиция Армении в данном вопросе должна быть единой: если Турция или Азербайджан хотят иметь сообщение через Мегри, пусть получат такое сообщение, пусть используют нашу территорию, пусть используют нашу железную дорогу и платят за это, как принято в мире.

Кстати, у Турции нет железнодорожного сообщения с Нахиджеваном, и, чтобы добраться до Нахиджевана, туркам придется воспользоваться нашей железной дорогой по линии Гюмри - Ереван - Ерасх и платить за это. Сколько это миллионов долларов для нашего бюджета, пусть подсчитают экономисты. Иными словами, идея открытия коммуникаций не так уж и плоха. Другое дело, что эта идея при участии таких людей, как Кочарян, стала пугалом на голову этой нации. Потому что они путают открытие коммуникаций со сдачей земли. А кто-нибудь задумывался о том, что произойдет после сдачи Мегри? За этим сразу же последует строительство железной дороги Турция - Нахиджеван, после чего Армения вообще превратится в тупик. А пока этого не произошло, нам дан исторический шанс стать сердцем региона, местом пересечения Запада и Востока со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы использовать этот шанс, необходимы следующие условия:

Отсекать любую руку, которая попытается передать Мегри или контроль над Мегри другим.

Осознавать , что у Армении могут быть интересы, отличные от российских.



Осознавать, что Турция и Азербайджан являются нашими соседями, и улучшение отношений с ними - это насущный вопрос.

Армения для Турции является дорогой в Центральную Азию. Турция для Армении - выходом в Европу. Азербайджан является выходом Армении в Центральную Азию. Азербайджан для Армении - выходом в Центральную Азию. Армения для Азербайджана - выходом в Турцию и, таким образом, в Европу. Вот тот клубок коммуникационных интересов, взаимосвязанное практическое применение которых будет способствовать стабилизации и развитию региона". (Никол ПАШИНЯН).

Комментарий к статье Пашиняна:



Пашинян уже в далеком 2001 году мечтал о том, чтобы эта, как он пишет, "чрезвычайно маленькая территория" Армении, имея в виду Мегри, служила Турции и США для выхода в Центральную Азию. То есть это и есть пресловутый "Зангезурский коридор", против которого сегодня время от времени с пеной у рта выступает Пашинян.



Учитывая то, с каким рвением он сейчас доказывает, что Арцах был для Армении ношей, которую повесили на ее шею русские, и с каким наслаждением он его сдал, нет никаких сомнений в том, что и Мегри он сдаст. Главное при этом не забывать постоянно обвинять во всем, что он делает, Россию - это главный механизм отвода глаз от всего того, что Пашинян в итоге сотворит со своей страной.



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Второе: Иран он в этой статье от 2001 года вообще не упоминает, хотя Мегри - это пограничный с Ираном город. Наверное, этот начинающий геополитик в 2001 году еще не знал о существовании такой соседней с Арменией страны. Как и не понимал, что Турция откроет и будет развивать прямое сообщение с Нахичеванью, не входя на армянскую территорию, а это ломает всю примитивную николовскую аналитику.



Интересно также то, что уже в 2001 году Пашинян полностью игнорировал сам факт наличия конфликта в Карабахе. В этой статье об Арцахе нет ни слова. Но каким образом турки могли использовать Мегри для прохода через Армению в Азербайджан, а далее в Среднюю Азию, если дальше Мегри шла закрытая, изрытая окопами линия фронта в Арцахе? Видимо, британцы ему к тому времени еще не рассказали, что, до того как начинать "получать миллионы" за транзит через Мегри, Пашиняну предстоит слить Арцах.



Что же, ждем Владимира Зеленского в Ереване. Уж он-то "придет и порядок наведет", сомнений никаких нет. Порядок для транзита грузов из Средней Азии в обход России и Ирана в интересах Запада. Но до этого мы увидим уничтожение системы безопасности Армении во благо обителей Туманного Альбиона. Как заявила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон, "к сожалению, существование Армении в регионе не гарантировано". Вот такая вот европерспектива. Армен Саркисян не даст соврать.



Нерсес Арутюнян, политолог (Воронеж), специально для EADaily Источник - eadaily.com

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