Названа причина массовой гибели лошадей на юге Казахстана

09:30 03.03.2024

Представители Министерства сельского хозяйства Казахстана выехали в районы Акмолинской области для проверки условий содержания сельхозживотных. По информации, озвученной акиматом, пало 117 лошадей. Обледеневшие пастбища сделали тебеневку невозможной для животных.



В районе Биржан-Сал (село Мамай) из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения пастбищных угодий, затруднен выпас лошадей на тебеневке, от истощения пал молодняк и старые животные. На учете в селе состоит 1 116 голов лошадей.



Основная часть населения перевела содержание животных в личные подворья, на выпасе находятся только поголовье животных, владельцы которых проживают в городах и других населенных пунктах, а также владельцев, не принимающих мер по обеспечению кормами своих животных.



В селе Жалгызкарагай (Аккольский район) на учете 1 220 голов лошадей частного сектора и 290 голов КХ "Асхат". Из-за истощения животных и травм конечностей от корки льда не было возможности подогнать лошадей, находящихся на тебеневке, к населенному пункту для раздачи ослабленного поголовья владельцам. По словам местных жителей, пало 55 голов лошадей.



В селе Карабулак (Степногорск) на учете состоит 4 276 голов лошадей. Ситуация аналогичная.



В Степногорском регионе - 14 375 голов лошадей. С начала зимы и по сегодняшний день в Степногорском регионе пало 42 головы лошадей.



"При объезде районов специалистами зафиксирован падеж 13 голов. Падеж лошадей наступил из-за истощения в связи с тем, что владельцы животных не планировали на зимний период содержать лошадей в подворьях и не заготовили необходимое количество кормов", - заявили в МСХ РК.



В настоящее время на стойловое содержание переведено 73,5 тыс. голов лошадей личных подсобных хозяйств. На тебеневке с дневным выпасом находится 71,8 тыс. голов лошадей, на ночь их загоняют в загоны с соответствующей подкормкой. Работает оперативный штаб под руководством заместителя акима региона.



"На местах принимаются меры по обеспечению поголовья кормами: дополнительно подвозится сено, а также фуражное зерно. Проводится ревизия остатков кормов в организованных агроформированиях для последующей реализации в сектор домашних хозяйств. Проводятся мероприятия по разрыхлению и удалению поверхностного слоя снежного покрова для обеспечения доступа к подножному корму", - уточнили в МСХ РК.



По информации управления ветеринарии Акмолинской области, по региону с декабря 2023 года по настоящее время зафиксирован падеж 117 голов лошадей, из которых состоят на учете только 27 голов лошадей. Остальные животные от общего числа на учете не состоят, и их владельцы неизвестны, утверждают в МСХ