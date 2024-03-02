Daily Express: Путин объявил о готовности ракеты "Сатана-II" к боевому дежурству

10:52 03.03.2024

Daily Express

Великобритания

02 марта 2024



Ракеты "Сатана-II": смертоносные ядерные ракеты Владимира Путина готовы к "боевому дежурству"

Daily Express: Путин объявил о готовности ракеты "Сатана-II" к боевому дежурству



На боевом дежурстве в России появились новые ракеты, способные устроить конец света, пишет Daily Express. Они охватывают всю Европу и большую часть США. Прежде чем провоцировать Москву, Западу придется серьезно задуматься о последствиях.



Владимир Путин выступил с ежегодным посланием о положении в стране за две недели до президентских выборов в России в 2024 году.



Большая часть его речи была посвящена продолжающемуся конфликту на Украине, который, по мнению многих, в этом году достигнет своей критической точки.



Говоря о западных странах, которые, вероятно, рассматривают возможность отправки войск на Украину, Путин заявил: "Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - и пригрозил "конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации".



Известно, что Россия располагает почти 6000 ядерных боеголовок и в последние годы разрабатывает ракеты, способные устроить конец света.



Одна из них, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат", известная в некоторых кругах как "Сатана-II", предположительно находится на "боевом дежурстве" уже с прошлого года.



При ошеломляющей длине 35 метров ракета "Сатана-II" весит 220 тонн и имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН). Это означает, что одна ракета может поразить сразу несколько целей.



Разработанная в качестве преемницы оригинальной МБР "Сатана", также известной как Р-36, или "Воевода", еще советского производства, новая ракета способна нести одновременно 15 легких ядерных боеголовок.



По данным Центра стратегических и международных исследований США, дальность ракеты составляет от 10 до 18 тысяч километров, то есть она охватывает всю Европу и бóльшую часть Соединенных Штатов.



Путин уже высказался о ракете "Сатана-II" и заявил, что она "заставит дважды подумать тех, кто в пылу неистовой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".



По его словам, эта ракета не похожа ни на одну другую, находящуюся в распоряжении мировых держав, и что все ее части производятся независимо, что позволяет России не зависеть от других государств.



Ранее Великобритания назвала разговоры России об использовании ядерных ракет "бряцанием оружием".



Джулиан Льюис (Julian Lewis), председатель комитета палаты общин по разведке и безопасности, в прошлом году заявил: "Россия и западные ядерные державы обладали способностью уничтожать друг друга с тех пор, как более 60 лет назад у них появились стратегические ядерные бомбардировщики, а затем и межконтинентальные баллистические ракеты".



Затем он добавил: "Представленная Путиным новая ракета, пополнившая арсенал оружия массового поражения, абсолютно никак не повлияет на эффективность наших подводных лодок с ракетами "Трайдент" для ядерного сдерживания".



Россия выступала с тонко завуалированными угрозами ядерного нападения в адрес Запада с тех пор, как началась ее специальная военная операция на Украине 24 февраля 2022 года.



В какой-то момент Дмитрий Киселев, ведущий государственного телеканала, даже заявил, что ракета "Сатана-II" способна уничтожить территорию размером с Техас или Англию.