Продукция иранской "оборонки" приобретает все большую мировую славу, - "Hamshahri"

10:58 03.03.2024

Hamshahri

Иран



Иран, некогда закупавший оружие у Соединенных Штатов, сам стал его экспортером, пишет Hamshahri. Однако темпы, которыми Тегеран продает оружие всему миру, обеспокоили иранцев. Ведь покупатели могут скопировать технологии и лишить Иран превосходства.



Значительный скачок, который сделал Иран в области укрепления своей обороноспособности и производства собственного современного вооружения, привел к тому, что страна получила множество покупателей на мировом рынке, готовых приобретать вооружение у Исламской Республики Иран. В частности, как недавно отметил официальный представитель Минобороны республики, экспорт продукции иранского оборонно-промышленного комплекса за 2023 год вырос примерно на 40%, в сравнении с предыдущим 2022 годом.



Также Реза Телаиник (Reza Telainik) подчеркнул, что покупателей продукции иранского ВПК наряду с количеством привлекает и качество, которого страна достигла в данной области производства, с сохранением весьма привлекательных для клиентов цен.



Благодаря снятию с Ирана ограничений в области поставок и закупок на рынке вооружения, по оценке экспертов, несмотря даже на то, что наблюдается саботаж отмены санкций со стороны США и группы стран - европейских посредников по ядерной сделке, Иран смог вдвое увеличить свое присутствие на мировом рынке вооружения. Та самодостаточность, которой Иран сумел добиться в области оборонной промышленности, особенно поражает на фоне того, что в годы, предшествующие Исламской революции (1979), страна сама была одним из крупнейших покупателей на мировом рыке вооружения.



От импортера до крупнейшего поставщика продукции ВПК



Исследования, которые проводятся в области экспорта-импорта на мировом рынке вооружения, отчетливо демонстрируют процесс изменения данного соотношения (экспорта-импорта) относительно Ирана: они показывают, как Иран из страны, ежегодно покупавшей колоссальные объемы оборонной продукции (прежде всего, у Соединенных Штатов), превратился в крупного поставщика различных видов вооружения на мировой рынок. Этот успех состоялся во многом с опорой на собственные силы, а также, благодаря росту потенциала научных исследований, которые проводились местными иранскими компаниями и исследовательскими организациями. Но в предшествующий период, в частности, по тем оценкам, которые давал Стокгольмский международный институт по изучению проблем мира (SIPRI), то есть между 1950 и 1979 годами, Иран приобрел у Соединенных Штатов вооружение и оборудование на сумму порядка 24 миллиардов 943 миллионов долларов. Иначе говоря, в этот период Тегеран ежегодно заключал контракты с Вашингтоном на покупку вооружений на сумму около одного миллиарда долларов.



С чего началась "самодостаточность"



Весь тот арсенал враждебной политики в отношении Ирана, который начался еще в годы ирано-иракской войны и в рамках которого вводились санкции в области вооружений, как раз и привел к тому, что страна начала укреплять свою обороноспособность собственными силами. И сегодня, даже по признанию западных экспертов, страна не только добилась самодостаточности, но и достигла, особенно за последние годы, впечатляющего прогресса в сфере экспорта вооружений на мировой рынок. По данным, приведенным Министерством национальной обороны Исламской Республики, за прошедший год Иран продал продукции ВПК и оборудования на сумму порядка одного миллиарда долларов (как раз на ту сумму, которую он сам в дореволюционный период тратил на приобретение вооружения у Соединенных Штатов).



Сколько и какое вооружение продает Иран



Эта сумма в один миллиард долларов была достигнута в тех условиях, когда страна демонстрировала устойчивый рост в области военно-промышленного экспорта при всех тех ограничениях, которые пытались вводить враждебные страны, а также благодаря усилиям собственных научно-исследовательских фондов в этой области. Хотя точной статистики по темпам роста нет, согласно данным исследований, проведенных вышеупомянутым Стокгольмским институтом по изучению проблем мира, в 2005 году оборонный экспорт Ирана составлял около девяти миллионов долларов, к 2007 году он достиг отметки в 20 миллионов, а за период с 2010 по 2014 год Иран продал вооружений и оборудования на сумму около 200 миллионов долларов.



Каким странам поставляет вооружение Иран?



Частичное снятие с Ирана ограничений, которые касались оборонной промышленности, а также большее внимание к качеству оборонных изделий, нежели количеству, послужило тому, что продукция иранского ВПК стала пользоваться большим спросом на мировом рынке. Проведенные исследования показывают, что экспортная корзина ВПК Ирана за пару последних лет стала значительно более разнообразной. В итоге ряд покупателей продукции иранской оборонки пополнился различными странами с азиатского, африканского, американского и европейского континентов. По различным оценкам, Иран в настоящий момент сотрудничает в сфере экспорта вооружений с более чем 40 государствами. При этом значительную долю иранского экспорта составили беспилотники. Вместе с тем некоторые западные источники выражают уверенность, что среди тех стран, которые активно сотрудничают с Ираном в оборонно-промышленной сфере, особое место занимают Россия, Эфиопия, Таджикистан, Боливия, Венесуэла, Ирак. И эти же государства являются местом назначения товаров иранского ВПК.



Какое вооружение у Ирана приобретают покупатели



В течение последних лет экспортная корзина продукции иранской оборонки приобрела заметное разнообразие. Значительную часть зарубежных заказов вооружения из Ирана образует такая продукция, как беспилотные летательные аппараты, ракеты, средства и комплексы ПВО. Это те разновидности современного вооружения, которые пользуются наибольшим спросом.



Комментарии читателей Hamshahri:



Мехди

Не лучше ли воздерживаться от такого активного экспорта и не давать так широко рекламу самого лучшего оружия, что у нас есть… Чтобы наши разработки никто не украл у нас… Пусть наше превосходство сохраняется как можно дольше, хотя бы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского Залива.



Патриот (ответ)

Не беспокойтесь, Иран не проиграет, ибо он все просчитал. Иметь превосходство - это хорошо, но еще на 100% лучше, если мы это наше превосходство продаем. Это и есть основной принцип стратегии успешной торговли. У иранского оружия много явных, а много и скрытых достоинств, которые так легко не скопируешь.



Makan (ответ)

Я полностью разделяю вашу точку зрения, Мехди. Все наши усилия и все эти расходы пойдут прахом… Все это в итоге будет кем-то копироваться, и столько наших трудов пропадем даром…



Багэри

Спору нет, Иран очень продвинулся вперед по ракетам и боевым кораблям, однако все еще серьезно отстает в авиации (особенно, по истребителям), например, от Саудовской Аравии, отстает даже от соседних арабских стран Персидского залива, не говоря уже о Турции и Пакистане. Потому Ирану следует расходовать деньги от экспорта своей военной техники на то, чтобы покупать у России или Китая те же самые истребители, современные и неуловимые для радаров.