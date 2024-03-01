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Американские финансисты напали на Китай и отступили, - Дм.Косырев
11:01 03.03.2024

Американские финансисты напали на Китай и отступили

Дмитрий Косырев

День победы в Пекине никто не провозглашал, как минимум потому, что выиграна - и с потерями - только одна экономическая битва с США, а не война в целом. Но из изменившейся тональности мировых экономических СМИ можно сделать вывод: американская атака на фонды, держащие акции китайских компаний, закончена, и Пекин отстоял свои позиции.

Здесь у нас продолжение разговора, состоявшегося в начале февраля, когда описывалась информационно-психологическая операция против не очень грамотных инвесторов, возмечтавших заработать на растущей китайской экономике, особенно на ее хай-теке. И вдруг курс акций полетел вниз. На пике этого наступления отток краткосрочных капиталов из всего китайского оценивался даже в семь триллионов долларов (а это равно четверти всего ВВП страны, по одной из систем подсчета). В общем, было неприятно. Но затем как-то обнаружилось, что Шанхайская биржа вернулась к показателям на 1 января, в прочих местах все тоже успокоилось, хотя пострадали те, кто малодушно сбросил китайские акции в нижней точке их падения. Кстати, на последних (неграмотных паникеров) все и было рассчитано - а вот не инвестируй в конкурента бывшей сверхдержавы.

Сейчас пришло время извлечения уроков из случившегося. Вот одно из таких мнений: приток капиталов из США едва ли не опаснее их оттока. Например, Федеральная резервная система начнет снижать ставки, по которым берет в долг у всего мира, и деньги снова бросятся в Китай. А потом - опять оттуда. В общем, Пекину пора избавиться от роли овцы, которую стригут, и приступить к разводу двух финансовых систем.

Одним из факторов, который помог Китаю в ускоренном режиме справиться с денежной бурей, можно считать приближение так называемой двойной сессии парламента в полном составе (открывается на предстоящей неделе). От нее буквально весь мир обычно ожидает прежде всего экономических новостей - с указанием на то, как будет дальше управляться первая экономика мира. И понятно, что власти ускоряли свою борьбу с финансовой бурей, чтобы доложить об успехах с трибуны сессии. Отчитаться о том, как воздействовали на своих - и не своих - заигравшихся финансовых спекулянтов, кому-то оказывали срочную поддержку (в том числе скупая падающие акции) и так далее. Все это нужно миру для ответа на множество вопросов о том, как с Китаем работать дальше.

А пока что можно отметить, что битва за финансы начиналась и заканчивается в медийной сфере - потому что на поведение громадных масс рядовых инвесторов до сих пор влияют слухи, дезинформация и прочие методы организации паники. Правда, и в отражении атаки сыграла роль череда выступлений серьезных экспертов, объяснивших, что для паники нет оснований.

И вот, например, твердые, хотя мало кем замечаемые факты из публикации замечательного человека по имени Джордж Ку (гражданин США, куда родители привезли его из Китая ребенком, сегодня служит финансовым консультантом и имеет прекрасную репутацию). Факт первый: Ку напоминает, что конгресс США недавно выделил полмиллиарда долларов на публикацию за рубежом негативной информации об экономике КНР. Это делается - с очаровательной открытостью - в рамках программы, пытающейся сделать США снова конкурентоспособными, прежде всего в высоких технологиях.

Полмиллиарда на вранье (как минимум на одностороннее освещение ситуации). И если кто-то в России слышит или читает что-то про проблемы Китая в экономике, то не вредно разобраться, откуда новости и оценки.

А теперь факт второй: не так уж много у США способов навредить конкуренту. Если говорить не об экономике в целом, а о производстве, то КНР стала единственной мировой сверхдержавой (если не гипердержавой). Дело в том, что она производит конкретных и материальных товаров больше, чем девять идущих вслед за ней вниз по рейтингу стран, вместе взятых. И в частности, производит втрое больше, чем США, и в шесть раз больше, чем Япония.

А вот по части "сферы услуг", то есть прежде всего по финансам, США остаются лидером. Потому и попробовали напасть на Китай, пользуясь тем оружием, которым владеют лучше. Так что на повестке дня Пекина - отработка новых технологий по защите от этого оружия.

Источник - РИА Новости
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