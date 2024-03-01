 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Французская Voltalia начала строить солнечную электростанцию в Узбекистане
11:03 03.03.2024

Президент Узбекистана и гендиректор французской Voltalia дали старт строительству фотоэлектростанции мощностью 100 МВт в Тупраккалинском районе Хорезма. Ее запуск ожидается к концу года. Она будет вырабатывать 254 миллиона киловатт-часов в год, что покроет 11% потребления электроэнергии в регионе.

В ходе поездки президента Шавката Мирзиеева в Хорезмскую область 29 февраля состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт французской компанией Voltalia, сообщила пресс-служба главы государства.

На церемонии президент напомнил о цели довести долю "зеленой энергии" в электрогенерации Узбекистана до 15% в этом году, а к 2030 году покрыть 40% потребности в энергии страны за счет возобновляемых источников.

В прошлом году также запущена программа "Солнечный дом", направленная на стимулирование интереса населения к альтернативной энергетике. Она предусматривает предоставление льготных ресурсов и налоговых преференций для стимулирования использования солнечной энергии среди населения, а также введение системы гарантированного государственного закупа излишков выработанной электроэнергии.

По этой программе в Хорезме более 2000 домохозяйств и 855 предпринимателей установили солнечные панели мощностью 15 МВт, производя сверх потребности 320 тысяч киловатт-часов электроэнергии, которая была закуплена государством.

Солнечная электростанция Voltalia - первый такой крупный проект в Хорезме. В результате будет вырабатываться 254 миллиона киловатт-часов "зеленой энергии" в год, что покроет 11% годового потребления электроэнергии в регионе. Планируется подключить станцию к сети к концу года.

Реализация проекта позволит увеличить объем генерации электричества в Хорезме на 30% - до 424 МВт. Это полностью удовлетворит годовую потребность Тупраккалинского района в 135 миллионов киловатт-часов.

Кроме того, это даст возможность передавать 40% избыточной энергии в соседние районы, обеспечивая стабильное электроснабжение 85 тысяч домохозяйств.

Станция позволит экономить 76 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 106 тысяч тонн вредных веществ.

В рамках этого проекта впервые будет использован опыт агровольтаики, который объединяет производство энергии и сельское хозяйство на одном участке, позволяя выращивать сельхозкультуры под солнечными панелями, говорится в сообщении.

Выразив благодарность инвестору и инженерам, глава государства подчеркнул, что такие инновационные проекты укрепляют многоплановое сотрудничество между Узбекистаном и Францией.

"Поздравляю всех вас с этими новыми мощностями, которые вдохнут новую жизнь в экономику не только Хорезмской области, но и всей нашей страны", - сказал президент.

Шавкат Мирзиеев также провел встречу с генеральным директором Voltalia Себастьеном Клэром. На встрече были рассмотрены перспективы расширения партнерства. Глава государства поддержал планы по расширению проектов сотрудничества с компанией, в числе которых организация производства аккумуляторов в Хорезмской области и строительство гибридной электростанции в Бухарской области.

Источник - Газета.uz
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