США навязывают Узбекистану хлопок, вооружения и антироссийские санкции

11:06 03.03.2024

Давление на крупнейшую страну Центральной Азии нарастает



02.03.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Узбекистанского хлопка, наряду с соответствующими полуфабрикатами издавна экспортируемого в Россию и еще более чем в 20 стран (при полном самообеспечении внутреннего спроса местной легкой промышленности), вдруг, как оказалось, не хватает внутри страны. Более того, не исключено, это сырье в текущем году будет ввозиться именно из-за океана. Напомним, еще в 2019 году Соединенные Штаты, будучи одним из крупнейших в мире производителей хлопка, сняли запрет на ввоз белого золота из Узбекистана и вот теперь стремятся укрепить свое экономическое, а следовательно, и геополитическое влияние в крупнейшей стране Центрально-Азиатского региона.



Узбекистан, десятилетиями входивший в шестерку стран – крупнейших экспортеров хлопка, согласно официальной информации, рассматривает возможность импорта сырья для загрузки своей текстильной промышленности из США. Руководство "Узтекстильпрома" и представители американской Cotton Council International (крупнейшая хлопковая корпорация Америки) 7-18 февраля 2024 г. обсудили в Ташкенте вопросы двустороннего сотрудничества. Сообщается, что гости из США посетили тогда же некоторые предприятия по сортировке хлопка и хлопкопереработке.​​ Симптоматично, что "прежде всего, переговоры стали плодотворным обсуждением преимуществ американского хлопка, вопросов организации импорта хлопкового волокна и его финансирования". Более детальные подробности консультаций официально не сообщаются.



К слову, предварительная "дорожная карта" об организации соответствующих поставок была подписана в Ташкенте в середине ноября 2023 г., предусматривая в том числе ввоз в Узбекистан хлопко-семян американской селекции.



По данным "Узтекстильпрома", в республике в условиях стремительного роста легкой промышленности "растет потребность в импорте хлопка. В связи с этим Cotton Council International объявила о запуске представительства в Ташкенте и планирует заключить ряд соглашений, направленных на развитие потенциала местных текстильных предприятий". Cotton Council International, занимающаяся продвижением хлопкового волокна и изделий из него на мировом рынке, сейчас (выделено нами. – Ред.) вступает в активное сотрудничество с Узбекистаном, говорится в пресс-релизе "Узтекстильпрома". Запланирован визит местных текстильщиков в США "с целью развития потенциала текстильных предприятий, ознакомления с американским хлопком и приобрести опыт его выращивания. Также во всех регионах Узбекистана будут организованы образовательные семинары по продаже хлопчатобумажной продукции брендов (надо полагать, совместных и / или американских. – Прим. ред.) по высоким ценам". Очевидно, что подразумеваются высокие экспортные цены, в т. ч. на продукцию для России.



Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 млн. тонн хлопка-сырца (это 6-е место в мире) и 1-1,2 млн. тонн хлопко-волокна в год (около 40% его ранее отгружалось на экспорт). Президент Шавкат Мирзиеев в июле 2022 г. заявил, что республика с 2021 г. "прекратила экспорт хлопка и полностью перерабатывает его на внутреннем рынке". Между тем не менее 25% объема экспорта хлопка традиционно направлялось в Россию, и прекращение этих поставок спровоцировало кризисную ситуацию не менее чем на трети мощностей российского легпрома. Отраслевая ассоциация даже направляла в правительство РФ просьбы о срочных поставках сырца из российского госрезерва. Впоследствии Москва и Ташкент подписали соглашение о поставках хлопковой пряжи в РФ только на 2023 год, причем официальная информация о его продлении на долгосрочную перспективу отсутствует. Кроме того, по ряду данных, с 2025 г. Узбекистан планирует прекратить экспорт и хлопковой пряжи.



Напомним, узбекистанский сырец до 2010 года поставлялся и в Америку. В марте 2019 г. Департамент труда США принял "окончательное решение по выводу узбекского хлопка из Перечня Приказа № 13126 (2010 г.) – президентского акта, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда". Политическое лицемерие этого шага кроется в том, что США издавна импортируют различное сырье из многих государств Африки, Азии, Океании и Латинской Америки по низким экспортным ценам, навязываемым странам Глобального Юга, где традиционно используется детский и в целом принудительный труд…



Штаты-продуценты хлопка и хлопковолокна в США (% к общему объему, начало 2020-х гг.)



В этой связи резонно предположить, что США продолжают наращивать ввоз узбекского хлопкового сырья предположительно по завышенным (если не сказать премиальным) ценам. А взамен же Ташкенту навязан американский сырец – вероятно, с прицелом на расшатывание российско-узбекистанских производственно-кооперационных цепочек, ибо не факт, что американское сырье и его полуфабрикаты могут перерабатываться предприятиями легкой промышленности РФ, традиционно сориентированными на переработку среднеазиатского и частично африканского сырья. Указывает на антироссийский прицел рассматриваемых планов и высказывание госсекретаря Блинкена. Комментируя в августе 2022 г. дефицит белого золота в России, сей дипломат заявил, что, дескать, "в то время как мир переживет без российских энергоносителей, сама Россия не обойдется без импортного хлопка".



Давление Вашингтона на Ташкент находит отражение и в некоторых шагах законодательной власти Узбекистана. Так, 15 февраля мажлис принял в первом чтении законопроект, запрещающий банковские операции в стране для подсанкционных на Западе физических и юридических лиц общим числом более 11 тысяч (и это число постоянно увеличивается).



Инициатива стала востребованной "из-за риска вторичных санкций в отношении Узбекистана – то есть мер за нарушение санкционного режима", поясняет пресс-служба мажлиса. Например, законопроект наделяет дополнительными полномочиями Центральный банк РУз, так как это требуется "для повышения эффективности системы санкционного комплаенса в банковском секторе". Очередным проявлением просанкционной внешнеэкономической политики может стать синхронно с ориентированными за океан хлопковыми проектами также введение с весны 2024 г. запретов на платежные операции с внесенными в западные черные списки юридических и физических лиц из других стран, что нацелено на взаиморасчеты и с Россией, Белоруссией, Ираном… И вот уже Ipak yuli Bank по требованию ЦБ отказывает в обслуживании российским клиентам, которым теперь нужно или закрыть счета, или приехать в Узбекистан, дабы получить временную "прописку" и идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). В стране не функционируют карты "Мир". В сентябре 2023 года прекратили работу платежные сервисы Oson и Pay Way. И если из России деньги пока еще проходят, то в обратную сторону уже нет.



Небезынтересна и динамика в военной сфере. Так, в июле 2023 г. входящий в Министерство обороны Узбекистана "Оборонпром" привлек компанию Ecology Mir Group с пропиской в штате Вирджиния для закупок военной продукции из США, признав таким образом, как подчеркивают в Вашингтоне, "важность закупок оборонной продукции в США" и уполномочив Ecology Mir Group "делать это от своего имени". Ранее сообщалось о безвозмездной передаче в 2022-23 гг. Пентагоном Узбекистану (и Таджикистану) 46 боевых самолетов и вертолетов; кроме того, Ташкенту были направлены военные машины Polaris MRZR.



Официальная информация о конкретных вооружениях США, которые поступят в страну с участием упомянутой компании, пока не сообщается. Согласно профильным экспертным оценкам, в перечень закупаемого вооружения будут включены, в частности, беспилотники, охранные системы, спецвооружение для охраны стратегических объектов, в том числе энергетических.



Впрочем, наряду с "пряником" применяется и "кнут": так, в конце февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список логистическую компанию Polarstar Logistics с головным офисом в Ташкенте. Подпали под ограничения и зарегистрированные в Казахстане занимающиеся оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и комплектующими компании Da Group 22 и Elem Group, а также кыргызская компания "Укон", якобы перевозившая в Россию произведенные в США узлы и детали самолетов.



Таким образом, геополитические противники пытаются укрепить свое присутствие в крупнейшем по населению государстве Центральной Азии (и в регионе в целом), причем по некоторым направлениям делают это отнюдь не безуспешно.