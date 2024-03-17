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|Умер казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам
11:08 03.03.2024
В результате продолжительной болезни на 78 году жизни скончался публицист и политолог Сейдахмет Куттыкадам, сообщает Zakon.kz.
О смерти Куттыкадама сообщила в Facebook журналист Гульжан Ергалиева. По ее словам, он был настоящим профессионалом.
Сейдахмет Куттыкадам родился 9 мая 1946 года в городе Туркестан. Работал главным редактором ряда республиканских газет и журналов. Автор четырех книг, имеет более 500 публикаций в ведущих республиканских газетах и журналах. Почетный журналист Казахстана, заслуженный деятель Казахстана, автор популярных книг "Служение нации" (2009), "Казахская драма" (2010) и др.
Елена Вебер