Умер казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам

11:08 03.03.2024

В результате продолжительной болезни на 78 году жизни скончался публицист и политолог Сейдахмет Куттыкадам, сообщает Zakon.kz.



О смерти Куттыкадама сообщила в Facebook журналист Гульжан Ергалиева. По ее словам, он был настоящим профессионалом.



Сейдахмет Куттыкадам родился 9 мая 1946 года в городе Туркестан. Работал главным редактором ряда республиканских газет и журналов. Автор четырех книг, имеет более 500 публикаций в ведущих республиканских газетах и журналах. Почетный журналист Казахстана, заслуженный деятель Казахстана, автор популярных книг "Служение нации" (2009), "Казахская драма" (2010) и др.



Елена Вебер



