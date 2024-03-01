Загадка рейса MH370: в десятилетней тайне исчезновения малайзийского "Боинга" появились новые доказательства

12:49 03.03.2024

Свидетельства бросают вызов официальной теории крушения лайнера



В течение десятилетия исчезновение рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines ставило мир в тупик, но недавние находки предлагают убедительный поворот, бросающий вызов устоявшимся представлениям о его судьбе. Журналист-расследователь Флоранс де Шанжи раскрывает потенциальные доказательства, указывающие в сторону от теории крушения в южной части Индийского океана, смещая акцент на неразрешенную авиационную загадку.



Свидетельства бросают вызов официальной теории крушения лайнера



Как известно, 8 марта 2014 года рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин.Но через 38 минут полета, в 1:20 утра, "Боинг" потерял связь с авиадиспетчерами над Южно-Китайским морем, сообщает The Sun.



Судьба Boeing 777 и его 239 пассажиров и членов экипажа остается неизвестной.



Французская журналистка-расследователь Флоранс де Шанжи расследует исчезновение в течение десяти лет и является автором потрясающей книги об этой загадке.



Она говорит: "Это шокирует семьи. Официальная версия была настолько сильно навязана им, что у них нет другого выбора, кроме как придерживаться ее, и единственное, о чем они могут просить, - это продолжать поиски. Они беспокоятся, что если начнут сомневаться в действиях властей, те начнут прерывать переговоры с ними".



Флоранс оспаривает ключевые части официальной версии событий. Официальная версия заключается в том, что самолет был отслежен радаром при пересечении Малайзии и исчез над Андаманским морем.



Спутниковый анализ, как сообщается, показал, что он развернулся и, вероятно, упал в южную часть Индийского океана.



Потенциальное место крушения было определено в 1500 милях (2414 км) к юго-западу от Австралии. Поиски там оказались самыми дорогостоящими в истории авиации.



Тем не менее, кроме спорных обломков, никаких следов самолета обнаружено не было.



Новые данные свидетельствуют о том, что рейс MH370 не завершил свое путешествие в южной части Индийского океана, как считалось ранее. Вопреки самому дорогостоящему поиску в истории авиации, Флоранс де Шанжи раскрывает данные управления воздушным движением Вьетнама и разведданные, указывающие на то, что самолет, возможно, встретил свою судьбу к северу от Вьетнама.



"Я уверена больше, чем когда-либо, что никакой катастрофы в южной части Индийского океана не было, – утверждает расследователь. – Самолет продолжал лететь до 2:40 ночи".



Это открытие, отмечает BNN, ставит под сомнение многолетние поисковые усилия и обнаруженные обломки, включая флаперон на острове Реюньон, который, как утверждает Флоренс, может не принадлежать рейсу MH370 из-за его сомнительного происхождения и невероятности его путешествия через самый суровый океан.



Напомним, что следователи сообщили, что первыми обломками, найденными 29 июля 2015 года, была секция правого крыла, называемая флаперон. Это было на пляже острова Реюньон, французской территории недалеко от Маврикия, примерно в 3500 милях (5632 км) от Малайзии.



Флоранс утверждает: "Есть веские причины не верить, что это с рейса MH370. Во-первых, они даже не установили происхождение флаперона. Это шокирует. Во-вторых, они сказали, что флаперон пережил два последовательных удара, что не соответствует крушению в океане. Кроме того, этот кусок сломанного композитного материала не предназначен для плавания. Но в самом бурном океане на планете он, должно быть, преодолевал до десяти миль в день по прямой в течение 500 дней, чтобы достичь Реюньона. Кроме того, он потерял свой идентификационный номер, который является огромным красным флагом. Я уверена, что он был подброшен или не имеет отношения к делу".



Грузовой манифест, в котором перечислены 4,5 тонны тропических фруктов мангостинов и 2,5 тонны мелких электрических изделий, вызывает дополнительные вопросы. Журналистское расследование выявило несоответствия, такие как несезонная поставка мангостинов, что указывает на возможное прикрытие незаконной торговли. Отсутствие рентгеновского контроля электротехнических изделий подчеркивает опасения по поводу законности груза и его роли в исчезновении самолета. Флоранс де Шанжи выдвигает теорию аварийной посадки, вызванной операцией по конфискации груза, сценарий, который резко расходится с описанием катастрофы.



Расследователь утверждает: "В мангостинах не было никакого смысла. Это был неподходящий сезон, это была смехотворная сумма. Затем я обнаружила, что они были на каждом рейсе MH370 в течение следующего месяца. Крупнейшим центром незаконной торговли между Африкой и Китаем является аэропорт Куала-Лумпура. Мангостины могут быть прикрытием для самых разных вещей, включая рога носорога или бивни слона".



Она сказала об электротехнических изделиях: "В официальном отчете говорится, что этот груз не был просвечен рентгеном. Это большая проблема".



Флоранс считает, что груз мог привести к вынужденной посадке, добавив: "Я полагаю, была проведена операция по конфискации груза. Если вы окружены военными самолетами, вы выполняете приказы".



Примечательно, что сэр Тим Кларк, президент авиакомпании Emirates, ранее выражал скептицизм по поводу исчезновения, намекая на более широкую загадку. Флоранс де Шанжи подчеркивает, что Кларку, несмотря на его обширные знания о типе самолета, не советовали высказывать свои сомнения. Это, вкупе с несправедливым очернением капитана малайзийского лайнера Захари Ахмад Шаха, подчеркивает множество неясных моментов и замалчиваемых историй, которые замутили воду в расследовании катастрофы MH370.



Напомним, что подозрение первоначально пало на 52-летнего капитана Захари Ахмад Шаха, которого заклеймили как проблемного человека с беспорядочной личной жизнью. Премьер-министр Малайзии в то время даже намекнул, что Захари может стоять за заговором с целью убийства и самоубийства. Но Флоранс считает: "Я думаю, важным аспектом является то, что капитан невиновен. Он попал в центр многих обвинений и клеветнических кампаний. Я разговаривала с людьми, которые его знали, и видела конфиденциальные полицейские отчеты о нем, и я убеждена, что он был хорошим человеком и не имел никакого отношения к судьбе самолета".



Поскольку мир отмечает десятую годовщину этой авиационной загадки, выводы энтузиастов-расследователей побуждают к пересмотру общепринятых теорий и призывают к возобновлению непредвзятого поиска истины, подчеркивает BNN.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ