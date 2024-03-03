Американский империализм - против прав человека, - В.Пироженко

14:52 03.03.2024 03.03.2024 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



Вашингтон как главный и злостный нарушитель прав человека в мире



В связи с открывшейся в Женеве 55-й сессией Совета по правам человека ООН с участием представителей правительств и профильных организаций стран мира снова встает вопрос о повсеместном, систематическом и злостном нарушении прав человека со стороны коллективного Запада.



Реальное состояние прав человека в мире в принципе не интересует западные правительства, но данный вопрос используется ими в качестве средства информационной войны против незападного мира. Как следствие, такая война сопровождается циничным лицемерием, которое достигает в западной, и особенно в американской, пропаганде запредельных высот в периоды наиболее грубого игнорирования Западом прав человека в своих странах и в мире.



Как пишут в Китае, США со своим печально известным послужным списком и вопиющими нарушениями прав человека ведут себя как вор, кричащий "держи вора!".



Идеологическим оформлением информационной войны с использованием демагогии "прав человека" является тезис Байдена о текущей эпохе, как борьбе "демократий с автократиями". В этой борьбе США объявили Россию и Китай, а также некоторые другие страны, которые придерживаются незападных политических моделей, представителями "авторитаризма" и своими главными конкурентами и врагами. Этой формулой США делят мир на "правильный" с точки зрения политической модели и концепции прав человека Запад и другие миры, которые "должны учиться" у Запада.



В идеологической войне, целью которой было ослабление Российского государства и подчинение его американским интересам, злостная ложь о ситуации с правами человека в России была нормой. США в таких случаях для оценок всегда применяли двойные и тройные стандарты.



Но по мере нарастания напряженности в отношениях США и КНР из-за стремления Вашингтона сдержать развитие Китая, США перешли к полноформатной информационной войне с Пекином с использованием темы "прав человека".



Как и в случае с Россией, Вашингтон выделил несколько тем, которые систематически используются для клеветы на действия китайских властей, успешно решающих сложные задачи общественно-экономического развития разных регионов КНР. Излюбленные и заезженные темы американской пропаганды – это "принудительный труд" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, которого никто не видел и никто не доказал, ущемление "свободы" Гонконга, которое сами жители этого специального административного района КНР не наблюдают, тема Тибета и пр.



Как и в случае с Россией, для убедительности клеветы приводятся единичные "показания" т. н. "свидетелей", таких же предателей родины, ненавидящих свою страну, зачастую бежавших из КНР от суда за конкретные уголовные преступления (чаще всего за мздоимство), как и их российские "братья по разуму".



В этой связи китайские организации гражданского общества обратились недавно с открытым письмо к председателю Совета ООН по правам человека. Они указали, что ряд структур под контролем Запада, среди которых "Тибетский центр по правам человека и демократии", использовали платформу Совета для распространения ложной информации о "подавлении тибетского буддизма", пытаясь манипулировать Советом "с целью получения предвзятых заявлений по вопросу Сицзана (Тибета) и полностью игнорируя историю и огромные достижения Сизана в области политической стабильности, экономического развития, религиозной гармонии и верховенству закона. ... Многие иностранные СМИ, посетившие Сизан, также предоставили обширное и объективное освещение этих усилий".



В КНР уже давно ведется свой послужной список США по теме прав человека. С регулярной периодичностью публикуются обстоятельные доклады о состоянии прав человека в США, которые раскрывают тяжелейшую ситуацию в этой области не только внутри этой страны, но и преступные нарушения правительством США прав человека в мире.



Последние годы США закрывали глаза на серьезные проблемы собственного принудительного труда и расизма. Вашингтон, придерживаясь лицемерных "двойных стандартов", бросает вызов правосудию попытками продвигать собственные эгоистические интересы под прикрытием "демократии", "свободы" и "прав человека".



Права человека связаны с достоинством и благополучием человечества. В Китае обращают внимание на то, что в истории посредством систематических институциональных проектов США жестоко убивали, насильственно перемещали и подвергали коренных американцев принудительной ассимиляции. Сегодня США сталкиваются с широко распространенными нарушениями прав человека, такими как насилие с применением огнестрельного оружия, жестокость полиции, пытки в частных тюрьмах, расовые конфликты и дискриминация по признаку пола.



США являются крупнейшим в мире и наиболее злостным нарушителем прав человека. В силу этого они в принципе не могут быть образцом соблюдения прав человека или неким примером стандартов в этой области.



Во-первых, "США являются крупнейшим в мире инициатором войн. По данным Смитсоновского журнала, с 2001 года США провели военные операции примерно в 80 странах во имя, т. н. "войны с терроризмом", охватив более 40% стран мира". США в одностороннем порядке еще при администрации Буша-младшего инициировали серию войн, которые привели к многочисленным гуманитарным катастрофам, серьезно подорвав самое главное право местного населения – право на жизнь и сохранение здорового развития. "Для США война – это игра на убой и получение прибыли..."



Как следствие, во-вторых, "США являются крупнейшим в мире агрессором, угрожающим жизням людей, и крупнейшим источником мирового кризиса с беженцами". Они незаконно вторгаются в суверенные страны ценой жизней невинных людей, как, например, в Афганистане. Там в результате 20-летней американской оккупации погибли 174 000 человек, в то время как 2,6 миллиона человек были вынуждены бежать за границу, 10 миллионов были перемещены и 18,9 миллиона по-прежнему испытывают нехватку продовольствия.



В-третьих, "США являются крупнейшим в мире инициатором односторонних санкций". Они произвольно вводят односторонние санкции против стран, проводящих независимую внешнюю и внутреннюю политику, России, Кубы, Северной Кореи, Мьянмы, Ирана, Ливии и Ирака. В результате односторонние санкции Вашингтона увеличились с 912 в 2000 году до более чем 9400 в 2021 году.



На протяжении многих лет США занимались широкомасштабной эксплуатацией во многих странах Ближнего Востока и Латинской Америки. Они вмешиваются в их внутреннюю политику, свергают избранные правительства, что вызывает масштабные кризисы в области прав человека и безопасности.



Следует обратить внимание, что США навязывают остальному миру восприятие западных и незападных моделей развития в удобных для Запада пропагандистских терминах. В результате те, кто оппонирует западной пропаганде, пользуются ее же терминами и понятиями, попадая в ловушку западных правил семантической игры. В первую очередь это касается контекстов употребления термина "права человека" и "демократия"; последнее буквально означает "народовластие". Но эта языковая игра построена Западом так, что, пользуясь западными правилами использования данных и иных близких понятий, в ней невозможно победить.



В Китае, как и в России, складывается понимание, что для исправления этой ситуации понятия "демократия" и "свобода" должны быть удалены из описания западной политической модели. Тогда т. н. западная демократия будет лишь одной из многих возможных политических моделей, где вопрос о ее "демократичности" совсем не предрешен и является отдельной темой. Развитие России, Китая, Ирана, Северной Кореи и др. показывает, что в мире существуют по-своему успешные незападные политические модели и связанные с ними идеологии и ценности.



Западная модель с ее особым пониманием прав человека и представительной демократии является своеобразной технологией управления и не может быть самостоятельной ценностью. Смысл такого рода моделей только в том, чтобы наилучшим образом содействовать укреплению государственности и защите традиционных для данной страны ценностей, которые составляют ядро прав человека в целом.



Если западная разновидность "демократии" дает в этом смысле плохой результат, значит, эта технология государственного управления не подходит конкретной стране, как, например, в случае с Украиной.



Вся история борьбы незапада за свое независимое развитие доказывает, что существует только одно право, которое действительно универсально, – право формулировать свою собственную политическую модель для своей страны, включая право формулировать правила и процедуры участия своего народа в государственном управлении. Источник - fondsk.ru

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