Потопленный хуситами британский сухогруз вез ядовитые удобрения. Красное море протухнет от сульфата аммония

17:29 03.03.2024

Затонувший британский сухогруз создал угрозу экологии Красного моря

Дмитрий Зубарев



Британский сухогруз Rubymar затонувший в Красном море после атаки хуситов перевозил порядка 21 тыс. тонн удобрений, в химический состав которых входит фосфат и сульфат аммония, что рискует нанести вред окружающей среде, заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Как говорится в сообщении СЕНТКОМ, около 21 тыс. тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония, перевозимые судном, представляют риск для окружающей среды в Красном море, передает ТАСС.



Ранее британский сухогруз Rubymar, который был атакован 19 февраля мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах", затонул в Красном море.