"Ползучее наступление". Россия готовит почву для прорыва, - Кшиштоф Подгурский

19:19 03.03.2024 Myśl Polska

Польша



Ползучее зимнее наступление Герасимова

MP: Россия методично и успешно снижает боевой потенциал украинской армии



Российская армия на всех участках фронта владеет инициативой, пишет MP. Ее успехи можно объяснить тяжелой и методичной работой всей страны. Русские готовятся перевести свое "ползучее зимнее наступление" в летний прорыв, утверждается в материале.



Кшиштоф Подгурский



Для начала замечания общего характера. Вооруженные силы Украины обладают мощным потенциалом. В настоящее время ВСУ располагает примерно 700 тысячами штыков, не считая других силовых структур. Украинские войска полностью оснащены тяжелой техникой из стран НАТО, которая приходит на смену постсоветскому вооружению.



На фронте находятся подразделения, вооруженные танками Lepard-2, Abrams, Stridsvagn 122, Challanger-2, PT-91, боевыми машинами пехоты Marder 1A3 и M2 Bradley. Мы видим сотни бронетранспортеров в том числе Rosomak, Stryker, M113, VAB, SSF Pandur и т.д. Украинские военнослужащие получили современную экипировку и вооружение - в основном из стран НАТО. Украинская артиллерия имеет более 2 тысяч орудий калибра 150 мм, из них около 700 современных, переданных странами Североатлантического альянса. На фронте находятся американские ракетные установки Himars, немецкие MARS, итальянские, норвежские, французские и британские MLRS-270 с ракетами GLMRS. Украинская авиация атакует русских крылатыми ракетами производства Франции и Великобритании (Storm Shadow и SCALP-EG), нанося им тяжелые потери. Украинская ПВО располагает американскими системами Patriot, NASAMS, MIM-23 Hawk, немецкими IRIS-T SLM, французскими SAMP/T Mamba и др. На вооружении ВСУ тысячи беспилотных летательных аппаратов собственного производства и поставляемых десятками стран, в основном членов НАТО.



НАТО во главе с Соединенными Штатами поставляет огромное количество боеприпасов и прочих ресурсов, а также бесценные разведывательные данные - почти что в режиме реального времени, полученные с помощью десятков спутников-шпионов, самолетов электронной разведки и агентуры. И несмотря на все это, в настоящее время российская армия на всех участках фронта владеет инициативой, на многих направлениях ведет успешное тактическое наступление и осуществляет не менее трех крупных наступательных операций.



В чем же причина нынешних российских успехов и очевидного изменения обстановки на фронте?



Во-первых, Ставка (Верховное командование российской армии), в отличие от первого этапа конфликта действует сегодня, руководствуясь железной логикой и принципами военного искусства, а не волюнтаристскими соображениями, как командование украинской армии и ее натовские советники. Русские планируют свои операции хорошо, а иногда даже блестяще, как, например, штурм Авдеевского укрепленного района. Хорошее управление офицерским составом, надлежащая подготовка войск и их соответствующее оснащение позволяют армии эффективно выполнять поставленные ей задачи.



Во-вторых, российская промышленная машина перешла на военные рельсы и исправно поставляет воюющим войскам на фронте большое количество техники, оборудования, боеприпасов и топлива.



В-третьих, после года учений, оснащения и слаживания подразделений в бой было введено большое количество хорошо подготовленных и оснащенных полков, сформированных в результате проведенной осенью 2022 года мобилизации.



В-четвертых, российская авиация, оснащенная большим количеством нового заводского высокоточного вооружения, включая планирующие бомбы со спутниковым модулем коррекции цели, снова стала важным участником боевых действий.



В-пятых, российская армия получила массу различных типов современных беспилотных летательных аппаратов и обученных операторов БПЛА. Сегодня в этой сфере ВС РФ ничем не уступают украинской армии, а во многих аспектах даже ее превосходит.



В-шестых, после почти годового периода некоей неопределенности целей СВО и их корректировки осенью 2022 года русская армия, победно отразив большое весенне-летнее украинское наступление 2023 года, обладает сегодня высоким моральным духом и верой в победу.



В настоящее время ситуация на фронтах складывается следующим образом:



Днепровское оперативное направление



Российская группировка "Днепр" во главе с генералом Михаилом Теплинским фактически ликвидировала созданный украинскими морскими пехотинцами плацдарм под Крынками. Деревня фактически стерта с лица земли. Сотни украинских беспилотников и сильная артиллерийская группировка на правом берегу Днепра не позволяют российским войскам зачистить подвалы нескольких домов, в которых может еще оставаться примерно 30-50 украинских военнослужащих. Этот плацдарм не имеет ни малейшего значения с точки зрения военного искусства и поддерживается исключительно в пропагандистских целях по указанию окружения президента Зеленского.



Цена, которую приходится платить украинским солдатам 35-й и 38-й бригад морской пехоты, несоизмеримо высока, и история даст суровую оценку киевским политикам за бессмысленную смерть тысяч украинских солдат, погибших в этой иррациональной с военной точки зрения, проводимой с нарушением искусства войны, операции.



В результате ликвидации украинских плацдармов часть сил с Днепровского направления Ставка направила на Запорожье.



Запорожье - Романчук возвращает потерянные летом 2023 года территории



Как вы, наверное, помните, Запорожская область летом 2023 года была ареной одного из двух главных направлений большого украинского наступления. Украинская группировка "Таврия" и группа "Марун" нанесли удар в трех местах, добившись наибольшего успеха на так называемом Орехово-Токмакском оперативном направлении. Им удалось прорваться примерно на 20 километров. Российская группировка "Восток" генерала Александра Романчука в ходе ожесточенных боев остановила танковый клин генерала Тарнавского с танками Leopard-2 и боевыми машинами пехоты M2A2 Bradley ODS.



В настоящее время генерал Романчук, получив пополнение, приступил к ликвидации украинских войск, вклинившихся в российскую линию обороны. При этом генерал Тарнавский срочно запрашивает у Генерального штаба ВСУ подкрепление, которое уже в пути.



Почему?



Действующие на Токмакско-Ореховском участке украинские элитные части IX корпуса, оснащенные натовской техникой (танки Leopard-2, боевые машины пехоты Marder и Bradley), т. е. механизированные бригады, в том числе 47 и 116, были в ноябре/декабре 2023 года переброшены на участок разваливающегося фронта под Авдеевку.



На левом фланге под Пятихатками русская 19-я мотострелковая дивизия была усилена бригадами Воздушно-десантных войск (45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения и недавно сформированная 49-я десантно-штурмовая бригада). Русские здесь пока не атакуют, но ведут активные разведывательные действия.



На Токмкско-Ореховском оперативном направлении русские войска почти отбили деревню Работино, заняв ряд укрепленных позиций. Украинцы контратаками в ночь с 24 на 25 февраля вернули себе часть позиций, большая часть Работино находится в серой зоне.



Наступающие одновременно полки 42-й мотострелковой дивизии, 136-й гвардейской мотострелковой бригады и 1154-й, 1430-й, 1251-й, 1441-й и 1429-й резервные полки теснят украинских солдат из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 65-й механизированной бригады. Украинцы пытались контратаковать (ценой больших потерь), что позволило им частично приостановить российское наступление, однако российская сторона по-прежнему владеет инициативой.



Со стороны села Вербовое успешно наступают российские десантники 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 100-й разведывательной бригады при поддержке 387-го резервного полка (из 44-й резервной воздушно-десантной дивизии) и 3-го батальона "Барс". Российские десантники маневрируют малыми группами, передвигаясь на багги.



Русские пока не задействовали все имеющиеся резервы, битва за ликвидацию клина под Работино только начинается. На левом фланге на днях в бой вступят полки 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова, активность русской бомбардировочной авиации также нарастает.



Двигаясь дальше на восток на так называемом Времевском выступе, после взятия украинской армией летом 2023 года нескольких деревень фронт застрял под Старомайорском и Урожайным. Однако в последнее время российские войска под селом Приютное последовательно теснят украинскую 127-ю бригаду территориальной обороны, а полки российской 127-й мотострелковой дивизии возвращают потерянные летом 2023 года позиции.



Южно-донецкое и Донецкое оперативные направления



Русский 68-й армейский корпус, несмотря на потери, с тяжелыми боями сдвигает украинские войска к деревням Водяное и Константиновка, занимая новые поля и лесополосы, стремясь перерезать стратегически важный маршрут снабжения гарнизона города-крепости Угледар. Его 155-я гвардейская бригада морской пехоты медленно, преодолевая серьезное сопротивление, продвигается вперед, занимая очередные улицы важного села Новомихайловка.



Севернее Новомихайловки русская 20–я мотострелковая дивизия захватила стратегически важный пункт - ферму "Зверинец" и огибает деревню с востока. 150-я мотострелковая дивизия после взятия Маринки смелым маневром захватила деревню Победа, отбросив оттуда украинских солдат из 33-й механизированной бригады.



О важности Победы свидетельствует те отчаянные усилия, с которыми ее пытались удержать ВСУ. В течение нескольких недель село Победа активно обороняли украинские десантники из 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, а также части 3-й механизированной бригады, две штурмовые группы которых были отправлены в контратаку, но безрезультатно.



Перспективы блокирования путей материально-технического обеспечения украинского гарнизона в Угледаре - не единственные возможности, которые открываются перед русскими с приобретением контроля над Победой. Войска 33-й механизированной бригады отступили на запад, к прилегающим к селу лесам. Их численность и размещение на высоте позволят ВСУ по-прежнему отражать атаки, но теперь российские войска могут продвигаться не только к Константиновке, но и к Георгиевке с юга по шоссе H15.



Сама Георгиевка находится в низине возле водоема, поэтому расположенные там позиции очень уязвимы. А дорога Н15 лежит на холмах, что в случае, если она перейдет под контроль ВС РФ, значительно упростит наступление на Георгиевку, куда прибыли две штурмовые группы украинской 46-й аэромобильной бригады. К северу от Марьинки в районе Красногоровки Вооруженные силы России заняли плацдарм на южной окраине городка, туда наступает 5-я мотострелковая бригада.



Авдеевское оперативное направление



Российские войска во главе с 48-летним генералом Андреем Мордвичевым после взятия города-крепости Авдеевка продолжают наступление. Точная конфигурация линии фронта скрывается "туманом войны". Однако, судя по всему, русские захватили села Ласточкино (35-я мотострелковая бригада) и Северное (1-я Славянская мотострелковая бригада).



На данном участке фронта в наступление перешли части ветеранов 1-го Донецкого армейского корпуса. На левом фланге русские ввели в бой переброшенную сюда из окрестностей Луганска 41-ю гвардейскую общевойсковую армию, бригады которой захватили Авдеевку и пустились в погоню за уходящими украинскими частями. Здесь наступают 35-я и 74-я мотострелковые бригады и 55-я горная мотострелковая бригада.



Далее справа от них разворачиваются бригады 2-й общевойсковой армии, в том числе 30-я и 15-я мотострелковые бригады вместе с 21-й мотострелковой бригадой (с усиленной структурой, де-факто мини-танковая дивизия). Русское наступление на этом участке усиливается полками 90-й гвардейской танковой дивизии и силами 944-й артиллерийской группировки, 238-й артиллерийской бригады, артиллерийской бригады "Кальмиус", 381-го артиллерийского полка, 580-го артиллерийского (резервного) батальона и 439-й ракетной бригады.



С украинской стороны обороняются: 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов"*, 56-я и 59-я моторизованные бригады, 53-я, 110-я механизированные бригады, Легион "Свободная Россия"*, а также переброшенные из Запорожья: 47-я отдельная механизированная бригада, 116-я механизированная бригада и 71-я егерская бригада и 1-я отдельная танковая бригада.



Украинская сторона пытается стабилизировать линию фронта, однако русские еще не ввели в бой все свои резервы и развивают наступление. Части украинской армии на Авдеевском участке фронта оснащены лучшей своей техникой, в том числе танками Т-84 "Оплот", немецкими Leopard-2 и даже американскими танками Abrams. С русскими воюют американские боевые машины пехоты M2A2 Bradley ODS, 27-тонные колоссы с дополнительной реактивной броней Brother, а также немецкие Marder1A3.



Российская сторона оснастила свои победоносные части танками Т-80, Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М образца 2022 г., БМП-2 и БМП-3, а также боевыми машинами поддержки танков БМПТ "Терминатор-2", которые, судя по всему, успешно справились с бронетехникой НАТО.



Немаловажным фактором является работа российской артиллерии, массово оснащенной снарядами с лазерным наведением для 152-мм орудий ("Краснополь") и для 240-мм минометов 2С4 "Тюльпан" ("Смельчак"). Цели подсвечивают офицеры, оснащенные специализированным оборудованием (лазерный дальномер LCD-1) или беспилотниками "Орлан-30".



Артемовское (Бахмутское) оперативное направление



Российская сторона проводит здесь одну из трех наступательных операций. Наступление на Часов Яр ведут российские десантники 98-й гвардейской воздушно –десантной дивизии. В знак признания недавних успехов дивизии ее командир полковник Евгений Тонких 19 февраля Указом Президента РФ был произведен в генерал-майоры. Десантников поддерживают: Добровольческая бригада "Север", 9-й отдельный мотострелковый полк (из Калининградского округа), 1486-й и 1443-й резервные полки, резервный полк "Ленинград" и батальон Барс-34 "Сибирь".



На город Красное наступают: 11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада и 43-й, 1435-й, 1443-й резервные полки, 105-й мотострелковый полк. Русские выбили украинские части из укреплений вокруг города и уже ворвались в его застройку. Поддержку в наступлении им оказывают 27-й артиллерийский полк и 17-я тяжелая артиллерийская бригада.



Красное обороняют украинские солдаты из 93-й отдельной механизированной бригады и 5-й штурмовой бригады. Российские войска настойчиво сражаются за возвращение села Клещеевка, постепенно возвращая территорию, потерянную летом 2023 года.



Краснолиманское оперативное направление



Войска российской 20-й общевойсковой армии продолжают давить на обороняющиеся украинские войска. Ее 144-я мотострелковая дивизия подошла примерно на 2 км к поселкам Терны и Ямполовка. ВСУ (21-я механизированная бригада и 18-я Славянская бригада Национальной гвардии) постепенно уступают территорию и отходят. За спиной у них теперь только река Жеребец, что затрудняет оборону.



Под Табаевкой русская 47-я танковая дивизия приостановила продвижение, однако образовавшийся клин негативно воздействует на украинские позиции. На Купянском оперативном направлении войска российской группировки "Запад" генерала Евгения Никифорова продолжают давить под Синьковкой, связывая крупные украинские силы, опасающиеся атаки в направлении на город Купянск.



На спутниковых снимках видно движение российских резервов к фронту, что может косвенно свидетельствовать о том, что ВС РФ продолжат усиливать свои наступательные действия также на Запорожье.



Очень активно действуют российские летчики - в воздухе работают как тактические бомбардировщики, так и армейская авиация, оказывая эффективную поддержку наземным войскам, в том числе выполняя задачи по изолированию поля боя и нанесению ударов по пунктам временного расположения украинских войск, базам ГСМ и боеприпасов. Благодаря новым системам самолеты ВВС РФ могут работать вне досягаемости украинской ПВО.



Российские ВВС охотятся на украинские радары и позиции зенитных систем, атакуя их ракетами Х-31П и Х-59. Россияне опубликовали ряд видеороликов, документирующих уничтожение РЛС П-18 "Малахит" и элементы системы С-300.



Российская сторона медленно, методично, руководствуясь правилами военного искусства осуществляет действия, направленные на существенное снижение боевого потенциала украинской армии. По мнению многих аналитиков, они призваны создать благоприятную почву для проведения летом 2024 года наступательных операций оперативного значения.



Украинская армия перешла к стратегической обороне, ведет масштабные фортификационные работы, строит полевые укрепления, инженерные сооружения, проводит масштабное минирование и готовится к российским наступательным действиям. По замыслу Генерального штаба ВСУ это позволит "сточить" наступающие российские войска до уровня, позволяющего украинской армии перейти к наступательным действиям.



Эти планы, сформулированные соратниками президента Зеленского, представляются, однако, слишком оптимистичными.



Российская сторона в рамках "ползучего зимнего наступления Герасимова" выполнила значительную часть поставленных задач, например, ликвидировала Авдеевский укрепленный район и заняла город-крепость Авдеевки. Похоже, основные события сейчас будут разворачиваться на Запорожье, где россияне захотят ликвидировать "Раборинский выступ" и вернуть свои оборонительные рубежи туда, где они находились до украинского наступления лета 2023 года. Непонятна относительная пассивность группировки "Запад" и 1-й гвардейской танковой армии.



Как будет развиваться ситуация, нам предстоит узнать в ближайшие несколько недель. Приближается весна, а с ней весенняя распутица и непроходимое "море грязи", которая завершит зимнюю фазу 2023/2024 битвы за Украину.



* запрещенные в РФ террористическая организация, прим. ред. Источник - ИноСМИ

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