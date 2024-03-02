Еще один Abrams и машина разминирования на базе "Abrams" уничтожены рос-бойцами под Авдеевкой

20:02 03.03.2024

Бойцы 30-й бригады ЦВО подбили уже третий американский танк Abrams на Донбассе.



Об этом в новом фронтовом материале "Русской Весны".



Снова в районе н. п. Бердычи. Наши бойцы сначала ударили в гусеницу из гранатомета, а потом бронемашину добили штурмовики из 30-й мотострелковой бригады из Самары.



Также уничтожена M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) - новейшая штурмовая машина разминирования армии США на шасси M1 Abrams.



Напомним, недавно танкисты 21 бригады ЦВО точным огнем подбили такую M1150 ABV в этом же районе за Степовым.