Поздно пить "Джермук". Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада, - С.Строкань

00:00 04.03.2024

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал обвал в российско-армянских отношениях, впервые предупредив, что Москва может "пересмотреть очень многое" и пойти на "практические шаги" в ответ на дружбу Еревана с "врагами России". В то время как Сергей Лавров призвал отдаляющегося от Москвы союзника сделать окончательный выбор, заявления армянского руководства указывают на то, что этот выбор уже сделан. В Ереване называют "стратегической ошибкой" ставку на Москву после распада СССР и рассчитывают, что новым гарантом безопасности и ведущим партнером станет Запад, а не Россия.



Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума расставил все точки над i касательно отношений с Арменией



Признание того, что в российско-армянских отношениях наступила новая реальность, о которой до этого официальные лица в Москве предпочитали не рассуждать, глава МИД России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по завершении Антальского дипломатического форума.



Одним из участников был и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и заместителем главы МИД Великобритании Лео Докерти. В свою очередь, Сергей Лавров, который традиционно общается с представителями как Армении, так и Азербайджана, на этот раз провел встречу только с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.



Встреча с Араратом Мирзояном, которая могла бы снизить нарастающую напряженность в отношениях, не планировалась. В итоге главы МИД России и Армении провели целых три дня на Антальском дипломатическом форуме, но так и не нашли возможности провести переговоры с глазу на глаз. На итоговой же пресс-конференции Сергей Лавров дал развернутую оценку отношениям с Ереваном. Он не стал обходить острые углы и подбирать обтекаемые дипломатические формулировки. Ряд моментов из уст представителя высшего российского руководства применительно к Армении прозвучали впервые.



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"Чтобы говорить, что с 1991 года Армения взяла во всем ошибочный курс в отношениях с Россией, нужна, мягко говоря, политическая смелость",- предупредил Сергей Лавров. В связи с этим он указал на то, что продолжение Ереваном нынешнего курса может вынудить Москву "пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях". "Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит и как это учитывать в наших практических шагах",- отметил Сергей Лавров.



"Армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, которые обхаживают Ереван, которые обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и теми интеграционными структурами, которые созданы в нашем общем регионе. Запад не скрывает этого. Это главная цель Запада и в отношениях со странами Центральной Азии, и с Арменией, и с другими государствами постсоветского пространства",- продолжал он.



"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей",- констатировал Сергей Лавров, призвав армянское руководство сделать окончательный выбор - определиться со статусом своего "замороженного членства" в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участия в Евразийском экономическом союзе, который "им все еще интересен, так как от него Армении кое-что перепадает". Напомним, что в самом проблемном для отношений с Москвой году Армения по иронии судьбы стала председателем ЕАЭС.



"Такая не очень приглядная картина складывается. Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах",- резюмировал глава российской дипломатии.



Если Сергей Лавров только призывает Ереван сделать окончательный выбор, предупреждая о последствиях, то армянская сторона уже определилась с выбором новой стратегии развития и обеспечения безопасности и не видит в ней прежнего места для России.



Незадолго до выступления российского министра в Анталье секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость Армении от России, которая возникла сразу после распада СССР.



"По всем направлениям - политическому, экономическому, военно-политическому, научному - Армения была в большой зависимости от России, и эта было частью нашей общей безопасности. Когда с 2020 года мы увидели, что эта система не работает, мы начали предпринимать шаги, чтобы найти альтернативы для обеспечения безопасности",- заявил Армен Григорян в интервью "Общественному телевидению Армении".



По его словам, система безопасности "не работала как в двустороннем, армяно-российском формате, так и многостороннем - в рамках ОДКБ", и, после того как Россия якобы приняла решение не помогать Армении, система безопасности полностью рухнула.



Затронув одно из ключевых направлений союзнических отношений Москвы и Еревана - военно-техническое сотрудничество, господин Григорян продекларировал его обвал, произошедший после второй карабахской войны.



"По состоянию на 2020 год 96% всего военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию. С января 2021 года Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами. В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%",- продолжал Армен Григорян, добавив, что это был "выбор России".



Главным партнером в области обеспечения безопасности страны в Ереване называют Париж. "Франция имеет ключевое значение в сфере обеспечения безопасности. Франция поставляет нам первоклассное вооружение, как вы понимаете, этот вопрос любит тишину, и мы не можем декларировать все, что получаем",- многозначительно заметил глава армянского Совбеза.



Не обошел он стороной и инвестиционное сотрудничество, сообщив, что "Россия решила не осуществлять инвестиции в Армении" и в итоге за прошлый год оказалась на третьем месте, пропустив вперед ОАЭ и крошечный Люксембург.



"За первые девять месяцев 2023 года ведущим инвестором в Армении стали Объединенные Арабские Эмираты - примерно $250 млн, второе место занимает Люксембург, за ним идет Россия - менее $50 млн. Эти процессы - результат выбора самой России",- продолжал сыпать обвинениями Армен Григорян.



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Еще одно громкое заявление сделал в конце прошлой недели спикер армянского парламента Ален Симонян, сообщивший о том, что Армению якобы пытались принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. По словам господина Симоняна, этот план был сорван во время парламентских выборов в 2021 году, когда руководство страны во главе с премьером Пашиняном осталось у власти. "Армянский народ в 2021 году решил геополитический вопрос, своим выбором сорвал большой геополитический план",- заявил спикер армянского парламента. На уточняющий вопрос, были ли сделаны закулисные предложения Еревану по вступлению в Союзное государство, он отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности. "Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно",- отметил он.



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Символичным фоном ухудшения российско-армянских отношений стал скандал вокруг популярной у российских потребителей минеральной воды "Джермук", вспыхнувший в середине февраля. Триггером послужила история во Владикавказе, житель которого получил смертельный ожог пищевода, после того, как сделал глоток из бутылки с этикеткой воды "Джермук", в которой вместо воды оказался уксус.



В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, а Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий воды "Джермук" для проверки на безопасность.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №38/П от 04.03.2024, стр. 6