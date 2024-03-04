 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.03.2024
00:59  Патриарх РПЦ Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
00:44  Освобождение Болгарии. 3 марта 1878 г. был подписан мирный договор между Россией и Османской империей (уроки истории)
00:21  Китай зашел на второй круг. Пекин снова занялся примирением Москвы и Киева, - Къ
00:10  Как в Афганистане критикуют Пакистан и Таджикистан, - Лариса Шашок
00:03  Страны ОПЕК+ решили продлить добровольное снижение добычи нефти до конца июня
00:02  Иран избрал выборщиков аятоллы, - Эльнар Байназаров
00:01  На каком языке говорит История, - Александр Неклесса

00:00  Поздно пить "Джермук". Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада, - С.Строкань
Воскресенье, 03.03.2024
20:02  Еще один Abrams и машина разминирования на базе "Abrams" уничтожены рос-бойцами под Авдеевкой
19:23  Эрдоган и Путин... весна, потом осень, так когда же зима? - Хосни Махали
19:19  "Ползучее наступление". Россия готовит почву для прорыва, - Кшиштоф Подгурский
18:32  Тимофей Бордачев: Шутки Макрона затянулись. Пора наказать шалуна
17:29  Потопленный хуситами британский сухогруз вез ядовитые удобрения. Красное море протухнет от сульфата аммония
14:52  Американский империализм - против прав человека, - В.Пироженко
12:49  Загадка рейса MH370: в десятилетней тайне исчезновения малайзийского "Боинга" появились новые доказательства
12:26  Задержан и обвинен в коррупции директор РГП "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов
11:13  Китайский фактор. Почему Россия является естественным союзником КНР, - Н.Вавилов
11:08  Умер казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам
11:06  США навязывают Узбекистану хлопок, вооружения и антироссийские санкции
11:03  Французская Voltalia начала строить солнечную электростанцию в Узбекистане
11:01  Американские финансисты напали на Китай и отступили, - Дм.Косырев
10:59  Запад превращает поражение Украины в свое собственное, - Петр Акопов
10:58  Продукция иранской "оборонки" приобретает все большую мировую славу, - "Hamshahri"
10:52  Daily Express: Путин объявил о готовности ракеты "Сатана-II" к боевому дежурству
09:33  Западная культура против русской цивилизации, - Ростислав Ищенко
09:30  Названа причина массовой гибели лошадей на юге Казахстана
08:47  Кто виноват в армянской катастрофе? - Нерсес Арутюнян
01:29  В Узбекистане значительно увеличены штрафы за вырубку деревьев
00:57  Болгарские правители подарили Зеленскому исторический артефакт - меч хана Кубрата
00:38  "Яростные муллы" нашли подход к странам Центральной Азии, - Лариса Шашок
00:34  "Русские везде". Французы сходят с ума из-за "российской угрозы, - Жорж Мишель
00:30  "Это немыслимо!" Поляки блокируют украинскую границу, а белорусскую - нет
00:29  Трамп победил Хейли на партийном собрании в Мичигане с результатом 98% голосов
00:25  Эталонная модель: помирить западный "садик" и мировые "джунгли" может Китай
00:13  В Подмосковье найдена уникальная монета - полтина с Елизаветой
00:08  Угрожает ли миру финансовый "нейропузырь", - А.Башкатова
Суббота, 02.03.2024
20:24  В России стартовал Всемирный фестиваль молодежи
20:00  УкрБПЛА добрался до Питера
17:50  Искусственный интеллект окончательно сошел с ума, - В.Прохватилов
17:47  РосМинюст внес "движение ЛГБТ" в реестр экстремистских организаций
17:19  "Газпром" проскочил турецкие потрясения
16:02  Сводки с УкрФронта. Контрудар ВСУ под Авдеевкой: Два котла под Орловкой и "мясорубка" в Бердычах
14:42  Когда лопнет пузырь на рынке недвижимости Ташкента?
14:35  Сколько мне еще сидеть? Суды и прокуратура Алматинской области – рассадник "правосудия", - К.Сыроежкин
14:33  Новым владельцем заправок "Узбекнефтегаза" стал придворный олигарх Камилов-младший
14:32  Китай запускает проект по благоустройству заливов
14:30  Почему Запад так яростно бьется за неприкосновенность энкэошников? - "ВечБишкек"
13:05  "Центр зеленого водорода" создадут в Узбекистане при поддержке США
12:48  Американская трагедия. К 110-летию учреждения Федерального резерва США, - В.Катасонов
11:52  Отважный Шольц. Война исподтишка или психическая атака? - А.Белов
09:47  Канада – заповедник нацистов и особо опасных преступников, - А.Веселов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Поздно пить "Джермук". Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада, - С.Строкань
00:00 04.03.2024

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал обвал в российско-армянских отношениях, впервые предупредив, что Москва может "пересмотреть очень многое" и пойти на "практические шаги" в ответ на дружбу Еревана с "врагами России". В то время как Сергей Лавров призвал отдаляющегося от Москвы союзника сделать окончательный выбор, заявления армянского руководства указывают на то, что этот выбор уже сделан. В Ереване называют "стратегической ошибкой" ставку на Москву после распада СССР и рассчитывают, что новым гарантом безопасности и ведущим партнером станет Запад, а не Россия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума расставил все точки над i касательно отношений с Арменией

Признание того, что в российско-армянских отношениях наступила новая реальность, о которой до этого официальные лица в Москве предпочитали не рассуждать, глава МИД России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по завершении Антальского дипломатического форума.

Одним из участников был и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, который встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и заместителем главы МИД Великобритании Лео Докерти. В свою очередь, Сергей Лавров, который традиционно общается с представителями как Армении, так и Азербайджана, на этот раз провел встречу только с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча с Араратом Мирзояном, которая могла бы снизить нарастающую напряженность в отношениях, не планировалась. В итоге главы МИД России и Армении провели целых три дня на Антальском дипломатическом форуме, но так и не нашли возможности провести переговоры с глазу на глаз. На итоговой же пресс-конференции Сергей Лавров дал развернутую оценку отношениям с Ереваном. Он не стал обходить острые углы и подбирать обтекаемые дипломатические формулировки. Ряд моментов из уст представителя высшего российского руководства применительно к Армении прозвучали впервые.

Ереван и Брюссель расширяют взаимодействие несмотря ни на что
"Чтобы говорить, что с 1991 года Армения взяла во всем ошибочный курс в отношениях с Россией, нужна, мягко говоря, политическая смелость",- предупредил Сергей Лавров. В связи с этим он указал на то, что продолжение Ереваном нынешнего курса может вынудить Москву "пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях". "Те заявления, которые звучат на ежедневной основе из уст армянского руководства, заставляют задуматься над тем, что в реальности происходит и как это учитывать в наших практических шагах",- отметил Сергей Лавров.

"Армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, которые обхаживают Ереван, которые обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и теми интеграционными структурами, которые созданы в нашем общем регионе. Запад не скрывает этого. Это главная цель Запада и в отношениях со странами Центральной Азии, и с Арменией, и с другими государствами постсоветского пространства",- продолжал он.

"В Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей",- констатировал Сергей Лавров, призвав армянское руководство сделать окончательный выбор - определиться со статусом своего "замороженного членства" в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участия в Евразийском экономическом союзе, который "им все еще интересен, так как от него Армении кое-что перепадает". Напомним, что в самом проблемном для отношений с Москвой году Армения по иронии судьбы стала председателем ЕАЭС.

"Такая не очень приглядная картина складывается. Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах",- резюмировал глава российской дипломатии.

Если Сергей Лавров только призывает Ереван сделать окончательный выбор, предупреждая о последствиях, то армянская сторона уже определилась с выбором новой стратегии развития и обеспечения безопасности и не видит в ней прежнего места для России.

Незадолго до выступления российского министра в Анталье секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость Армении от России, которая возникла сразу после распада СССР.

"По всем направлениям - политическому, экономическому, военно-политическому, научному - Армения была в большой зависимости от России, и эта было частью нашей общей безопасности. Когда с 2020 года мы увидели, что эта система не работает, мы начали предпринимать шаги, чтобы найти альтернативы для обеспечения безопасности",- заявил Армен Григорян в интервью "Общественному телевидению Армении".

По его словам, система безопасности "не работала как в двустороннем, армяно-российском формате, так и многостороннем - в рамках ОДКБ", и, после того как Россия якобы приняла решение не помогать Армении, система безопасности полностью рухнула.

Затронув одно из ключевых направлений союзнических отношений Москвы и Еревана - военно-техническое сотрудничество, господин Григорян продекларировал его обвал, произошедший после второй карабахской войны.

"По состоянию на 2020 год 96% всего военно-технического сотрудничества Армении приходилось на Россию. С января 2021 года Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами. В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%",- продолжал Армен Григорян, добавив, что это был "выбор России".

Главным партнером в области обеспечения безопасности страны в Ереване называют Париж. "Франция имеет ключевое значение в сфере обеспечения безопасности. Франция поставляет нам первоклассное вооружение, как вы понимаете, этот вопрос любит тишину, и мы не можем декларировать все, что получаем",- многозначительно заметил глава армянского Совбеза.

Не обошел он стороной и инвестиционное сотрудничество, сообщив, что "Россия решила не осуществлять инвестиции в Армении" и в итоге за прошлый год оказалась на третьем месте, пропустив вперед ОАЭ и крошечный Люксембург.

"За первые девять месяцев 2023 года ведущим инвестором в Армении стали Объединенные Арабские Эмираты - примерно $250 млн, второе место занимает Люксембург, за ним идет Россия - менее $50 млн. Эти процессы - результат выбора самой России",- продолжал сыпать обвинениями Армен Григорян.

Никол Пашинян формирует прозападную стратегию Еревана
Еще одно громкое заявление сделал в конце прошлой недели спикер армянского парламента Ален Симонян, сообщивший о том, что Армению якобы пытались принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. По словам господина Симоняна, этот план был сорван во время парламентских выборов в 2021 году, когда руководство страны во главе с премьером Пашиняном осталось у власти. "Армянский народ в 2021 году решил геополитический вопрос, своим выбором сорвал большой геополитический план",- заявил спикер армянского парламента. На уточняющий вопрос, были ли сделаны закулисные предложения Еревану по вступлению в Союзное государство, он отметил, что не хотел бы вдаваться в подробности. "Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно",- отметил он.

Реклама - продолжение ниже

Символичным фоном ухудшения российско-армянских отношений стал скандал вокруг популярной у российских потребителей минеральной воды "Джермук", вспыхнувший в середине февраля. Триггером послужила история во Владикавказе, житель которого получил смертельный ожог пищевода, после того, как сделал глоток из бутылки с этикеткой воды "Джермук", в которой вместо воды оказался уксус.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, а Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи отдельных партий воды "Джермук" для проверки на безопасность.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №38/П от 04.03.2024, стр. 6

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709499600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли изменения в закон по снижению административной нагрузки на бизнес
- Выставка картин казахстанского художника Ерболата Толепбай прошла в столице
- Спикер Мажилиса встретился с Послом России в Казахстане
- Фракция "AMANAT": проект "Ауыл аманаты" доказывает свою эффективность
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть политику "Байтерека" в части поддержки отечественных производителей
- Состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Нужны конкретные действия - Тамара Дуйсенова о системе профквалификации
- В Правительстве вырабатывают ряд комплексных подходов и системных мер в сфере земельных отношений
- Новое назначение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  