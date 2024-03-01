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Иран избрал выборщиков аятоллы, - Эльнар Байназаров
00:02 04.03.2024

01.03.2024,

Прошедшее голосование должно заложить фундамент для транзита верховной власти
1 марта в Иране прошли выборы в парламент и Совет экспертов - орган, который избирает верховного лидера страны. Последнее особенно актуально, учитывая, что аятолле Али Хаменеи уже 84 года. Впрочем, весь ход избирательной кампании настраивал на то, что ожидать каких-то значительных внутренних или внешнеполитических перемен не стоит: консерваторы не собирались выпускать рычаги власти из рук. "Фронт реформ" - альянс из 16 реформистских партий и организаций - даже не стал выдвигать своих кандидатов. На этом фоне основная интрига была связана с тем, окажется ли явка минимальной с момента Исламской революции 1979 года.

Значение парламента в вертикали власти Исламской республики невелико и в основном ограничено экономикой. А вот роль Совета экспертов, состоящего из 88 авторитетных мусульманских законоведов, критически важна. Например, этот орган имеет право разрабатывать и утверждать поправки к конституции, а также отправить высшего руководителя Ирана в отставку. И именно он будет контролировать передачу власти следующему аятолле, если 84-летний Али Хаменеи скончается или решит уйти в отставку. Наиболее вероятным его преемником на посту аятоллы сейчас считается президент Эбрахим Раиси, учившийся в духовной академии у Али Хаменеи. Еще один претендент - консервативный клирик Садек Лариджани - его семья на протяжении последних 40 дет считается одной из наиболее влиятельных в Исламской республике.

Пятничные выборы состоялись примерно на 60 тыс. участках, где дежурили более 300 тыс. военных и полицейских.

Эти меры были связаны с недавними терактами и неспокойной обстановкой в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, где действуют боевики. Так, в январе во время памятных мероприятий в четвертую годовщину убийства генерала Касема Сулеймани произошли взрывы в Кермане, погибли 94 человека. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). За день до выборов, 29 февраля, в Систане и Белуджистане были ликвидированы два террориста, планировавшие совершить теракты на избирательных участках. А непосредственно в день голосования в округе Мейбод в центральной части страны полиция также предотвратила теракт: злоумышленник накинулся с ножом на священнослужителя, однако полиция успела вовремя вмешаться.

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Проблемы с безопасностью не могли не сказаться на явке. Из опросов общественного мнения от полуофициального социологического агентства Ispa следовало, что она составит 38,5% - это минимум с момента Исламской революции 1979 года. Другие исследования показывали, что проголосовать собирается 41% иранцев, что тоже крайне мало.

Впрочем, еще более значимый, чем безопасность, фактор - всеобщее разочарование избирателей.

С момента масштабных протестов 2022 года у многих иранцев сохраняется запрос на перемены, однако консервативные власти страны отказываются идти навстречу этой части общества. Вместо этого они сосредоточились на антизападной риторике, еще больше ужесточившейся с начала войны в Газе. На этом фоне для иранцев единственным способом выразить свое недовольство курсом властей было игнорирование электоральных мероприятий. Тем более что голосовать им было особо не за кого: "Фронт реформ" - альянс из 16 реформистских партий и организаций - в знак протеста против политики властей отказался выдвинуть своих кандидатов.

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Напомним, что на предыдущих выборах в 2020 году большинство кресел в 290-местном парламенте получили консервативные силы. Страна отказалась от реформаторского курса, который пытался воплощать в жизнь Хасан Роухани (занимал пост президента в 2013–2021 годах). Политик верил в возможность договориться с Западом - именно его кабинет в 2015 году заключил "ядерную сделку" по сдерживанию иранской атомной программы в обмен на смягчение санкций. В этом году Хасана Роухани даже не допустили до участия в выборах в Совет экспертов: обладающий такими полномочиями надпарламентский орган Совет стражей конституции запретил политику выдвигать свою кандидатуру. Как пишет иранист, редактор портала Amwaj Media Мохаммед Али Шабани, решение верховных властей стало еще одним показателем того, что сторонники реформ и хотя бы относительной нормализации отношений с Западом полностью потеряли доверие Али Хаменеи.

Велика ли угроза войны Исламабада и Тегерана
Аятолла Хаменеи проголосовал в Тегеране ранним утром. И заявил, что высокая явка будет "проявлением национальной мощи и разочарует врагов Ирана". Президент Раиси призвал общественность сделать 1 марта 2024 года "славным днем для иранской нации". Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами был более воинственен в своей риторике: он отметил, что "каждый голос подобен ракете, которая стреляет в самое сердце врагов".

Цифры по явке должны были быть обнародованы после подписания номера в печать. Но уже в пятницу утром появились сигналы того, что особого энтузиазма выборы все-таки действительно не вызвали: власти решили на два часа продлить время работы избирательных участков.

Эльнар Байназаров

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709499720


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