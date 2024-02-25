Как в Афганистане критикуют Пакистан и Таджикистан, - Лариса Шашок

00:10 04.03.2024

25.02.2024



Передовые медиатехнологии под слоганом "Оплот идеологической борьбы"



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН.



Пакистан с 1 ноября 2023 года высылает на автобусах афганских нелегалов.

В последнее время взгляды экспертов приковывает интернет-издание "Аль-Мирсад", выражающее позицию, близкую руководству афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ). Точная природа отношений "Аль-Мирсада" с режимом талибов неизвестна, однако в его многоязычных интернет-аккаунтах (на английском, урду, пушту и узбекском языках) регулярно публикуются материалы и видео в русле политики "Талибана". На его связь с афганскими властями косвенно указывает и то, что рост влияния "Аль-Мирсада" происходит на фоне борьбы "Талибана" с конкурирующими экстремистскими силами, особенно с организацией "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ).

Ряд экспертов сходятся во мнении, что издание "Аль-Мирсад" действует как своего рода совместное предприятие "Талибана" и террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Данная версия является правдоподобной с учетом опыта использования "Аль-Каидой" передовых медиатехнологий для распространения информации. На связь между организациями также указывает положительное освещение изданием деятельности "Аль-Каиды". Одним из примеров тому является публикация "Аль-Мирсада" от 8 октября 2023 года, в которой предлагалась ревизионистская версия терактов 11 сентября 2001 года.



Англоязычный лозунг "Аль-Мирсада" со словами "Оплот идеологической борьбы" указывает на роль издания в противодействии идеям, подрывающим авторитет "Талибана". Действительно, большая часть публикаций сосредоточена на дискредитации противников талибов в лице "ИГ-Хорасан", а также правительств Таджикистана и Пакистана.



Пристальное внимание издания к деятельности "ИГ-Хорасан" наблюдается на фоне активизации подконтрольных террористической группировке СМИ, целью которых является идеологическая обработка представителей таджикской общины Афганистана (второй по величине этнической группы страны) через таджикскоязычные Telegram-каналы. Вероятно, именно поэтому "Аль-Мирсад" совершает регулярные нападки на "ИГ-Хорасан" в информационном поле, начиная от критики ее подхода к джихаду и заканчивая осуждением ее молчания по поводу войны в секторе Газа.



Публикации о Пакистане отражают усиление напряженности между "Талибаном" и Исламабадом из-за продолжающейся депортации афганских граждан, нелегально проживающих на территории Пакистана. Власти Пакистана утверждают, что решение о депортации 1,7 млн человек было принято из соображений внутренней безопасности. Сообщается, что гражданами Афганистана было совершено 14 из 24 самоподрывов террористов-смертников, произошедших в Пакистане в 2023 году. Очевидно, что сам "Талибан" также обеспокоен тем, как возвращение беженцев повлияет на безопасность Афганистана. Издание критикует и отсутствие поддержки Пакистаном повстанческих группировок, действующих в контролируемом Индией Кашмире.



"Аль-Мирсад" сообщал, что "Талибан" неоднократно делился информацией об угрозе со стороны "ИГ-Хорасан" с правительствами Пакистана и Ирана, однако Исламабад не предпринимал никаких действий против главарей террористических ячеек на своей территории. Тем не менее, согласно неофициальным источникам, недавно "Аль-Мирсад" получил указание от спецслужб "Талибана" прекратить на неопределенный срок публикацию контента, подвергающего критике действия пакистанских властей.



Издание также резко критикует правительство Эмомали Рахмона в соседнем Таджикистане, с которым у "Талибана" складываются негативные отношения на фоне регулярных жалоб Душанбе на пограничные угрозы и незаконный оборот наркотиков. Примечательно, что в публикации издания от 21 сентября, направленной против правительства Таджикистана, президент Рахмон упоминается под русифицированным вариантом своей фамилии Рахманов, которую он носил в советское время. "Аль-Мирсад" называет его "коммунистом", ответственным за активизацию "ИГ-Хорасан", которая якобы была спровоцирована ограничением на свободу религии в Таджикистане.



Одна из недавних публикаций "Аль-Мирсада" вызвала ожесточенные споры, так как в ней выдвигалось предположение, что смертники, участвовавшие в теракте в иранском Кермане 3 января, могут быть гражданами Таджикистана. В ней фигурируют все те же обвинения в связях таджикской разведки с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). А Таджикистан назван новым "центром производства" боевиков ИГ, представляющим значительную угрозу региональной и глобальной безопасности.



Помимо освещения региональных проблем и политики "Талибана" существенную часть своих публикаций на платформах X и YouTube "Аль-Мирсад" посвящает текущим глобальным вопросам, таким как поддержка Палестины в арабо-израильском конфликте и обвинение США в активизации ИГ. Таким образом, "Аль-Мирсад" демонстрирует инновационный подход к работе СМИ, одновременно продвигая проталибскую риторику, освещая ключевые глобальные проблемы и охватывая широкую аудиторию.



На сегодняшний день правовая основа для блокировки аккаунтов "Аль-Мирсад" в СМИ и социальных сетях отсутствует. Издание не занимается деятельностью, которая представляет собой нарушение пользовательского соглашения, например призывами к насилию. Более того, движение "Талибан", деятельность которого "Аль-Мирсад" продвигает, не признано рядом государств, в том числе США, террористической организацией. Однако в качестве таковых были обозначены "Аль-Каида" и "Техрик-е-Талибан Пакистан" (запрещена в России). Дальнейшее исследование деятельности данного интернет-издания может выявить очевидные связи между ним и официально признанными террористическими организациями. Что, в свою очередь, даст компаниям, владеющим социальными сетями, правовую основу для удаления учетных записей "Аль-Мирсада". По этой причине компетентным органам следует внимательно следить за продвижением информационной повестки "Аль-Мирсада".