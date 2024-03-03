Китай зашел на второй круг. Пекин снова занялся примирением Москвы и Киева, - Къ

00:21 04.03.2024 03.03.2024,



Китай решил вновь попытать счастья в посредничестве между Россией и Украиной. 2 марта спецпосланник правительства КНР по Евразии, возглавляющий делегацию Китая по урегулированию российско-украинского конфликта, Ли Хуэй побывал в Москве, откуда он отправится на Украину, в Польшу, Бельгию, Францию и Германию. При этом, как и в случае с прошлогодним турне господина Ли по тому же маршруту и с той же целью, больших ожиданий от миротворческих усилий Пекина ни у кого нет. Тем не менее самому Китаю нынешние старания на российско-украинском направлении могут принести вполне ощутимые имиджевые дивиденды.



Без России никуда

Решение Пекина устроить второй раунд челночной дипломатии стало несколько неожиданным. С одной стороны, выступая на февральской конференции по безопасности в Мюнхене, глава китайского МИДа Ван И заметил, что Китай, хоть и непричастен к российско-украинскому конфликту и не участвует в нем, тем не менее "неустанно работает над организацией мирных переговоров". С другой - по данной тогда же господином Ваном оценке, условия для мирных переговоров между Украиной и Россией еще не созрели, что большинство наблюдателей восприняли как неготовность КНР активно участвовать в посреднических усилиях. По крайней мере в ближайшее время.



Тем не менее в минувшую среду в Пекине сообщили, что спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии и глава китайской делегации по урегулированию кризиса вокруг Украины Ли Хуэй отправляется в турне, в ходе которого он посетит Россию, Украину, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, а также Германию, Францию и Польшу. "За всем этим стоит только одна цель, которой Китай надеется достичь, а именно: добиться консенсуса для прекращения конфликта и проложить путь к мирным переговорам",- пояснила в тот же день официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



Первым пунктом турне господина Ли стала Москва, где 2 марта он провел переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Согласно заявлению российского МИДа по итогам встречи, Москва и Пекин сошлись на том, что "любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", а "продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".



Такие формулировки стали явным отсылом к намерению украинского президента Владимира Зеленского, поддерживаемого западными союзниками, устроить нынешней весной так называемый саммит мира в Швейцарии для детального обсуждения выдвинутой им "формулы мира".



В конце февраля господин Зеленский предложил позвать на готовящийся саммит и Россию, но лишь затем, чтобы вручить представителям Москвы готовый и согласованный без нее план урегулирования. На все прошлые международные встречи, посвященные украинской "формуле мира", прошедшие в разное время в Копенгагене, Джидде и на Мальте, представителей России не звали даже в таком качестве.



К слову, как сообщал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после встречи с Ван И на полях Мюнхенской конференции, он обсуждал план проведения "саммита мира" и с китайской стороной. Однако в китайском заявлении по итогам встречи даже не было упомянуто, что эта тема в принципе поднималась.



Работа на имидж и на будущее

С самого начала конфликта на Украине Китай старался представить себя нейтральной стороной. Но убедить в этом Запад у Пекина не получилось. На фоне крепнущих политических и экономических связей Пекина с Москвой и заявлений о "безграничной дружбе" двух стран китайскую сторону то и дело критиковали за отказ осудить Россию, винили в поддержке ее военных усилий и подрыве антироссийских санкций.



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Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко о тех, кто не поддается давлению западного лагеря

Никакого энтузиазма не вызвал и китайский мирный план по Украине, представленный чуть более года назад. Он состоял из 12 пунктов и, по сути, взывал ко всему хорошему против всего плохого: уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.



Первая реакция Кремля на китайский документ оказалась довольно сдержанной, и лишь через месяц, принимая в Москве председателя КНР Си Цзиньпина, президент РФ Владимир Путин дал свою оценку усилиям Пекина. Многие пункты китайского мирного плана по Украине "созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", подчеркнул в марте 2023 года господин Путин, не преминув отметить, что "такой готовности" Кремль пока не наблюдает.



А вот в США и Европе китайский план раскритиковали. "Если этому аплодирует Путин, то что может быть в таком плане хорошего?" - отреагировал на китайскую инициативу президент США Джо Байден. Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что, "изучая план, следует иметь в виду хорошие отношения Москвы и Пекина", а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и вовсе заявил, что "на самом деле это не мирный план, это документ с изложением позиции, в котором Китай свел воедино все свои позиции, высказанные с самого начала".



Неудивительно, что на таком фоне первый раунд челночной дипломатии, который Ли Хуэй предпринял в мае прошлого года (тогда он проехался по тем же столицам, что и сейчас), так ни к чему и не привел. И по итогам того 12-дневного европейского турне господину Ли только и осталось констатировать, что сейчас "довольно сложно" усадить все стороны за стол переговоров.



Нынешнюю попытку Пекина продемонстрировать свою добрую волю и попытаться привести враждующие стороны к какому-то общему знаменателю некоторые аналитики связали с тем, что усталость от войны на Украине, понимание, что санкции против России не особо работают, а неудачи украинских войск могут создать возможности для переговоров о прекращении огня.



Впрочем, особых ожиданий на то, что по итогам этого турне стоит ждать каких-то прорывов, у экспертов не возникло.



Рост торговли Китая с Россией не компенсировал ему потерь на глобальном рынке

Как отметил газете South China Morning Post специалист по России из Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань, в Пекине осознают, что будущее войны зависит от Москвы и Киева, "а не от влияния третьей страны". И предположил, что нынешняя поездка Ли Хуэя отчасти служит цели Пекина улучшить связи с Европой. "Неожиданное повторное появление Ли Хуэя через несколько дней после второй годовщины полномасштабного вторжения России на Украину вызвано не посредничеством, а попыткой улучшить имидж в Европе",- подтвердила эту мысль тому же гонконгскому изданию и аналитик по Китаю из Польского института международных отношений Юстина Щудлик.



По словам же научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александра Лукина, своими посредническими усилиями китайцы преследуют две цели.



"Во-первых, они работают на свой имидж, показывая, что Китай борется за мир, и позиционирует себя лидером Глобального Юга, большинство государств которого не заинтересованно ни в каких конфликтах",- пояснил китаист "Ъ".



Во-вторых, по словам господина Лукина, Китай работает на будущее. "Китайцы считают, что принципы, которые они предлагают - невмешательство во внутренние дела, сохранение территориальной целостности, но в то же время учет законных озабоченностей в области безопасности всех сторон,- это основа для решения всех международных конфликтов. И они пытаются распространить этот свой подход и сделать его общепринятым, причем в каком-то смысле в противовес Западу, который считает, что только его интересы стоит учитывать, а в интересах остальных - Запада слушаться",- резюмировал собеседник "Ъ".



Наталия Портякова Источник - Коммерсантъ

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