От нефти ждут исторический скачок

00:30 04.03.2024

Рынок нефти оказался на пороге перемен



Tекст: Ольга Самофалова



Нефтяные цены находятся на среднем уровне за последние 50 лет. Однако оставаться долго на таком уровне они не могут. Это значит, что нефтяной рынок стоит на пороге серьезных изменений: либо роста до 110 долларов, либо обвала до 50 долларов за баррель. При каких условиях возможны такие сценарии и какой наиболее вероятен?



Сейчас цена Brent в 82 доллара за баррель близка к средней цене с поправкой на инфляцию за последние 50 лет. Однако за последние 50 лет нефть редко торговалась долго на таком среднем уровне. Длительные периоды цена была то выше, то ниже. Такой вывод делают аналитики "БКС Мир инвестиций" на основе динамики реальных цен на нефть с конца 60-х годов, то есть перед эмбарго, которое ввели арабские страны в 1973 году и запустили тем самым первый нефтяной кризис.



"Цены на нефть находятся вблизи долгосрочных значений середины цикла. Однако история показывает, что цены редко задерживаются на среднем долгосрочном уровне, и относительно скоро можно ожидать ралли до 110 долларов за баррель или коррекции до 50 долларов", – считают аналитики "БКС Мир инвестиций". По их оценке, движение к 110 или к 50 долларам за баррель вполне возможно в течение нескольких лет. В любом случае "когда-нибудь спрос и предложение нарушат равновесие, и цены на нефть либо опустятся, либо существенно вырастут, чтобы устранить этот дисбаланс".



"Я склонен согласиться с утверждением, что нефтяные котировки в ближайшее время ждет коррекция вверх либо вниз. Страны ОПЕК+ в последнее время проводят совершенно однозначную политику: их усилия направлены скорее на поддержание доходности, чем на балансировку рынка. США же, на мой взгляд, не смогут "выбросить" на рынок достаточно углеводородов, чтобы полностью парировать возможные эффекты. Так что, на мой взгляд, с наибольшей вероятностью цены в ближайший год будут стремиться к порогу в 110 долларов за баррель", – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.



"Чтобы нефть пошла по восходящей траектории, необходим, во-первых, более высокий рост потребления, чем прогнозировался, прежде всего в азиатских странах, Индии и Китае. Это возможно, например, если Индия начнет проводить активную автомобилизацию. Одновременно с этим должны снижаться объемы добычи нефти, причем как в странах, входящих в ОПЕК, так и не входящих в ОПЕК. Речь идет не о каком-то целенаправленном снижении, а именно о снижении как фундаментальном факторе, когда невозможно добывать больше", – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.



Фундаментальное падение добычи, по его мнению, вполне возможный сценарий, учитывая тот факт, что нефтяная отрасль уже много лет недоинвестирована из-за постоянного запугивания перспективами энергетического перехода к возобновляемым источникам энергии. В итоге крупных добычных проектов, где возврат инвестиций занимает много лет, становится все меньше.



Впрочем, на первом этапе такое падение добычи может оказаться незаметным на общем фоне производства и из-за вмешательства в рынок ОПЕК+, считает Юшков. "По мере истощения какого-то месторождения, например, в США, цена будет подрастать, но ОПЕК+ будет тормозить рост цен, чтобы не убить спрос. Для этого крупные участники – Россия, Саудовская Аравия, Ирак и другие – могут увеличить добычу и компенсировать падение добычи в других странах, не входящих в ОПЕК", – объясняет эксперт ФНЭБ.



По его оценке, средний уровень цены продержится долго именно благодаря существованию ОПЕК+, у которой есть инструмент регулирования предложения и цены: он не дает цене существенно упасть и не дает цене существенно вырасти.



Когда цена начинает падать, члены ОПЕК+ снижают добычу, и, наоборот, когда цена начинает расти – повышают добычу. Если, конечно, не прилетит каких-то "черных лебедей" в виде крупной революции в какой-либо стране или другое, замечает эксперт.



"Я думаю, что за счет ОПЕК+ мы будем видеть довольно стабильную картину. Другой вопрос, какую цену ОПЕК будет считать справедливой: 70-80 долларов за баррель, 80-90 долларов или 90-100 долларов? Это вопрос открытый. Я думаю, что сегодня ОПЕК+ считает приемлемым коридор в 80-90 долларов за баррель. И если реальная цена будет выходить за этот коридор либо вниз, либо вверх, то ОПЕК+ будет либо увеличивать, либо уменьшать объемы производства", – считает Игорь Юшков.



Поэтому обвал нефтяных цен до 50 долларов за баррель в среднесрочной перспективе возможен, скорее, только при развале ОПЕК+, если стороны не смогут договориться о сокращении объемов производства, потому что один или несколько участников откажутся снижать добычу из-за нежелания сдавать долю на рынке, говорит эксперт.



"Со стороны потребления представить себе глобальный кризис сейчас сложно. Наоборот, в условиях низких цен что на нефть, что на газ мы видим рост потребления. Только если каждый игрок начнет добывать по максимуму, тогда будет переизбыток предложения, и мы увидим понижение цены", – добавляет Юшков.



Что касается российской экономики, то ей невыгодны никакие экстремальные сценарии – ни сверхвысокая цена на нефть, которая убивает спрос, ни сверхнизкая цена на нефть, которая убивает производство. Минфин запланировал бюджет на 2024 года с дефицитом в 1% ВВП исходя из курса доллара в 90 рублей и 70 долларов за баррель нефти Urals (и исходя из стоимости нефти марки Brent на уровне 75 долларов за баррель). "Поэтому Россию устроит коридор цены в 70-80 долларов за баррель. Если нефть будет торговаться ближе к 80 долларам, то это позволит нашему бюджету сверстаться без дефицита", – говорит Юшков.



"Исторически Россия закладывала в бюджет заниженные параметры цены нефти, что позволяло активно накапливать резервы. Однако в этом году бюджетный прогноз по цене на нефть выглядит более рискованным, поскольку существует вероятность более низких цен в течение года", – считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.



Впрочем, по его словам, важно, как долго низкие цены будут удерживаться. "Небольшие отклонения стоимости нефти от прогнозных значений можно компенсировать увеличением долга или средствами резервных фондов. Более заметный дефицит придется сокращать за счет секвестра, то есть урезания расходов бюджета", – говорит Евстифеев.