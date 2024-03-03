Освобождение Болгарии. 3 марта 1878 г. был подписан мирный договор между Россией и Османской империей (уроки истории)

00:44 04.03.2024 Освобождение Болгарии

3 марта 1878 г. был подписан мирный договор между Россией и Османской империей

Елена Рудая

03.03.2024

Освобождение Болгарии

Так закончилась очередная Русско-турецкая война, начавшаяся в 1877 году. Почти вся европейская часть Османской империи была завоевана русскими войсками, и только Константинополь не был взят из-за вмешательства западных держав. Эти плоды русской победы, бои под Плевной, героическая оборона Шипкинского перевала, стали достойным завершением эпохи балканского Освобождения.



Русская армия и вступила на Балканский полуостров в ответ на жестокое и кровавое подавление в 1976 году восстаний балканских народов, которым Россия с XVI века оказывала моральную, материальную и дипломатическую поддержку. Именно поэтому образование автономной Болгарии наряду с полной независимостью Сербии, Черногории и Румынии были значительной частью той мирной программы, которую Россия предлагала на переговорах в Сан-Стефано и позже на Берлинском конгрессе. Это была принципиальная позиция России, обусловленная целями и задачами российской внешней политики, выработанными в горниле международной жизни на протяжении веков. С древнейших времен они формулировались как защита своей земли, защита веры и защита миропорядка, основанного на христианских ценностях. И в этой программе особое внимание уделялось национальной государственности, которая рассматривалась как центральное понятие любой системы международных отношений, способной обеспечить мирное существование всех стран и народов.



В 1878 году России не хватило сил отстоять эту программу. Берлинский конгресс, созванный по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, заменил Сан-Стефанский договор многосторонним соглашением между Англией, Францией, Германией, Австро-Венгрией, Россией и Турцией, которое продлило турецкое владычество над несколькими миллионами славян. Территория Сербии и Черногории была значительно урезана. Создать единое Болгарское государство не удалось - Южная Болгария осталась под властью Турции, в составе автономного Болгарского княжества были включены только София и Варна.



И все-таки это была большая победа, особенно для болгар, которые, потеряв свою государственность в конце XIV века, на протяжении пяти веков хранили историческую память о нем, веру и язык.



С момента появления автономной Болгарии на международной арене Россия была заинтересована в том, чтобы это было сильное православное и дружественное России государство.



Было ли это проявлением великодержавных направлений во внешней политике? Безусловно. Но исторически сложилось так, что понятие великодержавности всегда русской стороной рассматривалось не как вмешательство в жизнь и уклад многочисленных народов, а как ответственность за дальнейшее развитие, вплоть до сохранения идентичности, поскольку расширение российского влияния сопровождалось экономической помощью, помощью в решении задач обеспечения независимости, укреплением веры и обогащением культуры.



С благодарностью к России за ту роль, которую она сыграла в восстановлении Болгарии, болгары похоронили с почестями героев, проливших кровь за освобождение, в их честь стали воздвигать памятники и по православной традиции храмы.



Самым величественным стал храм в честь Александра Невского построенный в центре Софии на деньги, выделенные Народным собранием, и народные пожертвования.



3 марта в Болгарии стали отмечать как национальный праздник День Освобождения от турецкого ига.



Для того, чтобы понять и прочувствовать, как болгары отмечают этот день, надо съездить в Болгарию. Мне повезло. В первый раз я увидела это в 1978 году, когда Болгария отмечала 100 лет со дня Освобождения. Магия юбилейной даты в сочетании с тем фактом, что Болгария и Советский Союз в тот момент, по идеологическим соображениям, на официальном уровне всячески подчеркивали свою близость, придало особую грандиозность праздничным мероприятиям. Все начиналось рано утром с торжественной литургии в храмах. В Софии в храме Александр Невский службу совершили два Патриарха - приехавший в Болгарию Патриарх Московский и всея Руси Пимен и Болгарский Патриарх Максим. А днем по всей стране проходили митинги, возложения венков и цветов. Города казались красными от гвоздик и роз, флагов и транспарантов. Наибольшее впечатление произвела минута молчания в память о тех, кто погиб за свободу Болгарии, когда все присутствующие опустились на колени.



Далеко не каждый год 3 марта в Болгарии отмечали с подобным размахом и пышностью. Но никогда не было случая, чтобы в этот день не проявилось трепетное отношение болгар к своей выстраданной государственности.



В последние десятилетия вокруг праздника 3 марта разворачиваются дискуссии, меняются политические и исторические оценки. Само название праздника уже несколько раз претерпевало изменения - в соответствии с политкорректностью его пытались назвать Днем окончания османского присутствия, на американский манер просто Днем освобождения (как День независимости), добавили еще один праздник - День соединения (как намек на то, что полного освобождения Болгарии в ходе Русско-турецкой войны не произошло). Русско-турецкую войну 1877-1878 годов не признают за великую освободительную, муссируют тезис об имперских интересах России в очередной войне с турками. Современная историография пытается доказать, что Россия на Берлинском конгрессе сама содействовала разделению болгарских земель. Дошло до передергиваний и подлогов - раз в военных действиях участвовали лейб-гвардии Финляндский полк и лейб-гвардии Волынский полк, значит, заслуга освобождения Болгарии принадлежит финнам, полякам и литовцам (по аналогии с утверждением, что раз фронт назывался Украинским, значит победы одерживали не русские, а украинцы). Доходит до прямых провокаций и обманов - пресса поспешила сообщить, что в иностранных государствах прием 3 марта проходил в российском посольстве, а не в болгарском, намекая, что это праздник, скорее, русский, чем болгарский.



Цель попыток переписать историю ясна - стремление принизить значение праздника 3 марта для Болгарии. Но эти попытки не удаются. Каждый год на улицы населенных пунктов в День освобождения Болгарии от османского ига выходит значительное число людей, не желающих отказываться от своего прошлого.



к рудой 2.jpg

Официальные СМИ стараются свести информацию о торжествах к минимуму, но атмосферу всеобщей радости сложно полностью игнорировать. Люди, охваченные общим воодушевлением, несут русские и болгарские флаги, зажигают свечи, возлагают цветы к памятникам, преклоняют колена.



И в этих условиях национальный праздник - День Освобождения от османского ига - приобретает особое значение. Этот день становится полем столкновения двух точек зрения на развитие страны и мира.



Правящие круги Болгарии всегда стремились поставить свою международную и даже внутреннюю политику в зависимость об общеевропейского вектора развития. В этой своей деятельности они стремились ориентироваться на те страны, которые, как им казалось, и кажется, имеют более сильные конкурентные позиции. Несмотря на разочарования и трагедию по итогам Первой мировой войны, на позорные страницы периода Второй мировой войны, болгарские политические элиты продолжают наступать на одни и те же грабли. Реальной политике, направленной на укрепление национального государства, предпочитаются посулы на базе разговоров о "преимуществах европейской цивилизации", которые не только не приносят стране и ее гражданам никакой прибыли, но заставляют терпеть прямые убытки.



Под давлением Брюсселя и Вашингтона Болгария отказалась от использования своего основного ресурса – географического положения, а значит, и от возможности стать полноценным игроком на европейском поле, получив в обмен только огромную экономическую и внешнеполитическую зависимость. Впрочем –– это проблема всего сегодняшнего Запада.



Испытывает ли большая часть болгарского общества желание сливаться с Западом, где превалирует требование отказа от суверенитета в угоду тенденциям глобализма, где в последние десятилетия обсуждаются броские концепции, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей, где утверждают, что якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет - препятствием для процветания?



Это вопрос цивилизационного характера. Это вопрос противостояния общемировому вызову, который направлен, как сказал Президент России В.В. Путин, –– "всем вместе и каждому в отдельности".



Хочется верить, что национальные качества болгар, сформировавшиеся многовековой историей и приверженностью Вере, заставят задуматься о необходимости нового освобождения Болгарии. А Россия всегда рядом.



Сам факт существования нашего государства, обладающего преимуществом, которое основывается на историческом опыте и традиционных ценностях, дает надежду на сохранение исторической памяти и национальной идентичности.



В день болгарского национального праздника 3 марта наиболее остро ощущается, что наши народы действительно связаны многовековой культурно-духовной общностью, которую с дьявольской изобретательностью пытаются разорвать, погрузить в атмосферу ненависти.



Сегодня мы поздравляем тех, кто помнит, что они –– болгары.



С Праздником, братья!



Да е честит, нашият Празник! Источник - столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709502240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли изменения в закон по снижению административной нагрузки на бизнес

- Выставка картин казахстанского художника Ерболата Толепбай прошла в столице

- Спикер Мажилиса встретился с Послом России в Казахстане

- Фракция "AMANAT": проект "Ауыл аманаты" доказывает свою эффективность

- Олжас Бектенов поручил пересмотреть политику "Байтерека" в части поддержки отечественных производителей

- Состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

- Нужны конкретные действия - Тамара Дуйсенова о системе профквалификации

- В Правительстве вырабатывают ряд комплексных подходов и системных мер в сфере земельных отношений

- Новое назначение

