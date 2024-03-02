Какие древние праздники арийцев возродил Таджикистан?- Анна Мифтахова

00:48 04.03.2024 Какие древние праздники арийцев возродил Таджикистан?



Анна Мифтахова, Asia-Plus



Рассказываем, что это за праздники, как появились и как их принято отмечать.



Сегодня в стране отмечают четыре праздника древности, появившиеся на заре земледелия - Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон. Рассказываем, что это за праздники, как появились и как их принято отмечать.



Все четыре возрожденых земледельческих праздника связаны с поклонением силам природы. У каждого есть свои легенды, ритуалы и обычаи.



Чтобы узнать побольше о древнейших праздниках, "Азия-Плюс" побеседовала с директором Научно-исследовательского российско-таджикского института при РТСУ, бывшей заведующей кафедрой культурологии, доцентом и доктором философских наук Ольгой Ладыгиной, а также преподавателем кафедры культурологии Азалбегим Мирзоевой.



Древние праздники в современной культуре Таджикистана



Таджики – оседлый древний народ, праздники которого связаны с земледелием. С давних пор они поклонялись силам природы, от которых напрямую зависела их жизнь: уйдут морозы - можно сеять, прольет дождь – родятся всходы, придет вода – урожай не высохнет, будет тепло – плоды дозреют и можно пожинать.



Были специальные обряды, ритуалы и традиции, определенные основной хозяйственной деятельностью – земледелием, и все вместе составляло народную культуру и ее ценности.



Главными божествами были: солнце, огонь, небо, воздух, вода и земля, а основными торжествами – сезонные праздники: Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон, история которых началась 5-3 тысячелетия назад.



"Сегодня древние традиции и языческие праздники способствуют единению и сплоченности нации, и первоначального смысла поклонения силам природы не несут, – отметила Ольга Ладыгина. – Мне кажется, что они возрождены для того, чтобы новое поколение знало о древности собственного народа и его традициях. Со временем культуры обогащаются, символы и смыслы меняются, и это нормально – идет переосмысление прошлых ценностей".



Сада



Этот праздник появился более 4 тысяч лет назад, но, согласно историческим данным, особую популярность обрел в Средневековье. Он является предвестником Навруза – земледельческого Нового года. Иди Сада принято отмечать за 50 дней и 50 ночей до его наступления, так как предки таджиков и иранцев считали их по отдельности.



Однако у слова "сада" есть и второе значение: в священной книге "Авесто" упоминается, что оно одновременно означает "заход" и "восход", то есть имеет прямую связь с космическим явлением – равноденствием дня и ночи. День Сотни праздновали в 10-й день месяца Бахман, что по современному календарю приходится на 30 января.







В прошлом году праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



В поэме "Шахнаме" Фирдоуси написано, что царь Хушанг "открыл" огонь, встретив во время охоты могучего змея и бросив в него камень. Он промахнулся, но булыжник стукнулся о скалу и высек искры огня. Так царь случайно узнал секрет добычи огня и научил этому своих подданных. Также он изобрел кузнечное дело, создав орудия труда.



Благодаря этому появилось земледелие – подданные научились возделывать и орошать почву. Тогда и появился праздник Сада, который было принято отмечать весельем, смехом, развлечениями и фейерверками. Люди пели и танцевали вокруг живительного огня, накрывали богатый дастархан и объединялись в общей трапезе.



А в эпоху Ахеменидов праздник отмечали под открытым небом на холмах, где мудрецы и горожане раздавали подчиненным и крестьянам обещания и подарки, в виде предметов первой необходимости, прося взамен счастья или победы.



На Памире с давних пор в день празднования Сада принято делать тщательную уборку в доме и во дворе. Хозяйки чидов мукой рисуют на столбах Мухаммада или четырех рамах традиционного окна различные символы: огонь, небо, луну, звезды, деревья, цветы, землю, воду и прочие.



Например, огонь означает приближение тепла, звезды, небо и луна – космические изменения, смену месяцев и календарный день.



Сада был очень значимым праздником в доисламской культуре памирских народов – люди зажигали священный огонь и праздновали, а когда в других регионах Таджикистана праздник был забыт, на Памире его обязательно отмечали.



В древности были и специальные храмы огня, многие из которых уцелели, а в домах круглый очаг - священное место. Кузницы также были священны и начинали работать после зимней передышки именно в праздник Сада.



Навруз



Сегодня Навруз признан Международным праздником, и с 2010 года входит в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. Появился он у таджиков и иранцев примерно в одно время с праздником Сада – на заре земледелия.



Навруз упоминается в таких литературных источниках, как: "Шахнаме" Фирдоуси, "Осор-ул-Бакия" Беруни и "Наврузнаме" Омара Хайяма.







С языческих времен он символизирует начало Нового года, и в наши дни празднуется 21 марта. В этот период солнце входит в созвездие Овна и наступает весеннее равноденствие, после которого дни начинают удлиняться. Навруз – приход весны и начало полевых работ.



Существует множество ритуалов и обрядов подготовки к празднику.



"Был интересный ритуал, когда мальчикам и девочкам раздавали глиняные свистульки в виде драконов, с которыми они забирались на крыши и свистели, – рассказывает Ольга Ладыгина. – Дракон символизировал небесную стихию, и, таким образом, детишки призывали тучи, чтобы прошел дождь и увлажнил землю для начала пахотных работ. А после ритуала свистульки обязательно разбивали, чтобы год выдался урожайным".



Один из ритуалов "Гулгардони" сохранился до наших дней: за пару недель до праздника дети приносят цветы бойчечак (подснежник) и гули сиягуш (цветки с черными колосьями), сорванные в горах в свой населенный пункт, стучатся в дома, и с песнями о Наврузе дарят их.



Взамен хозяева одаривают их сладостями и не имеют права отказать.



На Навруз мужчины облачаются в традиционные костюмы и по традиции развлекаются участвуя в спортивных играх и состязаниях, таких как: козлодрание, борьба, фехтование, скачки, петушиные бои, прыжки через костер и прочее.



А женщины наряжаются в чакан и атлас и надевают нарядные тюбетейки. Одна из самых красивых и нарядных девушек изображает Принцессу Весну (Маликаи Навруз), красотой и танцами которой все любуются, распевая песни о весне.



Навруз всегда был надеждой на крепкое здоровье и счастливую жизнь, поэтому принято красиво украшать дома, дарить друг другу цветы и сладости, а на праздничный дастархан обязательно ставить "Хавтсин" ( 7 блюд на букву "С").



Это: "сабза" (молодые побеги пшеницы) – символ возрождения; "себ" (яблоко) – символ красоты; "санджид" (дикая маслина) – символ любви; "сипанд" – благовонье; "сикка" (монету) – символ богатства и процветания, "сир" (чеснок) – символ здоровья и избавления от несчастий; "сирко" (уксусный соус) – символ долголетия и терпения.



Также хозяйки готовят основные блюда и напитки из трав и злаков, то есть здоровую пищу, которую дает природа. Сегодня стол может быть очень богатым и разнообразным, но главное блюдо всегда суманак, который женщины готовят сообща в большом котле, сопровождая процесс песнями и танцами.



Каждая из них с добрыми пожеланиями по очереди помешивает его.



На Памире на Навруз суманак никогда не готовили, потому что в суровых горных условиях пшеница "на вес золота". Вместо него делают Бат - памирское калорийное блюдо из муки, сливочного масла и молока. По внешнему виду оно похоже на густую манную кашу, а подают его в табаке (традиционная общая посуда из дерева).



Кстати, жители памирских поселений готовятся к празднованию Навруза целый год. Дело в том, что там принято отмечать его общими усилиями – каждый дом сдает определенное количество необходимых продуктов питания "в общий котел" (кто-то барана, кто-то мешок муки и т.д.). Поэтому они загодя начинают откладывать то, что от них потребуется – не расходуют и никому не отдают. Праздничный обед готовят лучшие поселковые повара на открытой местности, затем накрывается огромный дастархан и сельчане приступают к трапезе. Оставшееся делят между собой и несут домой, не забывая отнести порцию тем, кто слишком стар и немощен.



"Вкус праздничных блюд получается особенным и несравним ни с чем. Животное, из которого оно готовится, целиком отправляется в котел, вплоть до внутренностей, рогов и хвоста, которые очищаются и подготавливаются определенным образом – ничего не должно остаться от праздничного барана или коровы", – рассказывает Азалбегим Мирзоева.



Еще в Навруз не принято никому отказывать, поэтому многие сваты, пользуясь моментом, идут сватать невесту.



Тиргон



В прошлом году, по указанию президента Таджикистана, был возрожден древний праздник Тиргон (День дождя), который по современному летоисчислению выпадает на 3-4 июля. Он был предвестником дождя у иранцев и таджиков и отмечался с размахом.



Собравшись вместе люди просили природу послать дождь для полива урожая и окропляли друг друга водой. Об этом упоминается в эпосе "Шахнаме" Фирдауси и во многих научных трудах того времени. Но после 13-14 веков о празднике по какой-то причине нигде не писали.



Согласно одному поверью, празднование Тиргона связано с появлением радуги после дождя, которую называли "Тиру камон", считая луком богатыря Тира - ангела дождя.



В книге "Авеста" он упоминается как Тиштарья, а в других источниках, как Тиштар и Тир. Он брал воду из реки Фарохкарт и выстреливал дождевыми стрелами по землям Ахуры Мазды. Также Тир сражался с демоном засухи Апаошей, мечтающим уничтожить все живое на земле. В первой битве злодей одержал победу и перекрыл реку, а во второй Ангел дождя взял реванш и земля пышно расцвела после долгожданного дождя.



В годы правления царя Пируза Сасани случились 7 лет засухи, уничтожившей множество птиц, растений, животных и людей. Тогда правитель повелел народу собраться в храме огнепоклонников и помолиться о дожде. Это сработало и обряд получил название "Обрезгон". С тех пор иранцы проводили его ежегодно.



В день праздника они окропляли водой дома изнутри и снаружи, вымывали всю грязь, а затем облачались в чистую одежду. Также древние иранцы делали браслеты из семицветной шелковой нити "Тиру бод", а через 10 дней в Рузи Бод (День ветра) снимали его и пускали по ветру. Выйдя на улицу люди радовались и окропляли друг друга водой.



"Сейчас Тиргон только возрождается, но я помню как моя бабушка в Рушане всегда его отмечала. Она готовила определенные блюда, не мылась за неделю до праздника, не делала больших работ по дому – это было запрещено, чтобы не было какой-либо грязи или нехорошего мусора. Пока праздник мало изучен и ученым предстоит много работы по исследованиям его истории, обрядов и ритуалов. Для этого надо поездить по всей стране и пообщаться со старшим поколением, которое может что-то знать", - рассказывает Азалбегим Мирзоева.



Исследователи праздника Тиргон предлагают в эти дни проводить соревнования по водным видам спорта или стрельбе из лука, чтобы он имел отношение к воде или луку Тира.



Летом 2023 года возрожденный праздник был проведен в Таджикистане впервые, заняв свое место среди главных сезонных праздников Сада, Навруза и Мехргона.



В его честь прошел фестиваль абрикосов и состоялась выставка сухофруктов, а как его отметят в этом году пока неизвестно.



Мехргон



Предки таджиков отмечали Мехргон (Праздник урожая) в первый день месяца Мехр и встречали им начало осени. Его история началась около 4 тысячелетий назад, и в летописях он упоминается как Митракон или Митра. Его отмечали с 8 по 16-й день Мехра красочным фестивалем Мехргон.



Сегодня праздник ежегодно отмечают с 23 сентября по 22 октября фестивалем урожая.







Кстати, месяц Мехр получил свое название благодаря космическому равновесию дня и ночи. В эти дни проводилось множество церемоний, дехкане приступали к сбору зерна, образованные люди писали друг-другу письма, и все дарили друг другу подарки и поздравляли с окончанием урожайного года.



С приходом таджикской государственности Мехргони омма – первые пять дней были государственным праздником, а шестой Мехргони булгур – большим праздником для царя и всего дворянства.



Торжественно и пышно, подобно Наврузу, праздник отмечали в эпоху Сасанидов – люди убирали свои дома, мыли ворота и двери, надевали лучшие одежды и украшения и ходили на фестиваль. Каждый человек был добр к ближнему, и ссориться было не принято.



После Октябрьской революции у центральноазиатских земледельцев, в том числе у таджиков появились новые традиции и Мехргон стал праздником урожая и подведением итогов плодотворной работы земледельцев.



Но с приходом независимости праздник обрел новую жизнь и смысл. Согласно постановлению правительства от 5 августа 2009 года Мехргон с размахом отмечается по всей стране.



Праздники Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон имеют логическую взаимосвязь благодаря тому, что знаменуют каждый из четырех сезонов года и составляют годовой цикл – подготовка к полевым работам – посев урожая – призыв дождя – сбор урожая. Поэтому каждый из них одинаково значим для народа, хоть сейчас их смысл и видоизменился. Источник - Азия-Плюс

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